 В Иране создана рабочая группа по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в воскресенье заявил представитель МИД республики Аббаса Мусави.
Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.
Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Скотта Моррисона
Люди считают, что власти не предпринимают достаточных мер для тушения лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября прошлого года. Жёсткой критике подвергаются действия премьер-министра страны Скотта Моррисона. Демонстранты призывали его уйти в отставку. Другие же держали в руках плакаты с надписями: «Спасите нас от ада»,!!!!!! информирует enovosty.com/news.
Помимо Сиднея, протесты прошли в Канберре и Мельбурне, где уровень загрязнения воздуха сейчас катастрофически высок из-за пожаров. Всего жертвами стихии в Австралии за несколько месяцев стали 27 человек. Сообщается о миллиарде погибших животных.Кхе, кхе, ..... так кто там грозился открыть двери в ад??? Сделайте шаг вперёд!
Это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
Если честно, понимая, что сбить «Боинг» было запланировано заранее (в рамках договоренностей США-Ирана-России), то все больше вопросов возникает по поводу экстренного «отдыха» Зеленского в Омане.
О таких терзающих его смутных сомнениях поведал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Почему так «случайно» вышло, что именно в тот день, когда сбили «Боинг», Зеленского не было в стране, чтобы он якобы ничего не мог сказать по поводу случившегося?
Почему он появился в стране только через сутки?
Что реально Зеленский делал в Омане?
Знаете, это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
В тему:
…
200 тыс грн за погибшего.
В такую цифру у Зеленского-Коломойского оценили жизнь каждого погибшего члена экипажа «Боинга» МАУ.
Именно за эту мизерную сумму их родственники не должны задавать неудобных вопросов. И поверить в случайно сбитый «Боинг».