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 "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

В разных городах Ирана в субботу прошли акции протеста. Их спровоцировало признание властей в истинных причинах катастрофы самолета "Международных украинских авиалиний" 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Корреспонденты указывают, что такое признание - новая причина не доверять аятолле Али Хаменеи, верховному лидеру Ирана, и другим официальным лицам.

На видео очевидцев протестов можно слышать крики "Хаменеи - убийца!"

"Смерть лжецам!" и "Смерть диктатору!" кричали иранцы, собравшиеся на площадях в столице Тегеране.

Также смотрите: Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Многие протестующие несли свечи и возлагали цветы к воротам университетов и других общественных мест.

Иранцы обвинили власти в умышленном введении в заблуждение общественности по поводу того, как случилась авиакатастрофа.

Также зафиксированы факты расправы над демонстрантами.

Смотрите также: Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169412
 
 
 Топ комментарии
 
Много русского стада вышло протестовать сбитие вами малазийского Боинга?
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Ты плохо читать умеешь, русмартышка? Я написал - русское стадо
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Ну, и умишка у тебя еще меньше, чем у мартышки. Истинный русский "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 1010
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А чего тут удивительного - если бы в Иране жили только тегеранцы , то никаких бесноватых аятулл там бы сроду у власти не было .
Но беда этой страны , что значительное большинство живёт там в глухих ауллах ...
Поэтому , любые демократические и свободные выборы будут ещё долго за муллами , если не всегда , учитывая достижения современной медицины , позволяющее наиболее отсталым и тёмным слоям населения не только рожать в разы больше детей , но и их доживать до пубертатного возраста и опять же плодить себе подобных избирателей .
У ********** в этом тоталитарном плане куда больше шансов выбрать вменяемую власть , бо есть водка и отсталые меньше размножаются и больше спиваются , чем люди с просветвлённым умом .
А в исламских странах религиозные фанатики плодятся как навозные мухи на современной медицины . А нормальных всё меньше !
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Чет не припоминаю, чтобы Навальный выходил на митинги с лозунгами "Власть хватит врать про МН17" или "Путин, имей смелость признать преступление за сбитый Боинг".....
Был разок митинг " против войны с Украиной" но потом чета все заглохло...Выходили только на свои локальные протесты...типо недопуска Навальнят в мос.гор.думу и все такое...
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Ну это наверное потому, что в самолете была большая часть этнических иранцев, а в MH17 - какие то непонятные кацапам голандцы.
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Курсу,Беслан... Русские и за своих тоже не выходят... У нас в 14 году студентов побили, на второй день Майдан был
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с какого это хрена фсб-шник Навальный должен выходить на настоящие протесты? он в кремлевский провокатор..
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Не знаю как остальные, но первое видео ничего общего не имеет с заглавием. Даже наоборот тот репортаж о том как уничтожение иранского генерала разгневало иранцев которые вышли на улицу высказать своё ФЕ Америке.
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может быть ... ну на помойке рамблера все видио не имеют ничего общего с заглавием и с правдой
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навіть іранці то не сцикливі порохоботи
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вот будет сюрпризом для расеи если снесут аятолу и развернуться на запад как в 70-тых, но это маловероятно, покрошат пару сотен человек и затихнет протест
...
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Ну, хотя бы предпосылки какие-то ...
" не все спокойно в ... королевстве" (с)
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.
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
//
.....
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училки уже радуются, они за Зе кипятком писяли.
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А что вы хотите ...?
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4000 доллоров на дороге не валяються..
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не будь таким меркальтильним, вони і не чули про ті обіцянки, бо не всі володіють інтернетом іне мають часу перелопачувать такий об"єм інфи, щоб натрапити саме на ті 4000 долярів. там простіше - надіємось на чудо! воно ж колись повинно настати.
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Така критика трохи однобока. З новою політикою у трудовому кодексі кожен трудівник буде триматися за місце і працювати добре і відповідально. Якщо він не може або не хоче, то його ніхто не буде лаяти, просто скажуть: "Пан завтра не вийде до роботи" і видадуть компенсацію за три місяці.
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оля, ось ти зараз навіть не допетрала, як правильно відповісти на коментар (запхала свою відповіть не у вже існуючу гілку, а зробила нову), вилітаєш з роботи.
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сумніваюся про компенсацію за три місяці. чого ти така примітивна?
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"Дело сделано , в Оман больше ни ногой", подумал главзебил, трогая пальцем дыру в нижней челюсти .🤔🤔🤔 ..
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А причем к громкому заголовку первое видео с похоронными маршами по Сулеймани? "Смерть брехунам, смерть диктатору", - іранці вийшли на акції протесту - Цензор.НЕТ 5465
ЦЕНЗОР иногда напоминает росспропагандонов, и это прискорбно...
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