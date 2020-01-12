EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  13089  161
Материалы по теме:
Все про:заказное убийство (89) прокуратура (3802) убийство (5469) Окуева Амина (117)

 Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой. ВИДЕО

Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

В сообщении напоминается, что 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по участникам "Революции достоинства" и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Окуева погибла, Осмаев был ранены.

Отмечается, что "благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева".

На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто, отметили в прокуратуре..

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отдала на обмен чеченского киллера Денисултанова, обвиняемого в покушении на Осмаева и Окуеву, - Бутусов

Глава МВД Арсен Аваков также сообщил о задержании в соцсетях:

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3169448
 
   
 Топ комментарии
 
Пресс-конференции с участием руководства страны не будет?
 показать весь комментарий
 
Очередных волонтеров, скорее
 показать весь комментарий
 
Брифінг буде з Зєлєнскім, Рябошапкою, Аваковим? І прізвища не названі. Невже цього разу не добровольці? Бо якби добровольці, то ми б уже мали "насододу" коментувати важливу "пресуху".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
собирают толпу на обмен? или грехи ЗЕ-команды замаливают?
 показать весь комментарий
 
 
Короче если Аваков у себя пост разместил там 100% какая-то шляпа а не раскрытие преступления.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять атошники совершили, и авакян с парашенко ни при делах?
 показать весь комментарий
 
 
у Зебила своего спроси... и поберегись, а то "парашенка" тебе опять портки обдрищет! Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої - Цензор.НЕТ 4977
 показать весь комментарий
 
 
Он не в курсе, что Аваков в правительстве Нелоха, проспал весь год или в коме был.
 показать весь комментарий
 
Только вышел из "комы",после злоупотребления стекломоя.
 показать весь комментарий
 
Снова навешают на волонтеров или солдат ВСУ. Веры мусорам работающих на ФСБ нет. Вислюк-президент -это мистер Х -НИКТО.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Блин, неужели задержали воинов-арийцев батальона "Киев-1", пытавшихся доказать свое профессиональное превосходство? Соцсоревнование ветеранов блин...
 показать весь комментарий
 
 
все это неправда
Мы верим только брифингам поцЗеленского с сАбаковым
Только они могут назначить виновных
 показать весь комментарий
 
 
Прокуратурой Киевской области

А Офис там есть?
 показать весь комментарий
 
Одного уже отдали кацапам, а если эти тоже при делах - отдадут в следующий раз.
В случае, если просто случайные волонтеры, посадят!
 показать весь комментарий
 
 
А не получится как с Новиковым по делу Гондзюк и делом Надеждой Савченко? Там медные трубы тоже чуть не рвались от фанфар!
 показать весь комментарий
 
 
После "убийц Шеремета" этому тексту можно верить ?
 показать весь комментарий
 
 
Волонтёрам , участникам АТО , врачам институтов Амосова и Шалимова приготовится к ночным обыскам и арестам.
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего какая-то уголовная разборка.
 показать весь комментарий
 
і заскавчала ґапота пропукінська... ВЖЕ і діти бачуть що фєдєрасти-пукінці РЕГУЛЯРНО обсераються в їхній брудній війні...
А все ж НУ ДУЖЕ ПРОСТО!! у фашистів=пукінців система прогнила... і їхні "спєци" це клоуни з довгими вухами Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8469
 показать весь комментарий
 
Что убийство заказное, так с самого начала просматривалось, а вот кто заказал и по каким мотивам? Если посмотреть ее известную народу деятельность, то непонятно, ради чего уому то нужно было тратить кучу денег, так что следствие неизбежно осветит ту ее деятельность, что нам пока неизвестна. Или не осветит, если будет заказ не освещать от начальства.
 показать весь комментарий
 
Не вірю. Після циркового шоу з звинуваченням в вбивстві Шеремета, ні авакяну, ні нашій поліції, не вірю. На жаль, всі здобутки минулої влади, про"рано.
 показать весь комментарий
 
 
Немедленно арестовать всех атошников и назначить генпрокурором портнова!!!
 показать весь комментарий
 
 
Уе які "здобутки" порохнявої влади, просто цікаво
 показать весь комментарий
 
Спасибо хлопцы.Но работы вам еще не в проворот.Главное,не останавливаться на достигнутом.
 показать весь комментарий
 
 
А, кілера відпустив зелений огризок.Він за мір....
 показать весь комментарий
 
 
Версия с киллерами-волонтерами-АТОшниками подтвердилась! Впереди массовые аресты и открытые судебные процессы!
 показать весь комментарий
 
 
та співак=балалаєшник лише АРТИСТ а не атошник.. Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2575
 показать весь комментарий
 
...а також "колонньі пленньіх бендеровцев-нацистов-АТОшников на красной площади и брошенньіе к подножью мавзолея желто-блакитньіе знамена", як ділди у 1945.
 показать весь комментарий
 
Кого з АТОшників зроблять винними цього разу?
 показать весь комментарий
 
 
з 5 червня 1983 р .. бо у чечен по батькові національність а не як у вас-по матері Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої, - прокуратура - Цензор.НЕТ 832
 показать весь комментарий
 
 
Till Johan Амина Викторовна Окуева (укр. Аміна Вікторівна Окуєва, в девичестве - Анастасия Викторовна Никифорова. Ти придурошне?
 показать весь комментарий
 
Ты так плохо читаешь, что больше одного абзаца уже тяжело асилить?
 показать весь комментарий
 
Нужно быстро обменять этих достойных людей. Тут, кстати перед последним обменом, когда отпустили всяко-разное гадьё, Осмаев очень Зелю поддержал. Послушаем, что он теперь скажет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
раскрываемость после ухода порошенко возросла
 показать весь комментарий
 
Аваков не всіх добровольців пересадив?
 показать весь комментарий
 
Вы видео гляньте - красиво лег как на учениях)
 показать весь комментарий
 
 
Готовится нужно не типа волонтёрам и типа помощникам, а гражданам Украины, которые находятся в РФ, или собрались туда ехать. Пацанам нужен материал для обмена....
 показать весь комментарий
 
Сволочь зеленая их сразу отпустит или подержит немножко для порядку?
 показать весь комментарий
 
 
Якось дивно і акуратно той чувак лягає на землю. Ніби чекав на команду
 показать весь комментарий
 
 
киллер проффесионал с пакетом и пешком
 показать весь комментарий
 
 
Після "розкриття" замаху на Шеремета сабаковським не довіряю. Волію дочекатись хоч перших судових засідань (по обранню міри утримання). Сподіваюсь, вони будуть відкритими.
 показать весь комментарий
 
 
опять добровольців і волонтерів будуть чорнити
 показать весь комментарий
 
 
Очередная показуха от зеленого стада..
 показать весь комментарий
 
 
Аваков за російського шпигуна Порошкнка був не міністром МВС?
 показать весь комментарий
 
Был...а что тебя так возбудило? Это как то отменяет тот факт ...что сейчас в зеленом стаде?
 показать весь комментарий
 
И был он министром по квоте народного фронта Яценюка...а не БПП...
А НФ...имела самую большую фракцию в раде...
 показать весь комментарий
 
Кто то доверяет информации из этого гнилого источника?
Авякян наверно увидел что с волонтёрами и убийством Шеремета что то не проходит, над закрытием казино народ просто ржёт, а пост премьера хочется - вот и начинается цирк клоуна луцика. Громкие пафосные заявления и тихие развалы этих заяв в судах, или даже на уровне следствия.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем было задерживать? Потом бы .... проверили ДНК. Опять время, охрана, суды, кормить пожизненно. За чей счет?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх