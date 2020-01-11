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 В ЕС ожидают от Ирана прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета

Европейский союз рассчитывает, что иранские власти будут продолжать сотрудничать в расследовании обстоятельств авиакатастрофы в Тегеране.

Об этом в субботу, 11 января, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В распространенном пресс-службой ведомства заявлении отмечается, что в Брюсселе "ожидают, что Иран продолжит сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование" обстоятельств трагедии. Кроме того, в ЕС надеются, что это расследование будет соответствовать международным стандартам.

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"Мы сожалеем об этой трагедии, приведшей к гибели многих людей из разных стран, и выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким", - говорится в заявлении. В то же время в Брюсселе указали на необходимость принять надлежащие меры, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169406
 
 
 Топ комментарии
 
Ты сейчас проводишь параллели авиакатастрофы, в которой погибло 177 человек со сгоревшим домом воровки в бегах. Не надо так.
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"Мені з цією владою неясно лише одне - заспіває 95 квартал пісню про горів боінг палав чи ні? а все інше в принципі давно ясно"...
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"Мені з цією владою неясно лише одне - заспіває 95 квартал пісню про горів боінг палав чи ні? а все інше в принципі давно ясно"...
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Ты сейчас проводишь параллели авиакатастрофы, в которой погибло 177 человек со сгоревшим домом воровки в бегах. Не надо так.
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где решение суда, так просто можно всем дела шить.
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А если я тебе докажу что этот самолет сбила росия, ты перепишеш сою квартиру в маскве в пользу Украины?
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Я не игрок.
Значит у Вас ничего нет. Спасибо. Свободны.
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Я серьезно, факты в студию. Но только факты.
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Кацап, я по суботам вам не подаю. Гугли.... хочеш на шару все знать- плати. Я серьезно.
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Я читал эти теории. IMHO Они не выдерживают критики. Я думал у Вас есть что весомое.
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да мне плевать на твое ІМХО и твои познания. прочитай о подсветке цели.
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дурило , протри свої беньки опухші від боярки і прочитай! боже боже, і воно ще тут щось варнякає зєбілоїд.
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Никогда. Политика видите-ли.
Но компенсации уплатилит, правда после проволочек.
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Да какое расследование и к чему эти двуличные уроды призывают.Вы уроды ЕС-сники лучше бы помолчали,вы все только обещаете нашей стране угнетаючи ее как раба а не равноправного члена ЕС.Да Иранцы сбившые наш самолет больше имеют чести и совести признавши свою вину чем вы решившие лизать кацапам а не помоч Украине в войне и восстановить нам свои границы.
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Там вина не только Ирана, беда в том, что допотопная совковая техника не умеет определять тип самолета и любая ошибка персонала приводит к трагедии. Надеюсь, что после МН-17 и Боинга МАУ российскую технику покупать перестанут.
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Да нет,здесь всетаки вина Ирана есть не смотря из чего ни стреляли.Главное что они свою вину признали и готовы нести ответственность что еще ни одна страна в мире так не сделала.
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В Омане умер султан Кабус Бен Саид, который правил государством Персидского залива 50 лет. Оман требует расследования ! 😎
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .

.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,1.1,1,1.....
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Не понимаю, зачем Маскве сбивать в Иране самолёт с иранцами, и чем это поможет в Гааге?
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Победно пинать лежачего ногами- это так по-европейски. Нет, чтобы рашку пинать за сбитый пять лет как Боинг. Когда его рашка сбила, то все подумали, что все -им пришёл конец, сейчас санкции и изоляция. Но нет, рашка в радбезе оон имеет право вето , с ней строят потоки и туда идут инвестиции.

Здесь и без вас уже разобрались. Украина страдает из-за всех вас, из-за вашей всеобщей алчности, цинизма и ваших войн. Мы никому не причиняли вреда, мирно всегда жили, но у нас аннексирован Крым , наши граждане погибли тысячами на войне, наш самолёт сбит в Иране. За что нам всё это?
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Когда Франция выживала между Англией и Пруссией, Или Пруссия между Францией и Росейкой, они не спрашивали про помощь мирового сообщества. В этом мире каждый сам за себя.
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Мы и так сами за себя. Они делают вид, что нам помогают, своими обеспокаиваниями шесть лет пытаются победить путена якобы.

Не было бы путена, не было бы и этого сбитого самолета- это все звенья одной цепи.
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Не согласен. Вины ***** здесь не наблюдаю, скорее виноват его туповатый друган Трамп со своей предвыборной компанией. Если бы не он, на пару сотен трупов в Иране было бы меньше.
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Не слежу за этим. Какая разница? Если бы самолёт сбили "Пэтриотом" или любой другой системой ПВО, что бы изменилось? Люди бы выжили?
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Так в том то и дело Вовошка, что сбили не "Пэтриотом". Понимаешь? Штаты дикарям оружие не продают, а вот кацапы продают.
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Перестаньте. Все продают оружие всем. Штаты продают оружие дикарям, которые в посольствах расчленяют своих же граждан, дикарям у которых вообще средневековая монархия и казнят колдунов. Не продал бы *****, продал бы Китай или КНДР или ещё кто. Продавец ножей не несёт ответственности за убийства ими.
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Это риторический вопрос или приглашение к обсуждению?
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Если смотреть глубже- это пожелание путену сдохнуть в этом 2020.
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Посмотрите на себя со стороны. Вы вопрошаете к Небесам: за что нам это всё? Но сами не готовы ни к критическому мышлению, ни к диалогу. Так что Ваш вопрос риторический.
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Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's **** authorities.- BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero)
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Ежели Хомяк,очередной, иранский признал,так и будет!
Не ломайте копья и спамом моск, прахоботы!
🤑
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В Госдуме раскритиковали Иран из-за признания вины за сбитый украинский Boeing
"Не по понятиям" Вор в Законе никогда не должен идти на сделку со следствием, Это Западло!",- сказали в Российском парламенте
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Исламисткие фанатики и транспарентность контроверсивные понятия !
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Вдобавок конгруэнтное с точки зрения информационной наполненности.
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .

.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
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Интересно почему про инцидент 2014 года говорят "малазийский боинг" , а в том что случился недавно везде "украинский самолет" ?
Или это неважно и никакого смысла в этом нет, или есть?
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