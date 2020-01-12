 Депутат Соболев просит передать дело об убийстве его сына в Главное следственное управление Нацполиции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадському" сообщили супруги Соболевы.

"Я две недели добиваюсь передачи дела в Главное следственное управление (ГСУ) Национальной полиции. Я с большим уважением отношусь к тем парням, которые работают сегодня, но в ГСУ имеют гораздо больше физических и технических возможностей. Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо написал на генеральную прокуратуру. Но сегодня мы не можем к ним достучаться.

И в качестве примера я вчера звонил господину генеральному прокурору, но в ответ тишина. У меня большая просьба, чтобы он услышал. У нас у всех есть дети", - заявил Соболев.

Он отметил, что проводит собственное расследование, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит по 20 лет.

"Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", - сказал он.

Соболев также рассказал, что отец Юсупа Абуева - подозреваемого в организации преступления, местонахождение которого неизвестно - выехал из Украины в Австрию, и следователи его не допросили.

"Он (Юсуп Абуев. - Ред.) один из посредников. Я вам даже больше скажу - две недели, пока его отец был в Киеве, я пытался с ним встретиться. Но он избегал встречи. Только когда он уехал в Австрию, позвонил мне и сказал: "Вы хотели меня увидеть? Прилетайте ко мне". И добавил, что ближайшие полгода не собирается возвращаться в Украину".

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Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

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2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

В начале января 2020 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева выпустил из-под ареста членов группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Гелани Межиева, Павла Никифорова и Алексея Величко. Однако в суде эту информацию опровергли.

Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.

Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020 года.

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Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?