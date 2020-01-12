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 На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов. ФОТОрепортаж

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Российскую Федерацию партии товаров народного потребления и продуктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 01

Патрулируя участок границы, пограничный наряд отдела "Веселое" обнаружил мужчину без документов и автомобиль марки "УАЗ". Гражданин и автомобиль находились возле границы.

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 02

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления. В ходе дальнейшей проверки участка границы были обнаружены пакеты с товарами, которые скорее всего планировались к перемещению в Россию. Всего было выявлено 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.

Смотрите: Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 03
На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 04

За попытку незаконного пересечения границы и нарушения правил пограничного режима на задержанного гражданина Украины составлены административные материалы. Товар и транспортное средство переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Смотрите также: Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169444
 
 
 Топ комментарии
 
Фашистские продукты...Но до чего ж вкусные ! ))
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Голодают? Не дождутся теперь многоросы гуманитарной помощи от Украины...
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Яб кінське гівно б експортував, торт "Яблука кінські"
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АНДРЕЙ ЛУНИН затащил серию пенальти в матче МАРБЕЛЬЯ - ВАЛЬЯДОЛИД.
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Фашистские продукты...Но до чего ж вкусные ! ))
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Керченский Феникс‏ @CreamPhenix

а в #Крыму в частности в #Евпатории тоже проводят декоммунизацию, убирают памятники ленину На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов - Цензор.НЕТ 2838 Крым это Украина!

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов - Цензор.НЕТ 5474
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Если подумать...То Донбасскую дыру можно было бы превратить в нелегальный пункт отправки на раху всей нашей продукции.Без налогов и акцизов. Как бонус для возрождающейся экономики.Начиная от продуктов с машинами евросоюза и заканчивая устаревшим оружием со складов и наркотиками.Это было бы самым огромным в мире нарывом ,который сам рашка и организовала. Только метостазы ударили бы по ней самой. Развратив коррупцией сперва их пограничников,а затем двинулась бы к ее сердцу - маскве.
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Лучше остров Крым. Там на 20% меньше за счет татар не поддающихся лечению неадекватов, чем на дамбасе с ними безопаснее для своего здоровья иметь хоть какое-то дело. И поставлять туда лучше не товары, а гребанные рубли, отпечатанные в лучших типографиях страны. Подобной темой занималось и занимается фсб бензоколонки уже давно.
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про "поток бэушных машин из Евросоюза" доставило... мальчик, ты думаешь ты самый умный и первый, кому пришло в голову пригнать старый фольксваген в Белгород, минуя таможню?... На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 7828
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Мда-а,крупнейшая партия за всю историю Украины,а то что поставляется в кацапию эшелонами никто на такие мелочи внимания не обращает а если хоть чуть-чуть обратит то будет уволен в связи из служебной несоответсвенности.
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Голодают? Не дождутся теперь многоросы гуманитарной помощи от Украины...
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Так им и не Украина поставляет - быдлохарьковская малорасиянская губерния.
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соль и сушоные конские кутаки. любимый руцкий чупачупс )
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а з фєдєрастії в Україну НІЧОГО НЕ ВЕЗУТЬ... бо там НІЧОГО ж і НЕМА На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 3453
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На Харківщині прикордонники зірвали спробу контрабанди в Росію партії продуктів - Цензор.НЕТ 4796 Вони самі все пожирають: і їстивне, і умовно їстивне, і решту...
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Садюги.... Помощь детям голодающего Поволжья не пускают.
Как же москвичи без украинских сыров и колбас!
Вы шо хотите чтобы они жрали пальмовое масло смотря как на рашка тв давят хамон и пармезан?
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Маєте рацію, прошу Пана, це геноцид кацапів.
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