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 Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин

Президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам президента РФ, Берлин согласен, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на Украине.

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"Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию", - подчеркнул Путин.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях", - добавил он.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки -

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президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В соответствии с договоренностями, в частности, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3169420
 
 
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