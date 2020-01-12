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Все про:Ирак (273) Иран (746) убийство (5469)

 Неизвестные убили в Ираке проиранского лидера "Народных мобилизационных сил"

В субботу, 11 января, в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили лидера проиранских "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail, это произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдада.

Аль-Саеди был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемых Ираном.

Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на запрос относительно данного инцидента.

Неизвестные убили в Ираке проиранского лидера Народных мобилизационных сил 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп попросил Столтенберга, чтобы НАТО было более активным на Ближнем Востоке

Источник: https://censor.net.ua/n3169427
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз почнуть по всьому світу ліквідовувати поплічників аятолли.
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А що вони називають прямим боєм, віддачу половини країни під руйнування а другу половину зруйнувати під час звільнення?
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Зараз почнуть по всьому світу ліквідовувати поплічників аятолли.
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Хтось повірив, що Трамп відступив і проковтнув іранський обстріл? І протести в Іранітеж почалися "випадково" саме тепер? Ага?! 😏
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Не факт що США, могли і суніти це зробити, їм іранці вже набридли в Іраку.
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Могли. 😁 І напевне зробили. За командою. Або мовчазною згодою. Трамп вирішив загрібати жар і чужими руками. Як кацапи кажуть: "Нє митьйом, так катаньєм". Це справжня гібридна війна. Але тепер у виконанні США. 😏
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Скорее всего Израиль. МОССАД ето вам не либеральные гейропейцы. Израиль не даст у себя под боком вырасти террористическому государству с ядерной бомбой. Уверен что именно Израиль провернул убийство Сулеймани, а США только исполнили приговор, чтобы Иран вместо американских пустых баз не бомбил Израиль.
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Интерасно, сколько людей погибнет (будет задавлено в толпе) на его похоронах?
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На похоронах аятоллы Хомейни эти недочеловеки повалили носилки
и разорвали похоронный саван на тысячи кусочков на память.
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Нєкрофіли? чому ми дивуємося з мокш
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А яку мобілізацію проводив іранець в Іраку?
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Проиранских. В Ираке серьезная проиранская пятая колонна шиитов. Мобилизация против правительства Ирака, естественно.
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Так я це утрирую, тільки от влада там теж проіранська, швидше проти сунітів.
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На кацапских форумах орут: Америка никогда не выигрывала в прямом бою, они только интригами побеждали...

Ну а собсно говоря: если результат такой же, то чем это хуже для Америки? А кацапы ложили на победы миллионы, а итоге оставались через несколько лет у разбитого корыта.
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А що вони називають прямим боєм, віддачу половини країни під руйнування а другу половину зруйнувати під час звільнення?
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Не только .Они умудрялись на разбитом корыте в дальнее плавание выходить
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"Іхтамнєтів" знищувати можуть тільки "іхтамнєти"
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А у нас Мертвечуки, Левочкины и Бойки уже лишних 6 лет топчут нашу землю...
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вот и почему все хотят иметь паспорт гражданина США
америкосы не мстят
америкосы наносят ответный удар и всегда точный
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