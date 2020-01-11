 В ЕС ожидают от Ирана прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета

Об этом в субботу, 11 января, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В распространенном пресс-службой ведомства заявлении отмечается, что в Брюсселе "ожидают, что Иран продолжит сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование" обстоятельств трагедии. Кроме того, в ЕС надеются, что это расследование будет соответствовать международным стандартам.
"Мы сожалеем об этой трагедии, приведшей к гибели многих людей из разных стран, и выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким", - говорится в заявлении. В то же время в Брюсселе указали на необходимость принять надлежащие меры, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Значит у Вас ничего нет. Спасибо. Свободны.
Но компенсации уплатилит, правда после проволочек.
😂😂😂
.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,1.1,1,1.....
Здесь и без вас уже разобрались. Украина страдает из-за всех вас, из-за вашей всеобщей алчности, цинизма и ваших войн. Мы никому не причиняли вреда, мирно всегда жили, но у нас аннексирован Крым , наши граждане погибли тысячами на войне, наш самолёт сбит в Иране. За что нам всё это?
Не было бы путена, не было бы и этого сбитого самолета- это все звенья одной цепи.
Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.
Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.
"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.
⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran's **** authorities.- BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero)
Не ломайте копья и спамом моск, прахоботы!
🤑
"Не по понятиям" Вор в Законе никогда не должен идти на сделку со следствием, Это Западло!",- сказали в Российском парламенте
.- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги....У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя...
Или это неважно и никакого смысла в этом нет, или есть?