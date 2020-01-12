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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (331) Офис генерального прокурора (11)

 Правоохранители прекратили деятельность 631 нелегальной АЗС, - Офис генпрокурора

Уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС – добровольно демонтированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС – добровольно демонтированы". - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура совместно с правоохранительными органами открыла 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов

Как сообщалось, 26 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота топлива. А уже 28 декабря СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169426
 
 
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Мы деградируем,из феодального строя переходим в рабовладельческий.А рабам зачем иметь хоть какие-то права а обязанностей страниц на сто трудового законодательства.
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Офис не дремлет, движение бумаг налицо.
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ В СИРИИ. Интерфакс сообщает https://www.interfax.ru/world/631224:
За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч.
И у зеленых не менее впечатляющие результаты. Хорошо учатся.
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Мордва, забыл написать по сбитый своими Ил-20,
три утонувших боевых самолета,
и кучу мордвинских обезьян из ЧВК.
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Через недельку другую в Украине негде будет и заправится так как буквально все заправки работают из недопустимими нарушениями.Или что скорее всего просто уничтожают конкурентов.
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А завтра вместо пистолета поцепят микрофон и будет КараокеНаливайка.
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Так что там с субсидиями? Впервые за годы субсидия не пришла вместе с пенсией для родителей. Это следствие уничтожения незаконных заправок, или здесь есть более глубоки корни?
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Это треть всех заправочных?
Бумага всё стерпит. Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5413
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ОГПУ працюйе. Наступна стадія перетворення в НКВС.
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