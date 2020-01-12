 США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представитель Госдепа США Морган Ортагус.
Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.
"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.
Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.
"Мы не хотим менять режим в Иране, Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - заключила она.
Этот режим вполне устраивает США
Вы или трусы оденьте или крестик смените...
Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3169428
на несчастье Ирана ее у него нет...
Скоро и стран, которые Штаты не пытаются изолировать, на земле не останется.
В Германии настрой- почему-то немцы уж очень недолюбливают американцев. К русне и то теплее относятся...
Почему так?
Немки в большинстве своем выжили и поправились, а старинную архитектуру уже не вернешь...
Психо-травма для нации навсегда....
Что-то вроде такого? Было бы замечательно))