EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  5615  385
Материалы по теме:
Все про:Иран (746) помощь (3175) МАУ (143) Гончарук_Алексей (461)

 Семьи погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране получат по 200 тысяч гривен госпомощи, - Гончарук. ВИДЕО

Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией", - сказано в сообщении.

Отмечается, что государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Семьи погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране получат по 200 тысяч гривен госпомощи, - Гончарук 01

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте также: В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169404
 
 
 Топ комментарии
 
сцуко!.. один твой модный самокат стоит 200 000 грн..
спасибки, родной!
 показать весь комментарий
 
Почему все на Гончарука накинулись? Мало? Да почему государство вообще должно выплачивать компенсацию семьям погибших? У Коломойского свои деньги закончились? МАУ - не дешевый авиаперевозчик. Пусть платит со своих и требует у Ирана компенсаций. Да и со страховкой там должно быть все нормально. А если у государства есть лишние деньги, то купите лучше АТОшникам протезы.
 показать весь комментарий
 
яким законом регламентуєця така допомога? Пілоти заробляли для МАУ, то хай вони платять. Мені особисто яка радість від такої щедрості?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
кстаті, добродєтєль нє за свої лічнийє, а за бюджетнийє
 показать весь комментарий
 
 
Льотчики і стюардеси працюють за мінімалку? Їх ніхто не примушує ризикувати життям на цій роботі за "копійки", у них була можливість працювати на безпечній роботі, розкладати напої на полицях у супермаркеті і залишитися живими і не ушкодженими. Як для мене має платити МАУ а бюджет лишити для тих про кого ви згадували, пенсіонери, хворі, інваліди, а такі ситуації які можна було уникнути простим рішенням керівництва МАУ яке нічого не зробило, чому мають платити платники податків...
 показать весь комментарий
 
 
В семье, если случается несчастье, все стараются помочь, не взирая у кого какая зарплата. Все заботятся друг о друге.
Я привел пример по зп и пенсии к тому, что мы все время содержим государство на свои налоги и поэтому, я считаю, что и государству иногда не грех помочь гражданину, попавшему в беду.
Это мое мнение. Я так же уважаю вашу точку зрения, без обид. Все взрослые люди.
 показать весь комментарий
 
Я не маю права ображаюся) цілком природньо що ваша думка на ці дії уряду відрізняються від моєї, я не шкодую грошей цим людям, я проти джерела звідки візьмуть ці кошти...
 показать весь комментарий
 
 
как-то нєравномєрно помощь - завісіт от пі-ар момєнта і апщєствєнного рєзонанса
 показать весь комментарий
 
Иногда не грех помочь?А я считал,что оно 24/7 ток и заботится.Звыняйте,пиклуется.
 показать весь комментарий
 
А страховая выполнит свои обязательства? Любая поездка требует наличие страхового полиса.
 показать весь комментарий
 
 
Деньги, котрые выплатит страховая компания, Беня заберёт себе.
Он переволновался.
 показать весь комментарий
 
 
почему мы за это платим?

компенсации должны выплачивать иранцы и кацапы.
 показать весь комментарий
 
 
на случай наводнєнія, а не коли є гарантовані страховки та компенсації
 показать весь комментарий
 
 
Ну значит не было наводнения в 2019 году решили распилить бабло.
 показать весь комментарий
 
кухарки дорвались до управления страной.
 показать весь комментарий
 
 
У частной авиакомпании есть конкретный хозяин, который отвечает за всё.
Беня и тут решает свои личные приватные вопросы за наш счёт.
Что за жлобство шиддовское ???
 показать весь комментарий
 
 
А что Беня? завтра ваш борт пластидом взорвут, тоже Беня виноват?
 показать весь комментарий
 
нє, випілі кровь, а їх печерський суд оправдав
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. Подайте на Беню в суд что он игнаріруєт благотворительность и вапще малокультурная лічность.
 показать весь комментарий
 
так оправдают же по расовой прінадлєжності
 показать весь комментарий
 
 
оно ізмєньчіво - жидов нєнавіжу, а жидовок люблю
 показать весь комментарий
 
Я насчот "должен не должен". Что ви сразу с линейкой к черепу бежите.
 показать весь комментарий
 
