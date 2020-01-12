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 Общество
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Все про:Госкомтелерадио (81) информация (325) публичная информация (48)

 Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов органов власти во втором полугодии 2019 года

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) провел мониторинг информационного наполнения официальных сайтов центральных и местных органов исполнительной власти во втором полугодии 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио. Ознакомиться с результатом мониторинга и аналитической справкой можно по ссылке.

"Проанализировано 61 сайт центральных органов исполнительной власти (15 министерств и 46 других ЦОИВ), а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти (24 областных и Киевской городской государственных администраций)", - говорится в сообщении.

В частности, на время проведения мониторинга переименовали реорганизовали, создали и ликвидировали ряд министерств.

"Поэтому веб-сайты многих министерств находились на стадии разработки и наполнения информацией. В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы. Не имеют собственных сайтов Государственная социальная служба Украины и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, максимальный показатель информационной прозрачности (100%) имеют веб-сайты администрации Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а среди местных органов власти - сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных госадминистраций.

В информации подчеркивается, что по состоянию на 23 декабря 2019 года полностью выполнены требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 63,93% центральных органов исполнительной власти и 84% местных органов исполнительной власти.

Госкомтелерадио призвало центральные и местные органы исполнительной власти к исполнению требования действующего законодательства относительно обнародования в интернете информации о своей деятельности. А также к соблюдению требования по созданию (модернизации) официальных сайтов (веб-порталов) органов исполнительной власти.

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В частности, официальный веб-портал органов исполнительной власти и официальные веб-ресурсы, связанные с их деятельностью должны быть размещенными в домене gov.ua и в случае необходимости в домене укр.

Госкомтелерадио также напомнило об очередном мониторинге информационного наполнения официальных сайтов органов исполнительной власти, который состоится в течение апреля-июня 2020 года. В начале июля будут опубликованы его результаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3169429
 
   
 Топ комментарии
 
Когда закроют в Украине путинские инструменты психологических операций - телеканалы Медведчука, Ахметова, Мураева и прочих коллаборантов??? а еще у них радио и сайты и газеты и так далее и через них Путин ведет психологическую войну против Украинцев. Их нужно арестовать по статье 111. гос измена.
Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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"В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы.
Источник: https://censor.net.ua/n3169429"

Во почему у Нефьодова такие головокружительные результаты...
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Это мастодонт ещё существует?! не расформировали наследие Совка.
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"В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы.
Источник: https://censor.net.ua/n3169429"

Во почему у Нефьодова такие головокружительные результаты...
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потому что регулярно посещает салон красоты.
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Так получается, что Слуги-парикмахеры в Раде ни законодателями не работают, ни парикмахерами?...
Что-то здесь нечисто...
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диджитализировали, диджитализировали и таки недовыдиджитализировали: никак "країна в смартфон" нэ залазыть.
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бьістро только блохи распростараняются
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Когда закроют в Украине путинские инструменты психологических операций - телеканалы Медведчука, Ахметова, Мураева и прочих коллаборантов??? а еще у них радио и сайты и газеты и так далее и через них Путин ведет психологическую войну против Украинцев. Их нужно арестовать по статье 111. гос измена.
Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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5-ый, прямой-кривой. Эспресссо......за разжигание национальной розни, ненависти, пропаганде войны и деления людей на сорта.
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Еще год назад тебя за этот кацапский поклеп и провокацию пригласили бы в СБУ, а сейчас Баканов занят - чертей ищет.
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Честно говоря думал - на праздники хоть зрелища на ТВ будут, раз у нас президент клоун. Куда там!. Полная туфта, если бы не шедевры прошлых лет,смотреть, собственно говоря, было нечего- одна кэвээнщина и самодельщина со скарбензными шутками ниже плинтуса. "Кэвээнщики" заполонили все каналы, уже тошнит от них. На советское ТВ допускали людей только с высшим профильным образованием, для самодельщины были отдельные передачи под руководством профессионалов -"Шире круг",КВН" и т.д.,результат работы этого ТВ в профессиональном отношении восхищает до сих пор. Почему нельзя запретить допускать к участию в создании телепродуктов на украинском ТВ людей без высшего профильного образования, т.е. всякую шпану с хамскими рожами и тупым юмором? Разве непонятно,что это уже дно дальше падать некуда?
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Диджилизаторы, блин!
На сайте кабмина не могли поменять информацию о должностных лицах месяца три, после назначения самокатчиков.
А сайт ДСО сдох вообще и навеки, теперь им выделили страничку на сайте ментов.
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