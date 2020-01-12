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 Чат-бот помог заблокировать более 200 наркоадресов в Telegram, - МВД

Чат-бот для мессенджера Telegram "СтопНаркотик" помог заблокировать более 200 адресов, через которые реализовывали наркотические средства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысяч пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.

За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Сум пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3169457
 
   
 Топ комментарии
 
блин! у нас весь район стены разрисованы этой дрянью.. видимо, школота бегает и рисует..
я б травил собаками этих уродов!!!
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Им в соцсетях, мессенджерах барыги пишут предлагая работу. Видимо многие соглашаются.
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блин! у нас весь район стены разрисованы этой дрянью.. видимо, школота бегает и рисует..
я б травил собаками этих уродов!!!
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Им в соцсетях, мессенджерах барыги пишут предлагая работу. Видимо многие соглашаются.
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Наркобариг кришує поліція, прокуратура, СБУ, суди і це головна проблема! Потрібно зачистити правоохоронну систему від кротів які працюють проти держави та проти закону! Але хто буде зачищати, якщо мізків міністра вистачає тільки на фальсифікацію слідства?
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Ну и точно не Зе-команда будет этим заниматься. Там же "какая разница".
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Джефф, ты знаешь какой мой самый любимый герой в Библии?Царь Ирод!))(
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Кібер-поліція погано працює, потрібно відловлювати наркоділкив ще на етапі реєстрації Інтернет-магазинів наркотиків. Потрібно сканувати трафік з України в далекі доменні зони острівних країн, на яких відкриваються Інтернет-магазини наркотиків і ловити організаторів ще на етапі реєстрації доменних імен для наркомагазинів! Як тільки хтось реєструє адресу в офшорних доменних зонах, де розміщуються нарко та порно ресурси, реєстратори доменів мають повідомляти в поліцію про підозрілі звернення! Так само реєстратори доменів з інших країн мають повідомляти українську кібер-поліцію про спроби реєстрації сумнівних ресурсів в офшорних доменних зонах! На жаль у нас в керівництві кібер-поліції та в керівництві МВС працюють непрофесіонали, які не можуть ефективно використовувати всі інструменти які дає ера діджиталізації! Чат-бот це добре, але це примітив у порівнянні з тим які саме інструменти є у влади в мережі Інтернет!
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Эти интернет-магазины в основном в даркнете находятся. Домены они никак не заблокируют.
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Магазини знаходиться в доменних зонах острівних держав Тихого океану, де всім покуй яку ти порнографію чи наркоту розміщуєш на сайтах в державній доменній зоні! В цих острівних доменних зонах ніхто нікого не блокує, бо немає кому блокувати, всі місцеві танцюють перед туристами і ловлять рибу і цим користуються кримінальні ділки, які створюють в доменних зонах цих острівних країн будь які порнографічні чи наркотичні ресурси! Достатньо внести ці острівні "офшорні" доменні зони в список заблокованих для перегляду для користувачів з України і більшість наркомагазинів та порноресурсів буде заблоковано! Держава має проводити певну політику в мережі Інтернет і боротись з кримінальним бізнесом в мережі!
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Там такую херню продают, что у людей мозги плавятся и стают тупорылыми, там не продают хороший амфетамин.
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Нет конечно, но он так быстро не калечит мозги.
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На месте каждого появятся новые 200 , Чат-бот помог заблокировать более 200 наркоадресов в Telegram, - МВД - Цензор.НЕТ 8901спрос рождает предложение .
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А находить тех, кто эти адреса на стенах домов пишет слабо ??!!
😡😠
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Телеграм в раше заблокирован и к ней он никакого отношения уже не имеет.
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С трудом себе представляю работу такого бота, а ещё труднее представить каким образом удалось заблокировать магазины на неподконтрольной территории.
Очередная лапша.
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Интересно,какой такой бот тут на форуме працюет,комменты постоянно в спам удаляет?
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Пока избираемые во власть не будут проходить медицинский контроль, как в спорте, различные психотесты, иметь высокий уровень образования,проверку автобиографии и резюме, и полиграф с обнародованием результатов как в декларации, в мире будет хаос от неполноценных, неадекватных, глупых, необразованных правителей.
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Встретил знакомую детства, а она говорит что большинство померло от наркоты, спрашиваю какой? Говорит ширево, это то что варят сами из опия или мака, не знаю технологию... Но факт.
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схоже на те, що той самий чат-бот блокує сторінки та акаунти осіб, яких має намір переслідувати зелена влада.
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Это дерьмо больше всех берут мололетки, и плюс энергетик.
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Не знаю я про наркоту, жарю пельмешки с перцем, желаю всем с этой дрянью не связываться
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Так! -- непорядок.

Надо в Украину срочно съездить -- полтора года уже небыл -- реальная жизнь "течёт меж пальчиков, паутинкой тонкою..."
Братан на той неделе приезжал из Киева -- но он коммуняка седой и вредный... -- нам непопути.
...прорвёмся! *)
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