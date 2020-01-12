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 Размер компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы будет определятся на переговорах Украины и Ирана

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Размер компенсаций семьям жертв катастрофы украинского самолета будет зависеть от урегулирования между Ираном и Украиной", - заявил представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.

Он добавил, что самолет был застрахован украинской компанией, страховка покрывает самолет, пассажиров, вещи на борту.

По его словам, обычно страховщики платят компенсацию в таких случаях, но учитывая тот факт, что авария не была типичной, два государства должны все урегулировать в двустороннем порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Также смотрите: Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Читайте: Семьи погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране получат по 200 тысяч гривен госпомощи, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169456
 
 
 Топ комментарии
 
Не мешайте Бубочке торговаться!
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Двоюродные братья, ничего не поделаешь.
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-- не так страшны чужие родственники, как свои родные!

... шо-то и меня заплагиатило трошки -- пардон за извинение... -- *)
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Ишака Оманского больше заботит компенсация Бене Каломумойкому чем погибшим гражданам Украины
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Арабы евреям много не заплатят. Братья не поймут. Остальные муслимы получат достойно...
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Стук в дверь посреди ночи: Открывайте! ОГПУ!
-- А шо случилось?
-- Поступили данные, шо у вас есть 120 кг. золота!
-- Сара, золотце моё, иди сюда! -- за тобой пришли...
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Вот меня в каментах идиотом обзывают, а я не обижаюсь...Я сам знаю, что придурок...А вот, кто пишет идиотские законы, развязывает идиотские войны, идиотничает по телевизору, это не идиоты, это цвет нации. Не перепутайте...
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А чем украинцы в цене ниже голландцев ? Тех, что раха сбила. Там кажется по лимону на брата у них выходило
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Компенсации семьям погибших должны быть не меньше, чем после взрыва Вoeing 747 над Локерби в 1988 году, а именно по 10 млн. долларов.
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а це як домовляця. Похоже, пєрєгавори будут сєпаратнимі - кажда страна за своїх пасажиров. Пожалуй Канадія, ВєлікоБрітанія доб'юця для своїх граждан і по десятку лімонів, а от наші авакади харашо якшо видеруть у бармалєйєв хоч на похорон та обід
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Господи, хорошо -то как...Сегодня в новостях только про Иран и говорят, а то все про Украину, да про Украину...Хоть какое- то разнообразие..Почаще бы так...
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бубочка может предложить компенсацию за две ракеты
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вообще то обычно требует адвокаты потерпевших и сумма точно не менее одного милиона зелёных долларов, а тут, ах да, какая разница, ведь по 200 тысячь гривн выплатили и остальное уже решят господа из секты зелёного осла.
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