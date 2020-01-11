 Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованной его пресс-службой, информирует Цензор.НЕТ.
Он также подробно и пошагово рассказывает обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.
"Сразу после авиакатастрофы создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины.
На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране.
Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.
В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.
Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.
Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.
9 января в 03:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы.
У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкому и полному взаимодействию с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами.
Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой.
Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.
Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.
Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга".
Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.
Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.
10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.
Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.
Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.
Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.
И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.
Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа.
Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу.
Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.
Сейчас они пытаются реконструировать самолет.
Возвращаясь к разговору с президентом Ирана.
Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.
Это должно произойти в ближайшее время.
Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - черных ящиков.
Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.
Мы договорились, что никто не отвертится.
Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.
Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.
Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.
Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.
Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе.
Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - заявил Зеленский.
1. Чи підтвердився факт, що наш цивільний лайнер збили іранці ракетою ППО російського виробництва? Безумовно.
2. Чи підтвердився факт проведення одразу ж після цього операції з інформаційного прикриття катастрофи, що сталася? Так, поза всяким сумнівом.
3. Чи брала українська влада (принаймні, певні її представники) участь у цій операції)? Ніякого сумніву. І приліт чартерного борту з Москви в Оман до Зеленського, що затримало на багато годин його повернення в Україну, очевидно, був частиною цієї операції.
4. Чи можна вважати, що цю спецоперацію проводили не іранські, а саме російські спецслужби? З максимальною вірогідністю - так.
5. Чи є причиною такої активності факт, що розрахунок батареї ППО міг бути російським? Така гіпотеза підтвердження не знайшла (принаймні, наразі). Виявилося інше: в автоматичному режимі за певних умов (при застосуванні РЕБ) ця система ПВО не розрізняючи цивільні цілі від військових просто збиває все, що рухається в небі. Таким чином, росіяни є не менш відповідальними за катастрофу що сталася, ніж іранці, їхнім позиціям на ринку озброєнь, зокрема, продажів систем ППО, завдано серйозного удару. Як на мене, суті питання ця подробиця (помилка російських інструкторів чи недосконалість російської військової електроніки) не міняє.
П.С. Оскільки мій попередній аналіз практично повністю підтвердився, дозволю собі ще одну невеличку спекуляцію: нас вдруге врятував збитий літак. У 2014 катастрофа зупинила заплановану військову інвазію в Україну. На цей раз вона виявила такий параліч державних інституцій і відкриту колаборацію з ворогом на найвищих рівнях влади, що це не може не обмежити коридор можливостей Зеленського в компромісах із Кремлем, котрі він вважає «пошуком миру», а ми - здачею українських національних інтересів.
Можливо, це було навіть початком зворотнього відліку зеленого етапу нашої історії.
Карл Волох, - https://spektrnews.in.ua/news/priyshov-chas-p-dbiti-p-dsumki---karl-voloh/91287
поц-Зе-дент сраный
Даже нехватает слов чтобы выразится..
Відчуй-ТЕ різницю, як покладає квіти народний керівник держави...
А що робимо ми???
Переговоры с Сурковым таемно. Сбитый самолет для устрашения.
Мнения 11-янв, 21:209 77 0
Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "Дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"
Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет.
Зеленский - это вывеска.
Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу".
Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов.
Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.
И сделано на этом поле уже очень много.
Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют.
Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт.
20 часов, которые Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше.
ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтобы стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым.
И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании.
Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.
Светлана Самборска
-знала о ракетном ударе по авиалайнеру еще до того,как о нем начали говорить партнеры из других стран.Об этом заявил секретарь СНБО Данилов
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
Після звернення Зеленського нарешті з'ясувалась геополітична роль України. Якщо завтра Третя світова- США битимуть ракетами, Канада-давитиме дипломатією, Велика Британ-розвідкою, Ізраїль-спецопераціями, ЄС-грошима, ну, а Україна зніматиме ролики про те, як вона це все робить сама.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
А те що він їздить на мерседесах чи десь там відпочиває то на це мені якось пох.
Кроме отвращения оно никаких чувств не вызывает.