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 ОБСЕ зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе за субботу

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в субботу, 11 января, зафиксировала на Донбассе 88 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете организации за 11 января 2020 года.

ОБСЕ сообщает о 80 взрывах в Донецкой области.

"Более половины нарушений режима прекращения огня (в Донецкой области. - Ред.) зафиксированы в районах к северу от н.п. Широкино, а еще почти половину взрывов в районах на северо-запад от н.п. Новогригорьевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области организация зафиксировала 8 взрывов, все вблизи н.п Донецкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3169425
 
 
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Организация по фиксации взрывов в перерывах между посещениями ресторанов.
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А їм пофігу, вони за це отримують бабло. Ще й володарі аусвасів з куркою наливають їм бояри.
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Еще год назад на цензоре мы читали как наши давали просратся козломордым, теперь мы только слишим убито двое, трое, со всех сторон кацапы палят, а у нас перемирье сраное
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Тех кто давал просраться кацапам в срочном порядке ротировали заменивши их на послушных баранов видевших войну только по телеку и молятся чтобы пережить сутку в щели даже не думая про адекватный ответ.
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И кому верить.......... ОБСЕ или нашему штабу у которых всего 4 обстрела. ОБСЕ зафиксировала почти 90 взрывов на Донбассе за субботу - Цензор.НЕТ 5349
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Всем верить, а лучше всего - перейти по ссылке на отчет ОБСЕ, особенно полезно посмотреть в конце табличку, где приведены данные о полетах снарядов, зафиксированные автоматическими камерами, там ясно, сколько снарядов летело со стороны ВСУ в ЛДНР, а сколько - обратно.
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куди летіло? що то за лайно таке -лднр? є окуповані території, скорочено - ОРДЛО.
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А при Порошенку ми кляли ОБСЄ за сліпоту...
Може час розслідувати де саме був Хомчак під час Іловайська?
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90 взрывов? Да ето же полноценная война. ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів на Донбасі за суботу - Цензор.НЕТ 4305 Какое к черту перемирие. Ето об етом ЗЕ с Чортом договорился в Парыже, когда целовал ***** руку? Да еще с новым годом поздравлял
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