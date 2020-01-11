 Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказал она.
Страны Европы выиграют от строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявила Меркель.
"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов", - сказала.
"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.
Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.
Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток", "в первую очередь - экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".
В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев.
Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".
Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.
Слава Україні панове!
Пусть за свойо бабло ***** трубу проводит..
А скоро рашке и ***** киздец..
Трубу никто не скиздит ..
И тогда газ будет гнать уже другая Страна!!
🤗