 Семьи погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране получат по 200 тысяч гривен госпомощи, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией", - сказано в сообщении.
Отмечается, что государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.
Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.
"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - отмечается в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Я привел пример по зп и пенсии к тому, что мы все время содержим государство на свои налоги и поэтому, я считаю, что и государству иногда не грех помочь гражданину, попавшему в беду.
Это мое мнение. Я так же уважаю вашу точку зрения, без обид. Все взрослые люди.
Он переволновался.
компенсации должны выплачивать иранцы и кацапы.
Беня и тут решает свои личные приватные вопросы за наш счёт.
Что за жлобство шиддовское ???
Или свои деньги.
Если борт принадлежит бениной компании, то и он виноват за плохой контроль
и необеспечение безопасности.
Не грубите санитарам.
Варто зрозуміти одну річ.
Що захист, справедливість, правда можлива для вас - живих і мертвих - тільки якщо поряд з вами опиняться громадяни ЄС, США, Канади. Представники цивілізованого світу.
Що уряд нашої країни - на жаль - зараз в іншій компанії.
Україна зараз в тому ж самому пулі, де і рф, і Іран. В цьому пулі «не все так однозначно», «потребує доказів», «потребує тиші», і «не треба на цьому хайповати». При цьому, щоб забрехати правду усі поважні представникі цих країн будуть генерувати безліч безглуздої брехні. Ну в них просто роль і робота така.
І якщо б конкретно ця трагедія стосувалась виключно громадян Ірану, рф, чи України - правди б ніхто не дізнався ніколи.
Зараз правда можлива. Завдяки громадянам Канади в першу чергу.
Бо уряд Канади не торгує ані своїми живими, ані своїми мерцями.
І саме це робить цей світ не таким же й гнилим. Поки що.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2672187466209266&id=100002541169041
фізліцо єто чєловек или фоп5%, а юрлицо єто фірма оформленная в законном порядке.
Можете не благодоріть.
Бензин у него самый дорогой, билеты у него самые дорогие,
а самолёты при этом разбиваются.
Если Беня такой умный менеджер, почему не оторвался от бухла и не подумал,
а не перенести ли полёты на более безопасное время - переждать с недельку,
пока США и Иран не придут к ясности по поводу обмена ударами ?
Если бы платила Украина, то и у Бени есть украинский паспорт - пусть выплатит
до решения всех судов хоть что-то, но его жаба задавит.
Если у него него билетов на рейс продаётся больше, чем в самолёте мест,
то он будет платить компенсации ???
2. Міжнародні авіалінії України, тобто бєня, виплатить компенсацію тільки загиблим працівникам компанії, згідно колективного договору. Які там суми не відомо.
3. Дипломати будуть добиватись, щоб Іран виплатив компенсації.
Гончарук не уточнив чи виплатить тільки громадянам України, чи всім пасажирам. Щодо українців, то це зрозуміло. Державна допомога на випадок катастрофи, природного лиха і подібних катаклізмів передбачена. Але якщо виплати всім, то МАУ приватна компанія а не державна і вона мала б виплачувати компенсацію за свій рахунок. Але у бєні є правило, яке добре відоме загалу, - "не віддавати борги і не повертати кредити". Щодо Ірану. Оскільки Іран визнав що збив, а збив цілеспрямовано, там ніякої помилки не було, щоб не говорили, то Іран повинен виплатити всім!!! І завдання преЗЕдента не слухати нашіптування кремлівських радників, а підключити Канаду, Великобританію, Німеччину і чиї ще громадяни загинули, щоб Іран відшкодував все до копійки.
Смилянский Игорь Ефимович