Лічно Бєня нєт, а вот МАУ, канєчьно, должен! І нє в качєствє благотворітєльності
 показать весь комментарий
 
Ну вот и я говорю Беня вам ничево не должен.А то чуть что сразу кудахтают как индюки бе-бе-беня
 показать весь комментарий
 
но, лєнін і партія - блізнєци братья
 показать весь комментарий
 
Беней уже занимается американский суд, не переживайте.
 показать весь комментарий
 
По поводу давно нестриженной бороды и ругани матом.
 показать весь комментарий
 
А почему украинцам только по $8000 (этого едва ли хватит лишь на 2 ночи за гостиницу в Омане), когда остальным по $130000. Жизнь украинцев стоит в в 16 раз дешевле? А остальные $122000 за каждого украинца кому пойдут в карман? Ведь платит эти деньги Иран, - сторона, сбившая украинский самолёт. Неужели честным-пречестным "новолицым" в образе перзидента? Да не может быть!!!
 показать весь комментарий
 
Надо быть идиотом, чтобы доверять свою жизнь такому, как Беня.
Или свои деньги.
Если борт принадлежит бениной компании, то и он виноват за плохой контроль
и необеспечение безопасности.
 показать весь комментарий
 
Уважаемій, ни один суд в мире не станет связівать юрлицо с физлицом, для єтово есть директор предприятия, а Беня таковім не является, что касается ваших фантазий о неких связях со словом "віноват" , вас также пошлют собирать чайный грибЪ..., а если єто не так, то вполне верятно ві гений юрыспруднецыы и можете нагреть себе капітал на судебном процессе протів Коломойского. Только если бі у вас было авторитетное имя, ви бы и слова не пикнули в его адрес , потому что дело это заведомо проигрышное, а так как вы никто и зовут вас никак, то ляпаете всякую чушь, от которой ваша безызвестность никак не страдает...Это касается и гениев-переворотчиков в науке, которые порют чушь, не утруждая себя охранять честь своей безвестной фамилии..
 показать весь комментарий
 
 
А ваше имя психушка номер рас - говорит са за себя.
Не грубите санитарам. Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6605
 показать весь комментарий
 
когда все у вас кругом "винаваты", как раз вам и надо обследоваться
 показать весь комментарий
 
Шобы короче: моя страховка, согласно контракта- 70 тысяч долларов. Были бы дети малолетние- была бы ещё более.
 показать весь комментарий
 
Ни о чем для пилотов которые тысяч по 5 зарабатывают. Тут ситуация не совсем в страховом случае. Как бы кто не оправдывался шлейф стоит. Искать крайних есть смысл с целью предупредить след. ситуацию. Надо чтобы экипаж получил отдельную выплату от Ирана. Миллиона по два долларов. ИКЕА выплатит 46 миллионов долларов за то что камодом мальчика убило. Но в США. Вопрос теракт это или несчастный случай. Нужны хорошие адвокаты.
 показать весь комментарий
 
Зашел на ветку лишь для того, чтоб посмотреть будет ли и тут ЗРАДА. Да ничего нового. Одни педроботы говорят, что сума слишком мала, другие - что ничего вообще платить не стоить. Ох уж эти соевые ублюдки...
 показать весь комментарий
 
 
Методичек уже на всех порохоботов не хватает, и их логово до сих пор найти не могут. Так шо - вали отсюда, побируха кацапская.
 показать весь комментарий
 
 
Да, я из Сызрани. Мне платят за посты стекломоем и вязанкой хвороста. Приходицца побираться.
 показать весь комментарий
 
