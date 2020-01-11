 Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, власти Ирана в своем признании о катастрофе самолета МАУ не обошлись без вранья. Это касается, прежде всего, обвинений США в провокациях.
"Иран оказался куда разумнее (хитрее) и дальновиднее России, чей "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й общевойсковой гвардейской армии Западного военного округа сбил 17 июля 2014 года рейс МН17 "Малазийских авиалиний" с украинской территории. Иран четко взвесил все "за" и "против" варианта признания вины за непреднамеренное уничтожение лайнера с выплатами компенсаций "сейчас" против глухого непризнания ничего с очень большими проблемами "потом", - отмечает эксперт.
По его убеждению, главная цель Ирана - обладание ядерным оружием, и ради нее можно и "пожертвовать пешкой" - признать гибель лайнера.
Лукашевич указывает, что после признания Тегерана техническое расследование во многом теряет смысл.
"Признание Ираном своей вины - это способ закрыть тему переводом дела с международного на внутренний, закрытый и контролируемый Ираном уровень, а выплата компенсаций - приемлемая для Ирана плата за это. России, кстати, этого очень бы хотелось - как уже заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев", - подчеркнул эксперт, удивившись словам того, что "всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии".
Прямая вина Ирана за незакрытие воздушного пространства очевидна, уверен Лукашевич.
"Даже если тебя спровоцировали, убил ты по собственной дурости. Похожую картину мы видим и в деле МН17: в то время как Россия обвиняет Украину в моральной ответственности в незакрытии воздушного пространства над зоной АТО, судить будут Россию за то, что ее "Бук" сбил малазийский "Боинг", убив 298 человек на его борту. Почувствуйте разницу. И обратите внимание, что у нас из официоза никто даже ни пискнул о вине Ирана за незакрытие воздушного пространства - полагаю, что и вопрос с украинской ответственностью в июле 2014 года отныне закрыт, слишком уж у Ирана рыло в пуху", - обратил внимание Лукашевич.
Он заявил, что если Россия признает вину США в эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, "то тогда нужно признать и нашу моральную ответственность за поставки оружия полным мудакам, способным сбивать гражданские самолеты на вылете из собственного аэропорта". "Мы реально помогаем оружием всякой международным отморозкам - режимам, которые, по нашему примеру, и сами не живут, и не дают жить другим. Теперь иранцы "обновят свои системы ПВО, чтобы предотвратить подобные "ошибки" в будущем". Т. е. закупят у нас новые, больше им никто не продаст. Что там Косачев говорил про "извлечение уроков из этой трагедии"? Извлечение уроков - это не про нас. И поэтому случайные люди гибнут из-за нашего оружия, поставляемого разным уродам по всему миру", - пишет Лукашевич.
По его мнению, ЗРК "Тор-М-1" был переведен в автоматический режим на время утреннего намаза. Комплекс обнаружил летящую в его направлении воздушную цель, не ответившую на запрос "свой-чужой" и сделал пуск. "Если я прав - никого не накажут", - предполагает эксперт.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
а він же не дурак
і да, мені видніше.
Та Вам вже років 120!
🤗
За сивоху, часть зебилов готовы майки рвать - лишили шоумена. Закон регулярно нарушает, хотя обещал... По офшорам время покажет, а вот на каком самолёте он летал и за чей счёт - запах коррупцией.
Зелина "липецкая кинофабрика"...
Лень перечислять далее.
Войну не прекратил? Ты не слышал?
А ты реально считаешь, что простой оператор из ПВО знает про удар Ирана по США базам и допускает ответу на себя?
Или оператор считает, что отреагирует на появление противника быстрее автоматики?
Лукашевич - умница, а вы в данном случае хотите хайпануть от разбрызгивания с вентилятора.
Во-первых, гражданские лайнеры оборудованы транспондерами системы RBS, но никак не ответчиками систем "свой-чужой", которые у каждой страны (или группы стран) свои.
Во-вторых, у ЗРК "Тор-М1", как и у всех аналогичных систем ПВО есть автоматический режим обнаружения, опознавания и сопровождения цели. Но решение о пуске ракеты по цели всегда принимает командир боевого расчёта.
А ты его в агенты кремля записал из-за того что он сказал то что не совпадает с вышиватными хотелками.
"Менструали" хранзузския вспомните..
🤑
https://www.facebook.com/zelenskiy95
«Темный рыцарь» пишет: «Президент готовит обращение к украинцам… Послушаем.
Об этом полчаса назад сообщил в Фейсбуке бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
Лично я жду, что в этом обращении президент сообщит о увольнении главы СБУ, СВР, консула и минимум выговоре ******** Пристайко.
Ещё можно под этот шум вы@бать в жопу, в прямом смысле этого слова, всю медиа службу ОП…
Нужно это стадо выгнать на улицу и заставить опять стать честными людьми. Это будет для них страшнее.
Если всего вышеперечисленного не произойдёт, то можно смело констатировать:
****** брутальный наступает своей мозолистой ногой.
Спасибо жителям Кривбаса за управление страной!»
«Взгляд, конечно, варварский, но верный»…
Придурок. Вчера он говорил несколько другое. «Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка питань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються», - заявив Іван Баканов.
Говорит так, будто знает инструкцию по эксплуатации ЗРК наизусть. Я ее тоже не знаю. Но дальность полета ракеты ЗУР 9М330, которые стоят на "ТОР"е, как и прочие ее ТТХ есть в интернете. Максимальная дальность пуска - 12 км. Высота поражаемых целей - 6 км. Самолет был сбит на высоте 2400 метров. Может, Баканов не смог метры в километры пересчитать, вот и возникли вопросы?
