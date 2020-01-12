 Разоблачена незаконная растрата более 18 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По результатам изучения на веб-портале "Prozorro" процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры на сумму более 18 млн грн, проведенных в 2019 году управлением культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета, установлено нарушение требований закона Украины "О публичных закупках" при определении тендерным комитетом заказчика победителем торгов одного из субъектов хозяйствования Киевской области", - сказано в сообщении.

Установлено, что тендерное предложение победителя не отвечало требованиям тендерной документации и ст 3, 16, 30 закона Украины "О публичных закупках", а именно не содержало документального подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям относительно подтверждения наличия оборудования и материалов, работников соответствующей квалификации, а также опыта выполнения аналогичного договора.

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Отмечается, что указанные нарушения также подтверждены решениями Антимонопольного комитета Украины.

"Прокуратурой области направлено письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов, победителем которых противоправно определен субъект хозяйствования Киевской области, который по результатам рассмотрения удовлетворил и предупреждил незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 18 млн грн", - добавили в пресс-службе ведомства.

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