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Все про:Меркель (1746) Путин (25371) Северный поток (572)

 Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель

Строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказал она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все стороны нормандского саммита настроены добиться дальнейшего прогресса в реализации Минских соглашений, - Меркель

Страны Европы выиграют от строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявила Меркель.

"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов", - сказала.

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.

Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

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Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток", "в первую очередь - экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев.

Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3169411
 
 
 Топ комментарии
 
Банківський рахунок фрау Рібентропп казково збільшився.
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Чергова "перемога" преЗЕдента.
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У немцев короткая память, забыли как США их после войны из советского дерьма вытащили и демократии научили, скучно им без фельдфебеля живётся.
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немецкая курва легитимизировалась ровно также как "ку,,,ло" оккупацией украинского Крыма
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Не очень дорого нынче стоят «европейские ценности», а самое интересное , что они продаются ! )
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Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок - вот только диверсификация это разные поставщики а не как в понятии фрау и руцких, когда газ от одного постащика, только по разным путьям, то это не диверсификация пставок а диверсификация путей доставки.
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Це вже не диверсифікація, а проста диверсія з фєкацією😟
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Пусть Путин назад отдает Украине Крым и выводит свои войска с Донбассу и только тогда достраивает свой газо-провод, а украинский газопровод мы порежим на метал нах. он нам нужен и без него и без РФ как нибудь проживём.
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Україна пережила і Сраліних i чЛенiнiв - переживе i кацапське скотобидло.
Слава Україні панове!

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Проект "Северный поток-2", нужно довести его до конца, завопила лютый враг Украины - Муркель. потому что это очень финансово выгодно как для прокремлёвской антиукраинской германии так и для кровавой паРаши которая получит от" Северного потока-2" просто огромные германские средства для ведения своих кровавых оккупационных войн против многих стран в том числе и Украины. Также проклятая Муркель преступно получается ещё и поддерживает особый бандитский статус оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла части Донбасса и превращение её в кацапский бандустан в бандитскую резервацию "лугандония - ордло".....
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США ввели санкції проти ПП-2, а Баба Яга (Меркель) - проти. Отакі у нас "союзники", шляк би їх трафив.
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Как всегда фашисты с нацистами найдут общий язык и общий интерес.
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Нюю, может Макрель ***** разводит..(???)
Пусть за свойо бабло ***** трубу проводит..
А скоро рашке и ***** киздец..
Трубу никто не скиздит ..
И тогда газ будет гнать уже другая Страна!!
🤗
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даже иранские ракеты не помогли, а столько галасу
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якби не Штати оцю прогнилу ***** б вже давно зжерло
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В періоди загострень Меркель особисто відвідує моль, щоб на власні очі переконатися в рівні залишок адекватності.
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Я щас уже знаю, хто будет следующим Канцлером Германии! ...короче -- трубу дотянут -- сразу предупреждаю -- готовьтесь!
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