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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский "Боинг-737".

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованной его пресс-службой, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января, - Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани

Он также подробно и пошагово рассказывает обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.

"Сразу после авиакатастрофы создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины.

На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране.

Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.

В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

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Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.

Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.

9 января в 03:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы.

У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкому и полному взаимодействию с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами.

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой.

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Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.

Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга".

Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.

10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.

Читайте: Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.

Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.

И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.

Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа.

Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу.

Также читайте: Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ

Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.

Сейчас они пытаются реконструировать самолет.

Возвращаясь к разговору с президентом Ирана.

Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

Это должно произойти в ближайшее время.

Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - черных ящиков.

Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.

Читайте также: Заявление Ирана о том, что его военные сбили самолет, требует документального подтверждения, - МАУ

Мы договорились, что никто не отвертится.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.

Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.

Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении украинского самолета в Иране, - Пристайко

Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3169403
 
 
 Топ комментарии
 
Зелена мерзота вперше за півроку президентства з'явився на фоні державної символіки.
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А где настоящий президент? что это за кловун не понял...
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Парламент Канады зарегистрировал петицию, в которой предлагается признать президента РФ Владимира Путина военным преступником. Петиция размещена на сайте канадского парламента. -



Вера Измайлова

@veraizmaylova41
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Ну що ж, після іранського зізнання прийшов час підбити підсумки й порівняти результати попереднього аналізу і висловлених у попередні дні гіпотез із фактичною ситуацією.
1. Чи підтвердився факт, що наш цивільний лайнер збили іранці ракетою ППО російського виробництва? Безумовно.
2. Чи підтвердився факт проведення одразу ж після цього операції з інформаційного прикриття катастрофи, що сталася? Так, поза всяким сумнівом.
3. Чи брала українська влада (принаймні, певні її представники) участь у цій операції)? Ніякого сумніву. І приліт чартерного борту з Москви в Оман до Зеленського, що затримало на багато годин його повернення в Україну, очевидно, був частиною цієї операції.
4. Чи можна вважати, що цю спецоперацію проводили не іранські, а саме російські спецслужби? З максимальною вірогідністю - так.
5. Чи є причиною такої активності факт, що розрахунок батареї ППО міг бути російським? Така гіпотеза підтвердження не знайшла (принаймні, наразі). Виявилося інше: в автоматичному режимі за певних умов (при застосуванні РЕБ) ця система ПВО не розрізняючи цивільні цілі від військових просто збиває все, що рухається в небі. Таким чином, росіяни є не менш відповідальними за катастрофу що сталася, ніж іранці, їхнім позиціям на ринку озброєнь, зокрема, продажів систем ППО, завдано серйозного удару. Як на мене, суті питання ця подробиця (помилка російських інструкторів чи недосконалість російської військової електроніки) не міняє.
П.С. Оскільки мій попередній аналіз практично повністю підтвердився, дозволю собі ще одну невеличку спекуляцію: нас вдруге врятував збитий літак. У 2014 катастрофа зупинила заплановану військову інвазію в Україну. На цей раз вона виявила такий параліч державних інституцій і відкриту колаборацію з ворогом на найвищих рівнях влади, що це не може не обмежити коридор можливостей Зеленського в компромісах із Кремлем, котрі він вважає «пошуком миру», а ми - здачею українських національних інтересів.
Можливо, це було навіть початком зворотнього відліку зеленого етапу нашої історії.

Карл Волох﻿, - https://spektrnews.in.ua/news/priyshov-chas-p-dbiti-p-dsumki---karl-voloh/91287
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получил методичку из кремля
поц-Зе-дент сраный

Даже нехватает слов чтобы выразится..
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Клоун продолжает строить из себя президента. Ты не способен быть им, ты и твоя команда - лузеры.
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Elena Schetenskaya - Чому не прес-конференція і не в прямому ефірі?
Відчуй-ТЕ різницю, як покладає квіти народний керівник держави...

Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3694
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Зебіла-ходячу неприємніть уже знають за кордоном, вітаю малоросів з черговим досягненням!
Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8925

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"Я поверну всіх загиблих близьким і родичам" ©В.О.Зеленський Да прідьот спасітєль, Закликаю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного розслідування всіх обставин катастрофи літака в Ірані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2458 !!! Як ти повернеш????
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а что финансовый курьер коломойского расскажет про оман?
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Ну якщо вже Зевіслюк нарешті з'явився на фоні державних прапорів, то мабуть таки дуже вони всі там всралися за останні три дні.
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И апять записал видео. Новая серия. Видео-недо-президент. А пресс-конференцию - зассал? Спросют про Оман.
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Вкотре впевнююся,що боти-каліки,яких понабирав пригожин,щоб за баланду тут гавкали на Зелю,не варті нічого у порівнянні з чумною циганською поросенковою свинофермою з м.Бендери Придністровья.
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Чим стаття державна зрада для Януковича відрізняється від статті 111 ККУ для Зеленського? СБУ, ОГПУ, ДБР, там скрізь його чуваки.
А що робимо ми???

Переговоры с Сурковым таемно. Сбитый самолет для устрашения.
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Російська делегація прибула в Оман о першій годині ночі. Через три з половиною години збивають наш боїнг. Як я це бачу? Вони зустрілися, обговорили, але не добилися якихось відповідей, які хотіли б. І перенесли зустріч на ранок. І для того, щоб бути більше переконливими, а росіяни ******* говорити зі сторони сили, вони роблять такий теракт. На ранок видають вимоги
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Слуги народа, они все - абсолютно случайные люди во власти. Они не государственники, никогда ими не были и никогда не станут. Они и есть воплощение тех свиней у корыта, о котором все 27 лет говорил "простой нарот"™.
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Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет
Мнения 11-янв, 21:209 77 0

Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "Дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет.

