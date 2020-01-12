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Все про:Госдепартамент США (997) Иран (746)

 США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп

Соединенные Штаты Америки намерены обеспечить дипломатическую и экономическую изоляцию Ирана для давления на режим.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое заявление в общении с журналистами Fox News сделала представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Она отметила, что после ликвидиации иранского генерала Сулеймани и обстрелов военных баз США многие интересуются стратегией Вашингтона.

"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.

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Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.

"Мы не хотим менять режим в Иране, Мы хотим поменять поведение режима в Иране", - заключила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169428
 
 
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Давление будет до тех пор, пока Иран, как нормальная страна - США, не замочит ракетным обстрелом на территории Германии американского четырехзвездного генерала.
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І попаде в Меркель , ПП2, чи в пасажирський літак.
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Понятное дело когда США мочит террориста где хочет то у ватных убийц рвутся пуканы от бессилия и понимания что с ними бн тоже самое....
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«Боюсь, что США могут отойти от глобальной лидирующей позиции. И это, несомненно, стало бы негативным событием как для всего мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему сценарию, хотя и надеемся на лучший», - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью изданию Sunday Times.
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Це таке сорока на хвості принесла з нетрів КГБ-ФСБ-ГРУ? Розслабся! Тепер до гібриднох війни перейшли США. 😁
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Четко и понятно, а есть страна где нужно изолировать зебилов...
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Очень смешно читать... США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 5330
Этот режим вполне устраивает США
Вы или трусы оденьте или крестик смените...

Она также выразила поддержку участникам акций протеста в Иране, но подчеркнула, что США не хотят сменить режим в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3169428
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да ладно, нужно всего лишь, чтоб наш найвидатніший туда приехал.Тогда все
США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 3140
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Кто определяет критерии "нормальная страна"?!
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тот у кого есть ядренная бомба... США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 2151
на несчастье Ирана ее у него нет...
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цивилизация...но раиську это вряд ли касается США намерены изолировать и давить на Иран, пока он "не будет вести себя как нормальная страна", - Госдеп - Цензор.НЕТ 8924
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Так цих цивілізацій по різним оцінкам від трьох до семи.
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Что такое "нормальная страна" в понимании Госдепа США уже очевидно для всех.
Скоро и стран, которые Штаты не пытаются изолировать, на земле не останется.
В Германии настрой- почему-то немцы уж очень недолюбливают американцев. К русне и то теплее относятся...
Почему так?
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Стокгольмский синдром, американці вбили малувато німців, щоб їх любити, а от москалі саме те, десятки млн.
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Глупец. Ты живешь в Германии и до сих пор не понял ?
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потому что авиация США разбомбила много городов Германии в пыль во время 2-ой мировой, а армия СССР изнасиловала только несколько миллионов немок...., и сколько то убила..
Немки в большинстве своем выжили и поправились, а старинную архитектуру уже не вернешь...
Психо-травма для нации навсегда....
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Та рашка їм зовсім не заважає, качає як нормальна колонія сировину за папірці, що вони друкують і їх же пересилає на захід.
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"Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать РФ до тех пор, пока она не будет вести себя как нормальная страна", - заявила Ортагус.
Что-то вроде такого? Было бы замечательно))
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