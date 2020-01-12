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 Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране Boeing МАУ будут проводить в Украине

Работа по расшифровке записей бортовых самописцев сбитого иранской системой ПВО самолета МАУ будет проводиться в Украине.

Об этом сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа будет сделана в Украине. Любая коммуникация по поводу прогресса в расследовании - это ответственность иранских уполномоченных лиц", - говорится в сообщении.

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Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране Boeing МАУ будут проводить в Украине 01

Ранее глава отдела расследований происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки бортовых самописцев сбитого самолета. Он заявил о принятом пятью странами решении передать черные ящики Франции, информирует DW.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169413
 
 
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Хотелось бы, чтобы эта расшифровка производилась в присутствии всех пострадавших сторон, включая представителя Боинга. А то что то не очень верится в обьективность наших зеленых рукамиводителей
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Я так зрозуміла, що там нема шо розшифровувати. Ракета одразу попала у кабіну пілотів та стався вибух. Вони ж просто зникли з ефіру та й усьо.
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Ну...вроде ж бортовые самописцы пишут не только лишь переговоры экипажа с диспетчерами и между собой, но и техпараметры полёта. Плюс их двп и они в разных частях самолёта. Потому расшифровывать однозначно есть что.

Хотя Иран признался и так.
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Сейчас пересменка. Надо немного подождать.
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А что там уже расшифровывать ЗЕбилам сообщили? ))) жи-жи-жи-бух-бух-трах-хлоп. Все, что нужно было знать о причинах катастрофы, уже известно. Теперь, это как если твоей жене Коляну, разрешат промерять тебе пульс в морге, после вскрытия.
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Аггга..🐒Абу уже в бизнесе за 🍌🍫..)
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Не сильно следил за событиями последние дни. Чет не понимаю зачем проводить расследование, если Иран признал свою вину и берет на себя ответственность за последствия???
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Через неделю привезут- Вафле подарок к дню рождения, будет по телеканалам с ящиком ходить, делать вУмное рыло, изображать нелоха.
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