 
Sergii Iesipov

Варто зрозуміти одну річ.
Що захист, справедливість, правда можлива для вас - живих і мертвих - тільки якщо поряд з вами опиняться громадяни ЄС, США, Канади. Представники цивілізованого світу.
Що уряд нашої країни - на жаль - зараз в іншій компанії.
Україна зараз в тому ж самому пулі, де і рф, і Іран. В цьому пулі «не все так однозначно», «потребує доказів», «потребує тиші», і «не треба на цьому хайповати». При цьому, щоб забрехати правду усі поважні представникі цих країн будуть генерувати безліч безглуздої брехні. Ну в них просто роль і робота така.
І якщо б конкретно ця трагедія стосувалась виключно громадян Ірану, рф, чи України - правди б ніхто не дізнався ніколи.
Зараз правда можлива. Завдяки громадянам Канади в першу чергу.
Бо уряд Канади не торгує ані своїми живими, ані своїми мерцями.
І саме це робить цей світ не таким же й гнилим. Поки що.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2672187466209266&id=100002541169041
 показать весь комментарий
 
 
Заметно по лицу, тех кто кушает оладьи.
 показать весь комментарий
 
Згідно монреальській конвенції перевізник (МАУ) мусить зразу виплатити мінімум по 113тищ долярів за кожного пасажира
 показать весь комментарий
 
Єто курям на смех. За єти деньги можна только на Троещине поселиться..
 показать весь комментарий
 
домік на Канарах обойдьоца дєшевлє. І комуналка
 показать весь комментарий
 
ніразу - капітальний дом. Водопостачання з гірських річок. Унікальний клімат. Правда, на Тєнєріфє змії водяця, але на Гомєра змій нема. Мій знайомий там поселився.
 показать весь комментарий
 
уряд самостійно прийняв рішення виплатити допомогу, сподіваюсь, тільки своїм громадянам.
 показать весь комментарий
 
Платить должны виновные!!!!! А так же страховая. Ирван вроде бы будет выплачивать пострадавшим намного большие суммы. Украина тут причем? Почему Украина должна 30 миллионов гривен выбросить в никуда?? У нас не на что их потратить,нет нуждающихся??
 показать весь комментарий
 
 
А може платити мав Коломоймський, нє?
 показать весь комментарий
 
 
саме так. І не вісім тищ, а більше ста тищ зєльоной дєнєжной маси. Каждому
 показать весь комментарий
 
 
Нет, дружок, платить будешь ты. Тебе построят меньше дорог, школ и больниц.
 показать весь комментарий
 
 
Та головне щоб у Коломойського все добре було. Шекель до шекеля.
 показать весь комментарий
 
 
У нево всё хорошо. Я не понимаю что вы прицепились к человеку. Никакого отношения к МАУ он не имеет. Я не знаю как вам ещё объяснить. Вот например вы купили акции Аpple. И через месяц на эту компанию подали в суд. Вы тут при чём? Вы просто нажали кнопочку и продали акции. Слили. Вы будете кричать про это на каждом углу? Что вы "собственник компании эпл" ? Действующий или бывший?
 показать весь комментарий
 
і то правда - развєлі тут антісємітізьм с йюдофобійєй - про каламойского вспомінать бєз восхіщєнія!!! Дєрзкійє антісіміцкійє свіньйі
 показать весь комментарий
 
 
Меня поражает глубіна необразованності местной публикі.. они не отличают даже юрлицо от физлица не говоря уже про то для чего существует такая разніца.
 показать весь комментарий
 
фізліцо - ето которойє б'ют нє по паспорту
 показать весь комментарий
 
физлицо это Беня. Я не понимаю что вам всем от него надо. Это просто фигура на бирже. Как вы на рынке за укропом, только масштаб больше. Всё.
 показать весь комментарий
 
фізліцо єто беня, а юрліцо єто пріватбакн.
фізліцо єто чєловек или фоп5%, а юрлицо єто фірма оформленная в законном порядке.
Можете не благодоріть.
 показать весь комментарий
 
Беня тут при том, что он паразит на теле Украины, и доказывает это своими делами.
Бензин у него самый дорогой, билеты у него самые дорогие,
а самолёты при этом разбиваются.
Если Беня такой умный менеджер, почему не оторвался от бухла и не подумал,
а не перенести ли полёты на более безопасное время - переждать с недельку,
пока США и Иран не придут к ясности по поводу обмена ударами ?
 показать весь комментарий
 
 
Жадібність фраєра згубила. Скільки там він вимагає, щоб держава повернути йому за Приватбанк? Боїнг коштує більше. Але він і тут нічого не втратить. Страхова компанія відшкодує.
 показать весь комментарий
 
