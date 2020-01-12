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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4234) Сурков (243) Оман (19)

 Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Сбитый под Тегераном украинский самолет мог быть мерой устрашения Владимира Зеленского со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Приводим его текст полностью.

"Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:

1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?
- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.
- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.
- договоренности абстрактны и нелепы, простите.

2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?
- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)
https://cutt.ly/OrkcR5r
- Почему не договорились об открытии посольства?

3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?
- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу
https://cutt.ly/Lrkx736

4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?
- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq
- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo

Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 01
Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 02

5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?
- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА
- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)

Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 03

6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?
https://cutt.ly/Nrkcw68
https://cutt.ly/4rkcrtk

7. Почему был сбит именно украинский самолет?
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?

В общем, вопросов больше чем ответов.

- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.
- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.
- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.
- Сбитый самолет - мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)

Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.

Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.

У кого какие мысли есть?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер султан Омана Кабус бен Саид

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3169433
 
   
 Топ комментарии
 
Хоспадяяя, уася.

Тебя привязали и заставляют Цензор читать?

Свалил по тихому и всё. Накуй кому нужны твои сопли по зобижаемому малороссу зеленскаму?
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Похоже в Украине не президент - а кукла Хуйла...
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Директору экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелину экономикой заниматься наскучило или надоело.Решил кусок хлеба у журналистов-расследователей отобрать.А может в экономике ему уже фсее надоело?Инфляция упала до 4,1%,доллар до 23-24.Толи дело при Петре-Воеводе было.Бакс доходил до 40-50,а Инфляция в Украине за 2015 год составила 43,3%.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/58355-inflyatsiya-v-ukraine-za-2015-god-sostavila-43-3#ixzz6Ao3mqVAD
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Очко🐖🐕, тебе напомнить что у в Украине происходило в 2014 году?
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Czernowitz Chern-очко?Ну зачем же так самокритично?Или ты хотел сказать,что тогда очко в экономике нашей было?Ну так с этим ни кто и не спорит.Инфляция 43,3% в год-это полнейшее очко,которое у Пэци уже ни кто не отберет.Он владеет этим очком по праву.
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А эту версию тут еще в первый день выдвигали...
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Всё это очень подозрительно. Как бы Зеленский с Ермаком страну не продали по примеру Кучмы и Януковича. За это они могут получить личные выгоды в виде съёмок фильмов в РФ и тому подобное.
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сына зеишака и ослицы нужно устранять любым методом. фактов о сотрудничестве против Украины и её интересов выше ккрыши , или же ждём полного развала Украины и рассправы над патриотами-- всё это уже в действии.
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мысли хреновые..... президент имбицил..... страну ждут лихие времена......
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Что, кто то сомневается, что КГБист со стажем, упустит возможность, любыми методами, размазать эту зеленую соплю по стене?
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Мерой устрашения скорее всего является эта статья. Зеленский , без разрешения Кремля даже в туалет не ходит. Но Кремлю более выгодно, что бы Зеленский ходил не тогда когда припечет, а когда в Кремле решат.
А сбивали лайнер по просьбе пейсатых, что бы отбить возможножность Ирана обстреливать Израиль. Сколько того Израиля? А пару десятков баллистических ракет могут наделать много шума.
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а може воно огєнт фсб інструктаж отримувало пад відом зустрічі з оманським небіжчіком та там мабуть весь кловунський квартал який коли наші хлопці гинули від рук мишебратів - філіал фсб-кдб в Україні сакакав па расійській естраді і бабло колотив
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В тот день произошли два события. Сначала "ракетная атака" Ирана на базы США. По факту, чистый договорняк ( https://edition.cnn.com/2020/01/11/middleeast/iran-strike-al-asad-air-base-exclusive-intl/index.html), что и обьясняет вялую реакцию США.
Второе событие - PS752. Версия может быть рассмотрена. Но тогда, учитывая п.1 , в ближайшее время мы должны увидеть резкое ослабление "дружбы" персов с московитами, потому , что московиты их крупно подставили.
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Не даремно так рідко можна побачити агента ФСБ ЗЕ-дебільчика на фоні українського прапора - він його просто ненавидить "до мозга костей"!!!
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С такими экспертами и враги не нужны.Он за свой свои слова ответит.Один вопрос Юре Бутусову.Зачем хороший сайт превратил в прямой и пятый?
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Так этот бред порохоботский ещё и читают чиновники в США
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Чушь, - зачем цапам зюзю шантажировать сбитым самолетом оно само с радостью исполняет любые их хотелки.
А выглядит наброс как тупая попытка увести в конспирологические дебри простой вопрос -
Что делало зе в Омане?
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Бутусов, вы с Порошенко в доле или с Пригожиным? Может с обоими? Ваш ресурс превратился в нечто...
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Порошенко в доле с Путиным, остальные им служат.
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Да, извини, Порошенко в доле с ******. Так правильно?
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ой....а шо ж такоє? посягнулі на святоє??? зеху*ла задєлі?
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Версия правдоподобная. Кто сфоткал Ослика в Омане? Два каких-то чувака. Почему эти фотки появилась именно на сайте Медведчука Страна.юа? Совпадение? Все говорит о том, что поездка мальчика колокольчика в Оман была не просто отдых и ФСБшники сфоткали Бубочку для нагнетания ситуации в Украине и давления на солнцеликого.
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Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?

