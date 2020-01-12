 Документы на землю можно согласовать он-лайн в течение 10 дней, - Госгеокадастр

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительсвенный портал.

Отмечается, что с октября 2016 года введен принцип экстерриториальности согласования проектов. Гражданин может получить документы без контакта с чиновниками, через электронный кабинет. Выводы направляляются на электронные адреса разработчиков автоматически (при условии, если они подавали документацию на согласование через личный кабинет). Срок получения заключения - всего 10 дней.

На сегодняшний день на согласование в территориальные органы Госгеокадастра поступило 1 000 074 проекта землеустройства по отводу земельных участков. Обработано 994 137 (99%) проектов, среди которых предоставлено 730 764 (74%) выводов о согласовании и 263 473 (26%) не согласовано. Еще 5 837 проектов находятся на рассмотрении.

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В Госгеокадастре подчеркивают, что в период, когда согласование проектов землеустройства происходило по месту расположения земельного участка, 48% поданных проектов не прошли согласование, в 40% случаев были нарушены сроки рассмотрения.