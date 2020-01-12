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 Жительница Сум пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных веществ из одной из стран Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Жительница Сум пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали туристку в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.

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Жительница Сум пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3169440
 
 
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сделали бы уже такой же формы,не заметили бы))
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Дура баба Жителька Сум намагалася ввезти в Україну партію екстазі в пакунку із солодощами, - СБУ - Цензор.НЕТ 8139умные то люди делают сами а не везут хрен знает откуда рискуя жопой ..
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Конечно очень большая партия. Думаю их нужно наградить!
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ну чо присекли в зародише. если правду говорят, ане пантуют.
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