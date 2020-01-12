 Неизвестные убили в Ираке проиранского лидера "Народных мобилизационных сил"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, это произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдада.
Аль-Саеди был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемых Ираном.
Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на запрос относительно данного инцидента.
и разорвали похоронный саван на тысячи кусочков на память.
Ну а собсно говоря: если результат такой же, то чем это хуже для Америки? А кацапы ложили на победы миллионы, а итоге оставались через несколько лет у разбитого корыта.
америкосы не мстят
америкосы наносят ответный удар и всегда точный