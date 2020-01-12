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 Посла Великобритании Макэйра задержали во время протестов в Тегеране

Посла Великобритании Роберта Макэйра задержали на акции протеста в столице Ирана.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.

Посол находился перед тегеранским университетом Амира Кабира, когда там проходила акция. Его арестовали за "подстрекательство к протестам".

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Отмечается, что через несколько часов дипломата отпустили, однако завтра его вызовут для дальнейших разъяснений.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169422
 
 
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США? А в штаны тебе тоже лично Трамп срет? Причиной всех этих событий является естественные рукожопость, дебилизм и агрессивность всех диктаторских режимов.
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Ну, как обычно, ЗРК Тор производства США.
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Крутой Хлопец! -- ...я арабську тему знаю трошки -- там белых гасят в первую очередь ... ...как русских, при распаде СССР
Шо б его не побили и не убили -- случайно -- желаю!
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в чем? Вину признали, выплатят компенсации и усьо, хиба нэ? И разве не США были причиной всех этих событий?
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Ну, как обычно, ЗРК Тор производства США.
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ни, американцы нарушили правила. А там правила существовали до.. Чего то до этого КСИР прекрасно вел переговоры и с США и с Ираком и амеров это не трогало, но ..
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США? А в штаны тебе тоже лично Трамп срет? Причиной всех этих событий является естественные рукожопость, дебилизм и агрессивность всех диктаторских режимов.
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Крутой Хлопец! -- ...я арабську тему знаю трошки -- там белых гасят в первую очередь ... ...как русских, при распаде СССР
Шо б его не побили и не убили -- случайно -- желаю!
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Там его если не побьют, так отправят.
Персы они такие..
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Поймали спецом на входе в посольство... ...шо-то цыганить будут. Арабы -- суки!
...это личные впечатления...

Но все люди братья и сёстры! -- негры и индейцы -- дончане и украинцы -- луганчане и фины -- чукчи и англичане -- медведи и пингвины... *)
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