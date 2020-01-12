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 Наемники РФ совершили четыре обстрела на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб

Наемники российско-террористических войск четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Из 120-мм миномета противник выпустил три мины по украинским позициям рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Из миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позициям украинских защитников вблизи с.Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил 120-мм минометы в районе Красногоровки, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3169424
 
 
 Топ комментарии
 
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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........ъэ.
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слишком длинный текст. зебараны не одолеют... Наемники РФ совершили четыре обстрела на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 2957
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Наемники РФ совершили четыре обстрела на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 7675 Не з такими дилетантами яких обрав у владу мудрий нарід. Тут зі своїми распрями розібратись би.
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Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
........ъэ.
 показать весь комментарий
 
 
слишком длинный текст. зебараны не одолеют... Наемники РФ совершили четыре обстрела на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб - Цензор.НЕТ 2957
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Украине нужно посеять внутренние распри в РФ и чем больше их будет тем лучше для Украины в этой войне! Распри должны быть там по всюду и во власти и между политиками и в спецслужбах и между народом по разным поводам и между народом и властью по поводу неравенства социального! И нужно делать распри между олигархами и властью! И между собой олигархи должны вступать в распри и воевать должны между собой! И между регионами вражду надо сеять! И против Москвы регионы настраивать! И ненависть сеять и распри на национальной почве! И нужно распри делать религиозные и т.д. и т.п. Таким образом создается почва для переворота! А можно довести даже это до гражданский войны и развалу на много субъектов и всегда будет вражда между ними и ненависть! Разделяй и властвуй!
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Не з такими дилетантами яких обрав у владу мудрий нарід. Тут зі своїми распрями розібратись би.
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та тут главное чтоб внутри Украины не посеяли..ото... о чем Вы пишите...ибо уже пытаются...
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Ермак живет с тещей Зели...всей семьей летали в Оман...
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Таким нехитрым образам Лугандония просит себе выплаты , пенсии и особый статус , чтобы Украина увязла в политической борьбе с этими дол...бами на десятилетия . А параша тем временем будет у нас выращивать новую партию казачков с зелеными соплями под выкрики ,,какая разницца,,
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Надапростаперестатьстрелять,а они стреляют. Ну что ты будешь делать? Может зеле еще куда-то кого-то отвести?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить кацапів, щоб земля України палала під їх копитами!!!
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А що в Російському війську суцільні найманці?
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тут мягко говорят, что рашка платит за участи в войне ан стороне дыры...(а про военных РФ на нашей территории...боятся)
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Треба писати "контингент російських військ на окупованому Донбасі".
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плять... й поряд інформація навіть від процапового ОБСЄ, про 90 вибухів...
ВСУ зараз керує підмосковна теща???
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