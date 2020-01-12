 Восстановление мемориалов УПА: в Институте нацпамяти Польши назвали условия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил директор отдела чествования борьбы и мученичества польского Института национальной памяти (ИНП) Адам Сивек, сообщает Dzieje.pl.
По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны - органов, которые также отвечают за историческую политику РП. Он добавил, что в этом вопросе важным также является голос воевод Подкарпатского и Люблинского воеводств, на территории которых расположены эти памятники.
Представитель польского ИНП заявил, что это касается исключительно мест захоронения, поскольку символические памятники УПА - "формации, члены которой отвечают за преступления против польского народа на территории Польши, являются абсолютно недопустимыми".
Cивек проинформировал, что в Польше нет нормативных положений, которыми бы регламентировался статус захоронения бойцов УПА.
Представитель ИНП также сообщил, что на территории Польши находится 70-80 украинских захоронений, часть которых относится к УПА.
Сивек отметил, что закон об ИНП Польши уже много раз дополнялся, но этими поправками не учитывались захоронения УПА.
Как сообщалось, в течение 2014-2017 годов на юге Польши неизвестными лицами были уничтожены или повреждены около десяти памятников УПА. До сих пор ни один из них не восстановлен. После уничтожения памятника на кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля в 2017 году Украина заблокировала проведение польской стороной поисково-эксгумационных работ.
В то же время по распоряжению Президента Украины Владимира Зеленского в ноябре прошлого года были разблокированы для польской стороны поисково-эксгумационные работы. При этом Киев выразил надежду, что Варшава решит вопрос с восстановлением легальных мест памяти украинцев в Польше, которые были уничтожены или повреждены несколько лет тому назад.
Так вырабатывайте позицию, пока московиты не передушили по одиночке всех. Хотя о чем можно говорить пока в руководстве страны такие кадры как Ермак , Сивоха и прочие.
а тебе ?
Да узбагтйтесь усе!!
Любити мертвих дешевше??!
А що до "злочинів до польського народа".. то с цим дійсно варто розібратися!! Коли УКРАЇНЦІ в ВІДПОВІДЬ на захоплення СВОЄЇ ЗЕМЛІ в ОКУПОВАНИХ західних землях протедіяли осадникам та вбивали поліціянтів-пасіфікаторів та вояків армії народової та хлопської ЧИ ТО БУЛИ "злочини" проти народу Польші чи то була ПРОТЕДІЯ ОКУПАЦІЇ поляками УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ?
Саме це мусить вирішувати КОМІСІЯ ІСТОРИКІВ....
Сталин, "иуда", вернул вас в хохляндию. Хотите ревизию? ВПЕРЕД!! отдайте все в граница 39 года, потом садитесь с пшеками гутарить чье и где должно быть. От тогда и узнаете кто вы и кто они
а Київська Русь була із своіми границями аж до Новгорода
В росіюшки історія починається як все красти почали і навіть князя українського собі в Московії поставили Довгорукий (а по російськи як буде)
Бандери нацисти були але чому при нацистах Бандеру посадили в тюрму і чому Бандерівці воювали із нацистами і комуністами
Ці ж поляки прирівняли гІТЛЕРА І сТАЛІНА до то тиранів одинаково
яб сказав що Сралін ще гірше бо знищив більше своїх людей ніж гітлер
Не хочет Польша восстанавливать мемориалы УПА, это ее право, но и польские мемориалы в Украине тогда тоже нужно убрать, это будет справедливо.