 Чат-бот помог заблокировать более 200 наркоадресов в Telegram, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МВД
"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысяч пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.
За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.
я б травил собаками этих уродов!!!
😡😠
Очередная лапша.
Надо в Украину срочно съездить -- полтора года уже небыл -- реальная жизнь "течёт меж пальчиков, паутинкой тонкою..."
Братан на той неделе приезжал из Киева -- но он коммуняка седой и вредный... -- нам непопути.
...прорвёмся! *)