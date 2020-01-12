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Все про:Институт нацпамяти (221) история (1661) Польша (5036)

 Восстановление мемориалов УПА: в Институте нацпамяти Польши назвали условия

Восстановление разрушенных мемориалов Украинской повстанческой армии на юге Польши требует политических решений органов польских властей, а также внесения изменений в нормативные положения о военных захоронениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил директор отдела чествования борьбы и мученичества польского Института национальной памяти (ИНП) Адам Сивек, сообщает Dzieje.pl.

По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны - органов, которые также отвечают за историческую политику РП. Он добавил, что в этом вопросе важным также является голос воевод Подкарпатского и Люблинского воеводств, на территории которых расположены эти памятники.

Представитель польского ИНП заявил, что это касается исключительно мест захоронения, поскольку символические памятники УПА - "формации, члены которой отвечают за преступления против польского народа на территории Польши, являются абсолютно недопустимыми".

Cивек проинформировал, что в Польше нет нормативных положений, которыми бы регламентировался статус захоронения бойцов УПА.

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Представитель ИНП также сообщил, что на территории Польши находится 70-80 украинских захоронений, часть которых относится к УПА.

Сивек отметил, что закон об ИНП Польши уже много раз дополнялся, но этими поправками не учитывались захоронения УПА.

Как сообщалось, в течение 2014-2017 годов на юге Польши неизвестными лицами были уничтожены или повреждены около десяти памятников УПА. До сих пор ни один из них не восстановлен. После уничтожения памятника на кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля в 2017 году Украина заблокировала проведение польской стороной поисково-эксгумационных работ.

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В то же время по распоряжению Президента Украины Владимира Зеленского в ноябре прошлого года были разблокированы для польской стороны поисково-эксгумационные работы. При этом Киев выразил надежду, что Варшава решит вопрос с восстановлением легальных мест памяти украинцев в Польше, которые были уничтожены или повреждены несколько лет тому назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3169445
 
 
 Топ комментарии
 
Що це за президент, який захищає будь-які інтереси будь-яких кма'н полюючи на інтереси власної? Чи потрібен такий президент, який не здатен а вірніше - не хоче захищати інтереси вдасної країни які окрім того вважає чужими особисто для себе? До чого тоді цей президент зводить свою роль? Питання риторичне.
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Неужели непонятно, что и памятники Героям УПА в Польше, и памятники Героям войны Польши с совком (1939-1941 и 1944-1991) портит одна и та же парашная ху*ловская гнида, натравливая наши народы друг на друга?
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...По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны...
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
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Що це за президент, який захищає будь-які інтереси будь-яких кма'н полюючи на інтереси власної? Чи потрібен такий президент, який не здатен а вірніше - не хоче захищати інтереси вдасної країни які окрім того вважає чужими особисто для себе? До чого тоді цей президент зводить свою роль? Питання риторичне.
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Потрібно ставити питання ширше, не тільки пам'ятні знаки на могилах УПА мають бути відновлені, а й самі українці мають бути повернуті на історичні українські землі Польщі! Польща має прийняти програму відновлення українського населення Лемківщини та Бойківщини і на це мають бути виділені гроші ЄС! Злочини тоталітарних режимів мають бути виправлені, українські землі мають бути знову заселені українцями, як це і було до початку операції Вісла!
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...По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны...
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
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а какая разница?были бы заасфальтированы
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У тебя асфальтофобия, как у мошан
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у меня?мне барыга успел несколько дорог сделать,которыми я пользуюсь...
а тебе ?
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А у меня те "дороги", которые барыга сделал, первым дождем смыло
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Не, я как ты, мокша, письма царю ***** писать не привык
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Рашею впердолений, як погодка в Горлівці?
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Откацахоленый, тебе зачем, за сепаров переживаешь?
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Мо, загнать бульдозеры на разных орлят?
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Неужели непонятно, что и памятники Героям УПА в Польше, и памятники Героям войны Польши с совком (1939-1941 и 1944-1991) портит одна и та же парашная ху*ловская гнида, натравливая наши народы друг на друга?
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Гы, а а польском парламенте, правительстве и институте нацпамяти тоже одни кацапы?
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И у Путина это получается.Ведь России это выгодно.А вы грызетесь друг с другом а дивиденты текут рекою в Кремль)
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насколько помню за вандализм в отношении польских памятников в Украине были задержаны не кацапы а поляки . которых нанял немец
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Танці на кістках..
Да узбагтйтесь усе!!
Любити мертвих дешевше??!
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Які цікаві воєводи в Польші... для них ЦЕНТРАЛЬНИЙ УРЯД і ПОЛЬСЬКІ ЗАКОНИ ніщо?
А що до "злочинів до польського народа".. то с цим дійсно варто розібратися!! Відновлення меморіалів УПА: в Інституті нацпам'яті Польщі назвали умови - Цензор.НЕТ 1224 Коли УКРАЇНЦІ в ВІДПОВІДЬ на захоплення СВОЄЇ ЗЕМЛІ в ОКУПОВАНИХ західних землях протедіяли осадникам та вбивали поліціянтів-пасіфікаторів та вояків армії народової та хлопської ЧИ ТО БУЛИ "злочини" проти народу Польші чи то була ПРОТЕДІЯ ОКУПАЦІЇ поляками УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ?
Саме це мусить вирішувати КОМІСІЯ ІСТОРИКІВ....
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Нашим нужно забрать наши кости ,а полякам свои кости , потом захоронить и ставить , как памятники .что угодно , На этом и делу конец , а если вас поляков кумарит, что у нас памятники УПА и тд , то эт о ваши проблемы , Нам похеру на ваши памятники у вас дома , если даже это Армия Крайовы и Пилсудскому .Накопили жирка и теперь кичитесь ?
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Бандеры это нацисты. ТОЧКА. Это вам пшеки говорят, ваши паны. хохлохолопы, зрозумилы?
Сталин, "иуда", вернул вас в хохляндию. Хотите ревизию? ВПЕРЕД!! отдайте все в граница 39 года, потом садитесь с пшеками гутарить чье и где должно быть. От тогда и узнаете кто вы и кто они
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Яке воно дурненьке як почати все повертати на попередні границі тоді і росіюшки не буде бо починалось із московщини і взагалі якщо ще раніше то там було болото
а Київська Русь була із своіми границями аж до Новгорода
В росіюшки історія починається як все красти почали і навіть князя українського собі в Московії поставили Довгорукий (а по російськи як буде)
Бандери нацисти були але чому при нацистах Бандеру посадили в тюрму і чому Бандерівці воювали із нацистами і комуністами
Ці ж поляки прирівняли гІТЛЕРА І сТАЛІНА до то тиранів одинаково
яб сказав що Сралін ще гірше бо знищив більше своїх людей ніж гітлер
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Пора Польше прекратить теребить старые раны, свои и Украины, такое поведение деструктивно для нормальных отношений.

Не хочет Польша восстанавливать мемориалы УПА, это ее право, но и польские мемориалы в Украине тогда тоже нужно убрать, это будет справедливо.
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