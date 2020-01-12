 Неизвестные убили в Ираке проиранского лидера "Народных мобилизационных сил"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, это произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдада.

Аль-Саеди был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемых Ираном.

Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на запрос относительно данного инцидента.

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