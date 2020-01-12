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 Трамп обратился к иранским демонстрантам на фарси: "Поддерживаю вас с самого начала своего президентства"

Президент США Дональд Трамп заверил иранцев, протестовавших против властей, в своей поддержке.

Он написал твиты на английском и фарси, информирует Цензор.НЕТ.

"Отважным, многострадальным людям Ирана: я поддерживаю вас с самого начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - заявил Трамп.

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Трамп обратился к иранским демонстрантам на фарси: Поддерживаю вас с самого начала своего президентства 01
Трамп обратился к иранским демонстрантам на фарси: Поддерживаю вас с самого начала своего президентства 02

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169415
 
   
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Вопросы к форумчанам. Кому из тех, кто планирует отдых с семьей приходит на ум Оман? Как должны расположиться звезды, чтобы во время отдыха туда же прилетел Мертвечук? И главное............ что должно было там происходить, если президент, несмотря на авиакатастрофу пассажирского самолета еще почти сутки не мог вывезти свое тело из Омана?
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На последний вопрос - может купальник Ленки не высох?
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Султан жеж был при смерти, а в Омане всем рулит именно султан.А у Бени в оманских оффшорах нехилое бабло. А как будет рулить новый султан - одному Аллаху известно, может, ему вздумается бабло прикарманить. Вот Дужедякула и полетел дела уладить.
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