 Для нормализации отношений с Европой Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить агрессию на Донбассе, - Моравецкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нормализация отношений с Россией не имеет смысла без действий другой стороны. Россия должна выйти из Крыма и отказаться от влияния на востоке Украины. Мы также считаем не очень конструктивной роль России в Сирии", - сказал Моравецкий.
По словам польского премьера, для углубления диалога с Москвой должна быть воля обеих сторон, но президент РФ Владимир Путин в последнее время не изменил свою позицию.
Моравецкий также подчеркнул, что Россия делает "стратегическую ошибку", считая Европу врагом.
"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы Россия могла бы противодействовать Пекину. Но Путин отвергает сотрудничество с нами",- отметил председатель Совета министров Польши.
Хто підкаже офіційні заяви наших дармоїдів по Криму були?
И они стараются не вспоминать - только поляки. Европа Крым уже проехала....
Кто давить будет? ЕС? Товарооборот ЕС-РФ в 2018 - 294 млд Е, рост 17%. Товарооборот ЕС-Украина - 44 млд дол, рост на 9%. Какой партнер для ЕС важнее?
Украина - бедная и слабая страна, потерявшая суверенитет. Пока такой будет - все надежды на доброго дядю, который решает в первую очередь свои проблемы, в тч и за счет Украины. Та же Польша говорит одно, а покупает уголь из ОРДЛО.....
Це про кооперацію з рашкою. Тим більше проти Китаю.
Источник: https://censor.net.ua/n3169446
Зачем России сотрудничество со ВСЕЙ Европой...ей достаточно сотрудничества и с несколькими самыми развитыми странами, а Польша в их число явно не входит... шо она может дать, как и прочие карлики...кацапы верните Крым по-хорошему, а то Польша вас от Китая не защитит...
Источник: https://censor.net.ua/n3169446
bardzo dziękuję panu Moraweckiemu za wsparcie Ukrainy
75 лет Великой Победы, а "Газпром" на Беларуси зарабатывает в 3 раза больше, чем на Германии, - Лукашенко
- поховайте вуйку, бо воно вистрибнуло саме на дорогу, я їй-богу, не винний.Та чо ж не поховаю, синку.
Так і домовились. Їде далі гуцул. Ше одного такого збив, приїжджає з тілом на цвинтар, дивиться, гробар за столиком сидить, вже фляжку допиває. Гуцул кладе трупа на землю, каже:
-слава Йсу. Дід обертається
- слава навіки!
- а шо, діду, закопали того?
- та закопав..
- та як закопали, як во він лежит.
- йой, синку, забув видно. Старий вже я. Зара закопаю.
Гуцул подякував і пішов.
В ДАІ б'ють тривогу:
шо ета такоє! Гдє наши люді? Паєхать, правєріть!
І послали одного. Приїжджає, дивиться, всюди тихо, темно,тільки на цвинтарі лямпа хитається і чути як гробар лопатою цьвьокає.
Приходить на цвинтар,дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі.
Підходить до гробаря і каже:
- ізвінітє, а што ета ви так позна тут дєлаєтє?
Старий гуцул обертається, *********** лопатою і б'є що є сили:
- ТА ТИ КУРВО ВЛЯЖЕШСЯ НИНІ ЧИ НЄ? ? ? ! !
Но все же, основная надежда на англо-саксов ! Они в войнах всегда давали этому Урсу по носу ! Вспомните хотя бы Крымскую войну средины 19-го века.
"Ну, тепер зрозуміло, чому Коболєв не брав участі в переговорах у Відні з російською стороною і не ставив свій підпис під підсумковими документами про "нульовий варіант" за претензіями "Нафтогазу" України до "Газпрому". Так, ручки-то ось вони , і нічого не підписували! Тому тепер будуть подані оновлені позови проти "Газпрому" не в Стокгольмський арбітраж, а в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі за втрату можливості використовувати орендоване українське майно в Криму", - зазначив експерт.
Він звернув увагу, що сума нового позову становить аж 7 мільярдів доларів. На думку Гончарова, цей позов став справжнім шоком для Кремля, який після підписання транзитного контракту розраховував на повну відмову Києва від будь-яких позовів проти "Газпрому". Експерт зазначив, що ймовірність виграшу "Нафтогазу" вкрай висока, так як прецедент створено. Нещодавно суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити 82 мільйони доларів компаніям, які втратили свої активи при анексії Криму. "Отже, тема - мама не горюй!!! Хлопці "жгуть", новий раунд переговорів буде ще страшнішим", - констатував Гончаров.