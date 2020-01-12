 "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Корреспонденты указывают, что такое признание - новая причина не доверять аятолле Али Хаменеи, верховному лидеру Ирана, и другим официальным лицам.
На видео очевидцев протестов можно слышать крики "Хаменеи - убийца!"
January 11, 2020
"Смерть лжецам!" и "Смерть диктатору!" кричали иранцы, собравшиеся на площадях в столице Тегеране.
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Crowd chants "Death to the essence of Velayat Faqih"
(Khamenei & foundation of Islamic Republic)#IranPlaneCrash pic.twitter.com/VAyDcv5Nol
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
The public's anger has a clear target: Khamenei.
Crowds chant "Khaemnei is a murderer, his regime is obsolete."#IranPlaneCrash pic.twitter.com/WQpXeM65Zj
Многие протестующие несли свечи и возлагали цветы к воротам университетов и других общественных мест.
Иранцы обвинили власти в умышленном введении в заблуждение общественности по поводу того, как случилась авиакатастрофа.
#IranPlaneCrash #IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Protestors screaming for Khamenei to resign.
Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75
Также зафиксированы факты расправы над демонстрантами.
#IranPlaneCrash #IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Clashes in Tehran as security forces open water cannons on grieving mob of people. They were calling Khamenei a "murderer." pic.twitter.com/d1kKATyQU3
#IranProtests— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 11, 2020
Security forces & protestors standoff.
"Our hands are empty, put your guns down," the crowd chants.#UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/7R994BJ03J
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Но беда этой страны , что значительное большинство живёт там в глухих ауллах ...
Поэтому , любые демократические и свободные выборы будут ещё долго за муллами , если не всегда , учитывая достижения современной медицины , позволяющее наиболее отсталым и тёмным слоям населения не только рожать в разы больше детей , но и их доживать до пубертатного возраста и опять же плодить себе подобных избирателей .
У ********** в этом тоталитарном плане куда больше шансов выбрать вменяемую власть , бо есть водка и отсталые меньше размножаются и больше спиваются , чем люди с просветвлённым умом .
А в исламских странах религиозные фанатики плодятся как навозные мухи на современной медицины . А нормальных всё меньше !
Был разок митинг " против войны с Украиной" но потом чета все заглохло...Выходили только на свои локальные протесты...типо недопуска Навальнят в мос.гор.думу и все такое...
...
" не все спокойно в ... королевстве" (с)
Все, кто до сих пор поддерживает Зе - почитайте про новый "трудовой кодекс" от слуг.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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4000 доллоров на дороге не валяються..
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ЦЕНЗОР иногда напоминает росспропагандонов, и это прискорбно...