А ві не покупайте. кто вас заставляет? Ви в курсе шо на Расее хлеб дешевле уже чем в Украине? Єто тоже паразіті?
 показать весь комментарий
 
Это Украина сбила самолет? Так почему она платит? Клоун опять пиарится?
 показать весь комментарий
 
 
А ви думали чого він три дні мовчав як риба у воді. З Іраном торгувався. Не даремно їздив на офшори в Оман, там у нього вже все схоплено, є куди бабло перекидати. А за те що іранські терористи збили літак, то нехай українці заплатять.
 показать весь комментарий
 
 
Платит не Украина, платят налогоплательщики.
Если бы платила Украина, то и у Бени есть украинский паспорт - пусть выплатит
до решения всех судов хоть что-то, но его жаба задавит.
Если у него него билетов на рейс продаётся больше, чем в самолёте мест,
то он будет платить компенсации ???
 показать весь комментарий
 
1. Уряд виплатить допомогу родичам по 200 тис і проконтролює виплату страхових виплат. Це означає, що заплатять з держбюджету і страхова компанія яка страхувала пасажирів, а бєня пасажирам "нічєво нє должєн".

2. Міжнародні авіалінії України, тобто бєня, виплатить компенсацію тільки загиблим працівникам компанії, згідно колективного договору. Які там суми не відомо.

3. Дипломати будуть добиватись, щоб Іран виплатив компенсації.

Гончарук не уточнив чи виплатить тільки громадянам України, чи всім пасажирам. Щодо українців, то це зрозуміло. Державна допомога на випадок катастрофи, природного лиха і подібних катаклізмів передбачена. Але якщо виплати всім, то МАУ приватна компанія а не державна і вона мала б виплачувати компенсацію за свій рахунок. Але у бєні є правило, яке добре відоме загалу, - "не віддавати борги і не повертати кредити". Щодо Ірану. Оскільки Іран визнав що збив, а збив цілеспрямовано, там ніякої помилки не було, щоб не говорили, то Іран повинен виплатити всім!!! І завдання преЗЕдента не слухати нашіптування кремлівських радників, а підключити Канаду, Великобританію, Німеччину і чиї ще громадяни загинули, щоб Іран відшкодував все до копійки.
 показать весь комментарий
 
по Ірану. Вони там крутять, шо то люцький фактор і покарають стрєлочніка, а само государство нє прі дєлах. Ото будете добиватись компенсацій від капрала Ахмєда - його сім'я продасть все майно - віслюка та арбу - і все сплатить постраждалим
 показать весь комментарий
 
 
З капралом Ахмедом нехай самі розбираються. А Корпус ісламської революції - це військова державна структура. І Іран як держава визнав, що збила іранська ракета, а не ракета капрала Ахмета.
 показать весь комментарий
 
нє, КСІР - це тіпа добробати - до держави ніяким боком.
 показать весь комментарий
 
стопе, при чем здесь Украина и ее бюджет??? пусть бабуины с ракетой платят за все
 показать весь комментарий
 
 
10% oт месячной зарплаты Коболева или автодора или укрырпочты ?
 показать весь комментарий
 
Подождите, почему налогоплательщики должны кому-то что-то выплачивать в данном случае? Я, конечно, соболезную, но почему я им должен что-то платить? Есть страховки, авиакомпания, страна признавшая что сбила... Я-то чем провинился???
 показать весь комментарий
 
какао-боты - это не люди. уюлюкают и гыгыкают под новостями о смертях.
 показать весь комментарий
 
"Семьи погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране получат по 200 тысяч гривен госпомощи, - Гончарук." - Это 3 дня содержания Смилянского. - Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. - 1 866 808,33 грн = 70 214,02 евро. Ежемесячный доход Ангелы Меркель составляет €19 796, 68.

Сім'ї загиблих під час катастрофи літака МАУ в Тегерані отримають по 200 тисяч гривень держдопомоги, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8348 Смилянский Игорь Ефимович
 показать весь комментарий
 
А давайте за каждого погибшего в ДТП выплачивать по 200 тыс.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх