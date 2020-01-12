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 Иранские СМИ поддержали протесты из-за сбитого украинского самолета

Иранские средства массовой информации в воскресенье поддержали протестующих, которые в субботу, 11 января, требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания вины за сбивание украинского самолета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.

Спецназовцы применили слезоточивый газ против тысяч иранцев, которые вечером в субботу вышли на улицы столицы и других городов, направляя свой гнев на высшую власть Ирана, верховного лидера Али Хаменеи, многие из них скандировали "Смерть диктатору".

Кадры и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

По сообщениям жителей Тегерана, полиция усилила свое присутствие в столице в воскресенье утром.

"Извинись и подай в отставку", - говорится в заголовке воскресного выпуска иранской умеренной газеты Etemad daily.

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Другая умеренная ежедневная газета Jomhuri-ye Eslami, написала в редакционной статье: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти Ирана не является чем-то необычным, но она имеет тенденцию оставаться в узких рамках, отмечает агентство.

Впрочем, нападки прессы и протесты усугубляют проблемы, стоящие перед истеблишментом, который в ноябре столкнулся с самыми кровавыми беспорядками в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признало в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169436
 
   
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Интерсно, а где сам Беня? Почему не вылазит и не обясняет ситуацию и не критикует виновных? Или он сушит штаны вместе с Зеленским после встречи с ****** в Омане? Кто то верит в случайность что именно Коломойского самолет сбили во время встречи Зеленского с ****** в Омане?
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Переговоры после теракта ето любимая схема *****. Тогда жертва стает очень смирная и покорная.
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- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось сделать второй случайный.
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проблема в том что на борту сбитого самолета МАУ было 71 ИРАНЕЦ.... вот таого иранцы понять никак не могут до людей стало доходить что ЛЮБЬОЙ РЕЙС БОРТ ЛЮБОЙ СТРАНЫ МИРА может быть сбит одиночкой шихофреником котрому дали власть принимать такое решение типа сломался телефон не былос вязи да вы что даже мобильная связь не работал??! Ой ли.. сколько тому ублюдку заплатили и кто...я догадываюсь кто и почему и боюсь, что того оператора уже сожгли... и молчу про решение властей Ирана вокруг аэропорта поставить зенитные ракеты..
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Круто Украину впихнули туда, откуда будет сложно вернуться. Еще есть иллюзии по поводу того, что собой представляет страна при гнусавом ушлепке?
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ну,туда нас не впихнули...и даже наоборот,происходит ослабление аятоллы с его стражами,что для Украины положительно,уменьшается сила влияния рашки в мире.
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Это хорошо для Израиля. Сразу приходит мысль о том, кто сюда приехал первым после выборов Зеленского(ответ - Коломойский и Нетаниягу). Насколько хорошо это для Украины - громадный вопрос.
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для израиля тоже.и для штатов.вообще для всего ближнего и среднего востока.
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Кто на ком стоял? Кто кого куда впихнул? Можно выражать свои мысли яснее? Ну если цель была только посрать на Зеленского,тогда вопросы снимаю.
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хорошо ,если аятоллу скинут.а если скинут президента?будет еще хуже.
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Хватит выдавать желаемое жидами,за действительность.
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а шо там в крыму?не кричите еще "смерть диктатору"?
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нєєє....ім там харашо...нє3.14здют і на том спасібо)
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учпствовать будешь?ну,в походе на мацкву Іранські ЗМІ підтримали протести через збитий український літак - Цензор.НЕТ 1744

Сіндзе Або‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 4 ч.4 часа назад

Можем повторить.
Чубаров предложил торжественно отметить эту дату.
Ватаносцы в шоке.

«3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?
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С вами терпилами не пойду,вы в плен сдаетесь сразу
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"а шо там в крыму" - "харашо, була в этом году у дочкі в севастополє... Говоріт што возвращатса в Украіну нє собіраєцца. Там всьо в рази луччє, там за комуналку нє платят, а у нас тут ніщєта і уже по двє квітанциі за газ прінєслі, ********** народ, іздєваюцца ... "- вот такую новость сегодня в маршрутке услышал. А на лбу у этой нищенки виднелся след от наклейки "зробимо їх разом"
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Верните в Иран последнего Шаха-Мохаммеда Реза Пехлеви и будет вам счастье!
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Иранцы меняйте власть дружите с миром, а не с террористами.
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Пепец в Иране СМИ поддержали протесты , а у нас 99 процентов продажных журналистов готовых за бабло выгораживать тупую власть. В Иране они рискуют жизнью. А наши суки даже вопросы по настоящему сформулировать и задать зеле не могут .Все вылизывают этого клоуна
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а какие конкретно журналисты тебе не нравятся, поскольку они "продажные"? В "Новое Время", "Прямой", "5", "Радио Свобода" такие имеются?
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