Зеленский - это вывеска.

Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу".

Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.

И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов.

Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много.

Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют.

Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт.

20 часов, которые Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше.

ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?

И что еще должно произойти, чтобы стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?

Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым.

И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании.

Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.

Светлана Самборска
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Про це всі так і думають...кремль вважає за пре...не можна навіть вимовити -овоча.Де чучма,перший хто віддав Україну...слідуючі були похідні.....?А тепер тут тільки смотрящі чечено-кремлівської мафії.
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Може це наводчик зДОХИй КАТАР ***** підсвічував *******?А інакше для чого гнати літак мертвячука маршрутом К-О-М-К тоді,коли плануються такі заколоти,воєнні дії?Звичайно-Трамп ці плани терористів розбив-декілька виродків ліквідував,а ті у відповідь знищили сотні своїх заручників,приплівши сюди ще й многостраждальну Україну,але хіба не зрозуміло,що були б українці єдині-ніхто б їх у свої криваві плани не втягнув.
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А теперь смотрите за руками-оказывается они знали що сбили так в Омани вислюка предупредил Сурков, а если знали,тогда почему звучали такие дебильные заявления?
-знала о ракетном ударе по авиалайнеру еще до того,как о нем начали говорить партнеры из других стран.Об этом заявил секретарь СНБО Данилов
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Да подтверждением был звонок стюардессы.
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Героїчна заява, не побоявся, не віступив, а навпаки, он як заявив... на 4 добу...
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Я думал Янык это дно и позор Украины, как же я ошибался... Вот оно новое днище "преЗЕдент".
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Голос за кадром Кеши Кошевого - жесче, жесче лицо делай. С таким лицом скоро вылетем в Магадан. Ты шо, осел, в Магадан хочешь?
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

Після звернення Зеленського нарешті з'ясувалась геополітична роль України. Якщо завтра Третя світова- США битимуть ракетами, Канада-давитиме дипломатією, Велика Британ-розвідкою, Ізраїль-спецопераціями, ЄС-грошима, ну, а Україна зніматиме ролики про те, як вона це все робить сама.
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«Мігавоє саобщєства « розбереться і без тебе, лох.
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зе-зараза гэть вид украинського прапору
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1. Зеленский все сделал правильно и разумно: организация штаба, наша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, наши специалисты нашли реальные доказательства, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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А ты за порохоботские копейки обнимаешь клавиатуру.
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Зеленський витримав екзамен цією трагедією-дочекався-таки зізнання ,а тоді почав звинувачувати.Видно остання довіра авакам у звинуваченнях підозрюваних у справі Шеремета чомусь-таки навчила-не бовкав зайве.
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до он отлично поотдыхал кода в стране война, и когда убивают граждан......
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Войну обьявили?Во,блин -13 462 жертвы уже-а оно на яхте "Марина" Доха Катар.
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Мене в Зеленському кумарить те що він постійно бреше і та самореклама.
А те що він їздить на мерседесах чи десь там відпочиває то на це мені якось пох.
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Однозначно пуTлеряка винний у всьому,козел,але його служаки ПЕС(ПетухиЕхидноСоєві) та жОПи, Зелю тут чехвостять так,що катсапні куди вс...атись-не доросли ні рилами,ні хвостами.Всілякі Вони,підспівувачі Гулосі перевершили навіть козломордих -тому-хто є більший ворог України та її Президента-московські воші,чи українські гниди-це ще питання!
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хоч би сам себе не срамив таку дурню писати,, ти точно на всі 100% довбой#б
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давай так: його всю дурню - спамимо. Може, адмін побачить і зацінить... Заспамлення брехні на сайті не карається.
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так це брехня чи таки дурня ? як по мене то навіть зеленський на цей психоз харкатись буде
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А мені-ні.Останній відпочинок Галабародька ,десь так тищ на 150 $ потягнув мінімум.Для мільярдера-норм,але він поки що мільйонер.Не напряжно йому такі сумми викидать ?
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Він не бреше-така у нього роль-він грає:це стьоб...
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Хочу нагадати українській 8%-ій свиноті,що саме у розмові Зелі з Помпео терорист №1 почув загрозу для своїх мерзенних терористичних планів.Підтримка Америки у боротьбі з тероризмом українським Президентом не могла лишитися поза увагою *****-цей шакал і вибрав український літак сакральною жертвою,щоб хочя б трохи відтягнути погибель ядерної програми у свого радикально-ісламістського спільника та залякати Україну.Не врахував він тільки те-що спільник швидко зізнається,а імідж *****,як спонсора тероризму, виросте до №1 у світі.
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Україна як геополітичний гравець скрізь відзначилась. Прямо світовий лідер якийсь.
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а де беня каломойський, всрався? чи з під VPN на цензорі стдрочить?
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Ермак живет с тещей оманского? Ну, раз член семьи...)
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Лучше бы это дерьмо вообще не показывали по зомбоящику.
Кроме отвращения оно никаких чувств не вызывает.
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Показалось что концовка речи переделана из речи Черчилля в фильме "Тёмные времена". Особенно там где слова: "на землі, в воді, чі в повітрі".
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У меня один вопрос , а где водолазка , почему в костюме😁,или в водолазке он больше похож на gandon😂
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