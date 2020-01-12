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Все про:секонд хенд (38) Министерство социальной политики (681) Коваль Олег (6)

 В 2019 году в Украину ввезли 122,5 тыс. тонн секонд-хенда на 181 млн долл., - Минсоцполитики

В 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тыс. тонн подержанной одежды и вещей.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра социальной политики Олег Коваль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 2019 на таможенные территории Украины завезли 122 597 тонн секонд-хенда общей таможенной стоимостью 181 млн долларов", - заявил Коваль.

При этом, отметил он, при оформлении секонд-хенда было уплачено 1,228 млрд гривен налогов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики борется с коррупционными схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - замминистра Коваль

Ранее замминистра заявлял, что в Украине распространена практика, когда под видом гуманитарной помощи на территорию страны ввозятся вещи для продажи в секонд-хенде без таможенного оформления. В связи с чем Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3169438
 
 
 Топ комментарии
 
ню и хотят ведь закрыть секондхенды, что бы малоимущии ходили голые, с цаком в носу и делали три раза КУ, при виде малиновых штанов.
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Какой ужоссс!!! Ишь ты хитрожопые барыги ходят в ношеных штанах и кедах чтобы не покупать новые и не платить налоги. Срочно ввести акциз на секонд чтобы ношеные штаны стоили в 10 раз дороже новых как сейчас с ненавистными евробляхами.
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Новая пара обуви стоит от $100. Ето почти пол средней зарплаты среднего украинца. Если ничего не есть, не одеваться, ходить пешком и не платить за комуналку то за месяц можно купить кеды. Ето говорит о реальном уровне жизни в Украине а не того который показывают по зомбоящику.
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а как в городе захудалове
папка с мамкою да на бухалове
и в лицоих доченьку узнает каждый мент
здравствуй девочка секонд хенд...
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Нашел где искать корупцию ублюдок. Это шопинг по украински и ты гнида зеленная хочешь и этого бесплатного удовольствия лишить.Выродок.
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