Наверное потому что русские ездят на ишаках и добраться до отеля подальше для них проблема.
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Скорее всего по тому что у бубачки не было его бронированного мерседеса... а без него бубачке передвигаться боязно сильно...он сцыт когда страшно....
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А что зельцу трудно ответить украинскому народу , что я мол вместе с семьей отдыхал неделю в Омане за свой счет! сколько бы проблем и домыслов сразу было бы снято с повестки ! нет же , будут молчать , чтобы только бабло на якобы официальный визит из казны взять!!вот за эту хитрожопость и твои еврейские тайные договорняки тебя зельц украинцы и не любят! ну молчи дальше твой счетчик будет теперь вдругую сторону (к рейтингу в минусах) крутится!
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Верно то, что среди директоров экон. программ встречаются особи с больной психикой.
Но зачем эту муть постить, цензор!
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Для кого еще не ясно, что ЗЕянелох предатель и враг? Я давно сделал такой вывод.
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Пороха вони так ніколи б не потягали: в Оман, з Омана в Мацкву. Ось для чого було кинуто ресурс - обрати клоуна.
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доки не пройшло ще багато часу всю цю історію і факти потрібно передати в США або в Bellingcat щоб вони провели додаткові свої дослідження,адже це пахне як державною зрадою так і міждонародним тероризмом з боку Російскої Федерації
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ГДЕ ПРОТЕСТЫ В УКРАИНЕ ИЗ-ЗА ИРАНА !!!???
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Я с самого начала ето утверждал. ***** (или его псы) за столом с Зелупой сделали демонстративный звонок и показали Зеленскому сбитый самолет и что они плевали на весь мир и на людей. И потом обяснили что будет с ним и его семьей. Зелупа конечно же обосрался и сутки боялся людям показаться на глаза. Аналогичная ситуация происходила с Януковощем, по рассказам самого же близкого окружения Януковоща, после чего тот разорвал Евроинтеграцию Украины. Правда тогда обошлось без сбитого самолета. Сколько говорить что с *****м нельзя идти на переговоры и тем более оставаться один на один на переговорах, все равно все прыгают по граблях.
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Посмотрите на ЗЕ в каком состоянии он вернулся после *отдыха*, как он трусится и нервничает и вам все станет ясно. Ето мало вероятно что просто от сбитого самолета. С Омана прилетел уже не украинский призидент а покорная трусливая псинка *****.
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В Омане Коломойский прячет свои сотни млрд. дол. которые он наворовал за десятки лет в Украине. Султан Омана присмерти был, и кто знает как поведет себя новый султан, а вдруг начнет сотрудничать с США , тогда все награбленною Коломойский уже не получит. Вот и пришлось срочно Зеле лететь и вывозить наличными частично в Москву , а частично в Киев.
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щось не сходиться у порохоботів - кремль хоче залякати агента кремля? )))
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Агента треба постійно тримати у тонусі...чисто російський вираз - савсєм страх патєрялі! (ат рук атбілісь...)
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Ну да, Иран сбил самолёт по просьбе РФ, чтобы потом платить и каяться. А если пойти ещё дальше, то США по просьбе РФ убила иранского генерала, чтобы у Ирана был повод якобы случайно сбить самолёт, чтобы РФ давила на ЗЕ...
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да да...русскіє уже пісалі што самальот путін лічьна із царь-пушкі падбіл!...
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Хто хоче пропоную почитати в інтеренеті про цього експерта в самим скласти власну думку. Може я помиляюсь. Бізнесмен, русь, масони, загниваючи США, трамп поганий, сулеймані вбили щоб США могло заробити на нафті, а не тому що він координував терористичні организації яки вбивали людей, і тп....одна ця стаття варта почитати:

