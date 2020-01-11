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 EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета

Европейским авиакомпаниям стоит избегать воздушного пространства Ирана до дальнейшего уведомления.

Об этом Европейское агентство безопасности полетов (EASA) заявило после признания Ирана, что его вооруженные силы по неосторожности сбили украинский авиалайнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Рекомендация расширяет более раннюю, согласно которой национальные власти запрещают авиакомпаниям пролетать над Ираном ниже 25 000 футов. Она была выпущена "в свете заявления Ирана о том, что его вооруженные силы случайно сбили украинский пассажирский самолет".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169409
 
 
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Аятоллы пошли в разнос...после зашквара с боингом арестовали британского посла фотографировавшего протесты

EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 4150
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Ну не посла только, а сотрудника посольства EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 4676
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Если верить FR то бортов, находящихся в воздушном пространстве Ирана стало значительно меньше.
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🐷 чого не перекрив небо з МН17?!
Оффщорив??
👹
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перекривати мусив фуйло, бо він контролював небо над дамбасом.
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Та ВИ шо?? Він, *****, сам ВАМ це сказав??
Чи на Даунбасці ВИ "скакали"??
🤔
Ви забули наші домовленності??
😜
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Якщо іранські ідіоти ще й досі чекають відповіді США за ракетні обстріли їх баз, то де їх офіційні застереження?
А якщо вони вже не чекають відповіді від США, то чим вони керуються у прогнозах отримання / не отримання відповіді від США?
І останнє землянам потрібно, щоб в них була ядерна зброя або люба інша масового знищення?
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А что , разве еще остались долбо-дураки-авиокомпании которые в Иран еще летают !? EASA призывает авиакомпании избегать воздушного пространства Ирана в свете заявления о случайном сбивании пассажирского самолета - Цензор.НЕТ 5579
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живут люди, строят планы и даже не подозревают, что Одна страна уже договорилась с КСИР другой страны, что надо сбить украинский самолет, чтобы подставить США и сделать необратимой войну в регионе, а так же обелить себя в деле МН 17. А в самолете сгорели судьбы сотни людей.
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разведки западных спецслужб проверяют биографии пасажиров боинга на предмет причасности к иранской ядерной программе если это подтвердится то ситуация может рассматваться под другим углом.....
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Иран ни причем. Американцы инициировали всю провокацию.
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Кто бы сомневался, шо у вонючей русни во всем виновата Америка
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Итоги по сбитому Боингу : Только вдумайтесь - выбрали украинский самолет и двумя ракетами что бы наверняка, гибель 176 человек. Украинская сторона, имея как выяснилось точные данные гибели борта 3 дня !!! занимала позицию, близкую к Кремлю-Ирану - а не Канады, Британии, США !!! Потом Иран - ладно, это мы... Украина - да ладно - это они ! ... пздц..блдь..
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