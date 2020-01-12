 США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.

"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.

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Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.

"Мы не хотим менять режим в Иране, Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - заключила она.

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