https://investgazeta.ua/uk/blohy/tak-komu-bylo-vygodno-ubivat
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Мне плевать на этого эксперта. Есть вопросы и нужны ответы:
1. Зачем Бубочка ездил в Оман?
2. На каком и чьем самолете летал?
3. Кто сфоткал его за соседним столиком?
4. Почему эти фотки впервые опубликовал сайт Медведчука?
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с янучарой нам повезло...он сначала умудрился спетлять,а потом ,через пару неделек попросил ***** ввести войска.
не уверен,шо зелебеня не сделает наоборот...этот ручки ломать вряд ли будет.
тяжелые времена настают на радость зеленоголовым.
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Зеленский до смерти боится своих кураторов из Кремля и спецслужб РФ, он беспрекословно выполняет все их поручения.
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То что это поездка "странная" указывает ,наверное состав "отдыхающих"? Почему в Оман? Все странно? Сбитие Боинга "для устрашения" глупость несусветная. Что бы Иран играл по правилам России в своем регионе и в своей стране? Глупый довод. Ещё "убивает на повал" и поведение "главнокомандующего". На повестке третья мировая война ,а он( и спецслужбы ) допускают путешествия из страны да ещё и в регион где она может развиваться. Бред на счёт силы российских спецслужб в Омане( это территория англичан)и встреч тут. Значительно легче встретится на популярных курортах. Скорее всего просто "президентские шортики"ещё большого размера для мистера президента,все ещё шоу-бизнес "рулит" в голове.
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Підсрачник зеленому чмирьку має бути в правильному напрямку(в бік паРаші), і цей підсрачник має бути безстроковим Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 8482 Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 9925
Цієї весни - дострокові. Хто за?
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100% вірогідна версія. Тільки питання - що, у Вовіка не було можливості записати цю розмову на відіо? І тепер викласти її в мережі? Не хотів? То що тоді Вовік хотів? Хотів отримати від пуйла інструкції? А нам це треба, українці?
Зєлю геть. Дострокові. Нам треба ПРЕЗИДЕНТ, а не чмирьок, що під кожного рачки стає
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вальцманоиды совсем сдурели.. вспомните, как поросенко-мародерище загнал Украину в нищету.. поросенко и дальше будет мстить украинцам и гадить Украине..
а цензор стал помойкой, все комментарии против мародерища поросенко зачищаются , на сайте только шабаш вальцманоидов..
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"У кого какие мысли есть?"

***
"Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера."
Попандопуло
Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 3877
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Находясь под плотным колпаков спецслужб США вряд ли можно все это проделать незаметно, так в эту версию кремлевского заговора я не верю, да и какой смысл все это делать именно в Омане, когда есть много других способов, в том числе закрытая правительственная связь.
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Во закрутил.По логике Амелина получается что Иран по просьбе кацапо сбил украинский самолёт на котором были 82 гражданина Ирана, чтобы запугать Зелю. Мне одному кажется что Амелин дибил?
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У тебе все по Фрейду.
Йде велика гра і на кону великі бабки. Тому - "Не важен метод, важен результат"
***
В Ираке убили еще одного высокопоставленного проиранского военного

В Ираке убили видного проиранского командира военизированных отрядов. Об этом сообщает Daily Mail.
Поздним вечером в субботу, 11 января, в Карбале, что в 100 км от Багдада, был застрелен глава Популярных мобилизационных сил Талеб Аббас Али Аль-Саеди.
Сообщая об убийстве, местные СМИ отмечают, что неизвестно, чьих рук это дело. Никаких подробностей также не приводится.

Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 2985
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Он же соевый, а соя как известно плохо влияет на мозговую деятельность.
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Да мало ли о каком сотрудничестве президент Украины общался с правительством Омана, банальный туризм мог его интересовать, а вот заявить свои интересы на Оман раша вполне могла, быстренько прислав делегацию. Да и со сбитым боингом Иран уже точно не будет покрывать рашу, если та и вправду замешана, иначе зачем им было признавать ошибку.
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Просто чудово. Ахінея проросійського довбо*ба - мнєнійє ікспєрда... Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін - Цензор.НЕТ 2964
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Що росіяни причетні до катастрофи 100%, але нашого Шмарклю можна зялякати і простішими способами.
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вальцманоиды, никогда мародерище не будет снова у власти..
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Расцийский след это как у кацов - визитка яроша ))) палитесь петябоотики !причем давно палитесь петяхасапчики)))
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За свой счёт полетел в Оман-это очень хорошо, Порошенко так бы не поступил.
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поросенко нужен любой хаос в Украине, чтобы спрятаться от наказания, Зеленский зря не выполняет обещания - наказать предыдущий режима мародера))
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Лахтинская срань на ветке активизировалась.Ноет о неадекватности Амелина и плохом Цензоре,который напечатал его размышления. К чему бы это?
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Порохнявые, зачем ***** запугивать Зеленского, если, по вашей версии, Зеленский агент ***** и подчиняется ему беспрекословно?))))
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Нелох Оманский, что-то мутит и не зря землю продают, ведь Крым Украинский скупят рашисты.........
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Какашкометатели любят теорию заколотов.С апреля 2019.Не те тапки одел ,не того цвета трюселя .и самое главное -вся информация ордынская и подаётся синхронно.Горошку в банке меньше ,чем количество лайна ,выливаемого на наши головы.Соиво-лаптёвые какашки, хорошо проплаченные.
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у меня тогда вопрос к автору теории заговора: Иран стрелял осознано по просьбе Путина? или хоть установка и у иранцев, управлять ею могут россияне через что-то установленное в систему? как происходил процес подготовки к устрашению?
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Медведчук доверенное лицо Порошенко, это официально. Кто мешал Медведчуку сгонять самолет в Оман и Москву, сфоткать Зеоенского и как всегда пытаться создать очередную провокацию?
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Зє!біл дуже хотів лічной встрєчі з ****** - ото тепер попав у шнек мясорубки
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