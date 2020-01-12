EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  323  8
Материалы по теме:
Все про:Иран (746) крушение (451)

 В Иране создана рабочая группа по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы

Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в воскресенье заявил представитель МИД республики Аббаса Мусави.

Рабочая группа, по его словам, была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать заниматься вопросами, поступающими от семей жертв трагедии.

Мусави также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране Boeing МАУ будут проводить в Украине

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Также смотрите: Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 

Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Скотта Моррисона
Люди считают, что власти не предпринимают достаточных мер для тушения лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября прошлого года. Жёсткой критике подвергаются действия премьер-министра страны Скотта Моррисона. Демонстранты призывали его уйти в отставку. Другие же держали в руках плакаты с надписями: «Спасите нас от ада»,!!!!!! информирует enovosty.com/news.
Помимо Сиднея, протесты прошли в Канберре и Мельбурне, где уровень загрязнения воздуха сейчас катастрофически высок из-за пожаров. Всего жертвами стихии в Австралии за несколько месяцев стали 27 человек. Сообщается о миллиарде погибших животных.Кхе, кхе, ..... так кто там грозился открыть двери в ад??? Сделайте шаг вперёд!
 показать весь комментарий
 
Экстренный «отдых» Зеленского в Омане вызывает все больше вопросов
В Ірані створили робочу групу консульської допомоги сім'ям жертв авіакатастрофи - Цензор.НЕТ 5109

Это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
Если честно, понимая, что сбить «Боинг» было запланировано заранее (в рамках договоренностей США-Ирана-России), то все больше вопросов возникает по поводу экстренного «отдыха» Зеленского в Омане.
О таких терзающих его смутных сомнениях поведал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Почему так «случайно» вышло, что именно в тот день, когда сбили «Боинг», Зеленского не было в стране, чтобы он якобы ничего не мог сказать по поводу случившегося?
Почему он появился в стране только через сутки?
Что реально Зеленский делал в Омане?
Знаете, это из тех случайностей, как и появление Путина в Сирии в тот день, когда имитировали удары по американским базам и сбивали самолёт.
В тему:


200 тыс грн за погибшего.

В такую цифру у Зеленского-Коломойского оценили жизнь каждого погибшего члена экипажа «Боинга» МАУ.
Именно за эту мизерную сумму их родственники не должны задавать неудобных вопросов. И поверить в случайно сбитый «Боинг».
 показать весь комментарий
 
Что общего в катастрофе Ту в 90х,мн-17,и Боинга в Иране? Все они были сбиты ракетами российского производства.Еще сюда можно добавить Ил российских вкс который завалили ПВО Сирии пытаясь попасть по истребителям Израиля несколько лет назад(об этом писал на цензоре Бутусов подробно).Тогда ещё "братушки" обиделись на евреев обвинив их в том,что те "спрятались" за Илом.В 90х ракета поразила цель за сотни км от проводимых учений.Т.е. она промахнулась по учебной цели и пролетев какое-то расстояние взяла самостоятельно новую цель(чего вообщем-то быть не должно).Так был сбит Ту над Черным морем .Украина не взяла на себя ответственность.И действительно,может все дело было не в ошибке расчета,а в "браке" ракеты?Это тоже самое если обвинить водителя который ехал на новом авто и делал все правильно.Но у его машины отвалилось колесо и убило прохожего.Кто виновен?Конечно же производитель авто.И если точно есть два случая когда ракета класса земля-воздух рос.пооизводсва после не попадания в цель выбирает новую(или кто-то верит что сирийцы целились в Ил?).Может ли быть так,что расчет иранцев целился,скажем,в безпилотник,а ракета промахнувшись взяла более габаритную цель(чего быть не должно в принципе.Может всё-таки причина всех этих бед рукожопость наших северных соседей наводнивших мир своими аналоговнетами которые не соответствуют заявленным характеристикам.Хотелось бы получить ответ от экспертов в системах ПВО.
 показать весь комментарий
 
по катастрофе все ясно уже несколько дней. может уже пора разбираться с Оманом? как на меня, то я вижу в этой поездке, самое настоящее предательство. а обман вообще на каждом шагу. где комиссия по расследованию?
 показать весь комментарий
 
а помощь будут платить из бюджета Украины.
 показать весь комментарий
 
ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА В УКРАИНЕ И ДЕПОРТИРОВТЬ ИРАНЦЕВ С УКРАИНЫ !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх