 Всемирный банк прогнозирует ускорение экономического роста Украины

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные у себя на странице в Facebook привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Более того, как отмечает он, в последующие годы экономика Украины должна ускорить темпы своего роста.
"Согласно оценкам ВБ, по итогам 2019 года рост ВВП Украины составит 3,6%, прогноз на 2020 год — 3,7%, на 2021-2022 годы — по 4,2%", — сообщил Милованов.
Для сравнения, мировая экономика, по оценкам Всемирного банка, в 2019 году выросла на 2,4%, а в 2020 году вырастет на 2,5%.
Ранее во Всемирном банке ожидали, что экономика Украины по итогам 2019 года вырастет на 3,6%.
По последним данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2019 года украинская экономика выросла на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале 2019 года экономический рост в Украине составил 4,6%, в первом квартале — 2,5%.
Купи, тебе аж горит, а то ты совсем плохо видишь
Аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе, передает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения. В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей - с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.
За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды:1 волна - с 1970-го по 1989-й.
2 волна - с 1990-го по 2001-й.
3 волна - с 2002-го по 2009-й.
А например документ от ВБ выложить на странице в ФБ слабо? Впрочем ФБ, как забор в РФ. можно писать всё, что угодно.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.По данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.
Напомним, что в 2018 году промышленное производство в Украине выросло на 1,1%.
Значит рост экономики? Это для зебилов было написано?
Но тебе, дибильному кацапу, после стекломоя конечно виднее!