Кстати, "ЗРК «Тор-М1» может одновременно обстреливать одну цель двумя ракетами, запущенными с интервалом не менее 4 секунд." Одну цель двумя ракетами, как похоже, и произошло. По вине ли иранцев, или же по злому умыслу российских военных, обслуживающих эти установки - мы может узнаем, а может и нет. Но вот почему Баканов фактически защищает РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), стараясь посеять сомнения в том, в чем вряд ли разбирается?
В лучшем случае - потому что дурак. Дурак, еще не отошедший от Куршевеля и появившийся в прессе исключительно для того, чтобы показать, что вот мол я, уже вернулся и пашу как папа Карло. В худшем - парнишку вербанули спецслужбы РФ на самом взлете.
Понятно, что второй вариант еще нужно доказать. А вот первый - в доказательствах не нуждается.
Кстати, еще один рекорд. В истории СБУ еще не было такого главы, которого пришлось бы за шкирку вытаскивать со столь быстрого после назначения отпуска.
Причем, из Франции он летел дольше, чем Зеленский из Омана. Видно, очень уж не хотелось расставаться с любимым курортом российских олигархов.
Кстати, ходит слух, что нашего умственно отсталого "Ваню" собираются таки заменить. То ли на Игоря Черкасского из финмониторинга, то ли на какого-нибудь мента. Странно, конечно, но хуже уж точно не будет.
У вашего покорного слуги затеплилась сейчас одна сенсационная мысль: а вдруг Зеленский во время этого обращения к украинцам объявит и о собственной отставке?..
Это было бы великолепно!
Тем более, что и веский повод к тому есть…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351674-zelenskij_v_obrashchenii_k_narodu_objjavit_ob_otstavke_bakanova_i_rjada_drugih_dolbebov__hurnalist
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Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·50 мин
КАНАДА ОГОЛОСИЛА ПРО СКАСУВАННЯ ВІЗ УКРАЇНЦЯМ! Рішення одноголосно підтримав уряд країни разом з опозицією. Зараз влада Канади працюює над технічними нюансами, і найближчим часом між двома державами буде запроваджено безвізовий режим. Готуюсь хоч на 4 роки.
Порошенко придбав квартиру танкісту, звільненому з російського полону
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільнений після п'яти років перебування у полоні терористів.
Порошенко разом із депутатами "ЄС" зустрівся з військовим та його дружиною Вікторією і особисто передав їм відповідні документи, повідомляє пресслужба партії.
Цивилизованный мир вооружил средневековых туземцев современным оружием, теперь каждый день расхлёбывает.
Ты че,гониш?
Современное оружие ,которое не отличает гражданский самолет от военного при ОБЯЗАТЕЛЬНО работающем транспондере?
І навіть тому ж самому Ірану?!
https://vesti.ua/strana/246477-kak-ukraina-snabzhaet-iran-i-turtsiju
https://www.segodnya.ua/ukraine/eksport-i-import-kak-ukraina-torgovala-oruzhiem-v-2018-godu-1282916.html
Кстати USA экспортер номер один. И регулярные промахи по свадьбам в Афганистане случается тоже.
Около 30 случев известно. Общее количество жертв близко 1000.
Некоторые здесь:
1) Haska Meyna wedding party airstrikeDate6 July 2008
Location Haska Meyna, Haska Meyna District, Nangarhar Province, Afghanistan
Result 47 civilians killed, including 39 women and children and 8 teenagers; another nine wounded
2)Wech Baghtu wedding party airstrikeDate3 November 2008
Location Wech Baghtu village, Shah Wali Kot District, Kandahar province, Afghanistan
Result 26 insurgents and 37 civilians killed including 23 children and 10 women, another 27 wounded
3) A US air strike killed 47 civilians, including 39 women and children, as they were travelling to a wedding in Afghanistan,
https://www.theguardian.com/world/2008/jul/11/afghanistan.usa
4)US bomb blunder kills 30 at Afghan wedding
https://www.theguardian.com/world/2002/jul/02/afghanistan.lukeharding
5)The US Has Bombed at Least Eight Wedding Parties Since 2001
https://www.thenation.com/article/us-has-bombed-least-eight-wedding-parties-2001/
5) Afghanistan: At least 14 civilians killed in air raid
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-at-least-14-civilians-killed-in-air-raid/1591416
Так что теперь, перестать вооружать войска?
Во-в-х, по данным Нацполиции, за 2018 г. зарегистрировано 1168 умышленных убийств. Конечно не все их них совершены огнестрелом и тем более не все - привезенным "оттуда", но в любом случае явно больше 11 смертей в самолете МАУ.
А есть еще несчастные случаи, с оружием "оттуда" - вон даже сегодня 1 индивидум подорвался зарядом от РПГ.
В сбитом самолете МАУ погибли канадские ученые
На сбитом украинском самолете летели канадцы, которые были частью "огромной утечки мозгов" из Ирана.
В результате крушения украинского пассажирского самолета в Иране погибла группа канадских ученых и студентов. Об этом в колонке на сайте CBC рассказал профессор Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван, который является представителем иранской диаспоры Канады.
По его словам, значительная часть погибших граждан Канады иранского происхождения были учеными, профессорами, докторами и студентами престижных канадских вузов.
По словам Ахавана, эти амбициозные люди были частью так называемой "огромной утечки мозгов" из Ирана, которые выбрали Канаду, чтобы в этой стране "начать новую жизнь".
Профессор добавил, что эта трагедия коснулась иранской диаспоры по всей стране - от Восточного до Западного побережья Канады.
Странно, не правда ли?
И еще я заметил, что некоторые, ну вы поняли, форумчане поддерживают их умозаключения.
Странно?
Уже нет.