 Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Приводим его текст полностью.
"Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:
1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?
- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.
- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.
- договоренности абстрактны и нелепы, простите.
2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?
- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)
https://cutt.ly/OrkcR5r
- Почему не договорились об открытии посольства?
3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?
- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу
https://cutt.ly/Lrkx736
4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?
- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq
- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo
5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?
- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА
- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)
6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?
https://cutt.ly/Nrkcw68
https://cutt.ly/4rkcrtk
7. Почему был сбит именно украинский самолет?
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?
В общем, вопросов больше чем ответов.
- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.
- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.
- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.
- Сбитый самолет - мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)
Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.
Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.
У кого какие мысли есть?"
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/58355-inflyatsiya-v-ukraine-za-2015-god-sostavila-43-3#ixzz6Ao3mqVAD
А сбивали лайнер по просьбе пейсатых, что бы отбить возможножность Ирана обстреливать Израиль. Сколько того Израиля? А пару десятков баллистических ракет могут наделать много шума.
Второе событие - PS752. Версия может быть рассмотрена. Но тогда, учитывая п.1 , в ближайшее время мы должны увидеть резкое ослабление "дружбы" персов с московитами, потому , что московиты их крупно подставили.
А выглядит наброс как тупая попытка увести в конспирологические дебри простой вопрос -
Что делало зе в Омане?
Наверное потому что русские ездят на ишаках и добраться до отеля подальше для них проблема.
Но зачем эту муть постить, цензор!
https://www.youtube.com/watch?v=KgIpl_EdjUk&t=2s
https://investgazeta.ua/uk/blohy/tak-komu-bylo-vygodno-ubivat
1. Зачем Бубочка ездил в Оман?
2. На каком и чьем самолете летал?
3. Кто сфоткал его за соседним столиком?
4. Почему эти фотки впервые опубликовал сайт Медведчука?
не уверен,шо зелебеня не сделает наоборот...этот ручки ломать вряд ли будет.
тяжелые времена настают на радость зеленоголовым.
Цієї весни - дострокові. Хто за?
Зєлю геть. Дострокові. Нам треба ПРЕЗИДЕНТ, а не чмирьок, що під кожного рачки стає
а цензор стал помойкой, все комментарии против мародерища поросенко зачищаются , на сайте только шабаш вальцманоидов..
***
"Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера."
Попандопуло
Йде велика гра і на кону великі бабки. Тому - "Не важен метод, важен результат"
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В Ираке убили еще одного высокопоставленного проиранского военного
В Ираке убили видного проиранского командира военизированных отрядов. Об этом сообщает Daily Mail.
Поздним вечером в субботу, 11 января, в Карбале, что в 100 км от Багдада, был застрелен глава Популярных мобилизационных сил Талеб Аббас Али Аль-Саеди.
Сообщая об убийстве, местные СМИ отмечают, что неизвестно, чьих рук это дело. Никаких подробностей также не приводится.