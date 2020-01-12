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Все про:Нацполиция (10720) ГБР (839)

 Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного

Государственное бюро расследований объявило подозрение двум оперуполномоченным одного из отделений Криворожского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, подозреваемым в избиении задержанного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК). Сейчас следователями подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного 01

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли пострадавшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. После избиения мужчина был госпитализирован, ему удалили селезенку и левую почку.

Источник: https://censor.net.ua/n3169442
 
 
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это уже новые или те кто переатестацию прошел ? методы работы не поменялись.
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Яке це має значення, якщо 3,14здили Моніку Оманську цих рішучих людей треба вибачить і нагородить!
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Это- новые. Прежние умели пытать получше. И признание выбивали, и почки с селезенками оставались на месте.
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В этой новости "прекрасно" всё: и родной город презЮдента и квакваковская распиаренная реформа... Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного - Цензор.НЕТ 8262
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Ну если фамилия задержанного начинается на ЗЕ, то их можно простить и отпустить. Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного - Цензор.НЕТ 9968
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Что можно ждать от подчиненного,если его шеф стаканом чуть шо швыряется ?
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Ты... того..."шеф" стакан с "Хенесси" не пожалел, это тебе не стакан шмурдяка от бабы Марины!..

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Нічого їм не буде! (Вони поскаржаться своєму "даху" Юзіку, він відмаже)
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Тю, а я вже зрадів що це звиздячили бубочку вдячні землячки.
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