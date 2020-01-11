 Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, власти Ирана в своем признании о катастрофе самолета МАУ не обошлись без вранья. Это касается, прежде всего, обвинений США в провокациях.

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"Иран оказался куда разумнее (хитрее) и дальновиднее России, чей "Бук" из состава 53-й зенитно-ракетной бригады 20-й общевойсковой гвардейской армии Западного военного округа сбил 17 июля 2014 года рейс МН17 "Малазийских авиалиний" с украинской территории. Иран четко взвесил все "за" и "против" варианта признания вины за непреднамеренное уничтожение лайнера с выплатами компенсаций "сейчас" против глухого непризнания ничего с очень большими проблемами "потом", - отмечает эксперт.

По его убеждению, главная цель Ирана - обладание ядерным оружием, и ради нее можно и "пожертвовать пешкой" - признать гибель лайнера.

Лукашевич указывает, что после признания Тегерана техническое расследование во многом теряет смысл.

"Признание Ираном своей вины - это способ закрыть тему переводом дела с международного на внутренний, закрытый и контролируемый Ираном уровень, а выплата компенсаций - приемлемая для Ирана плата за это. России, кстати, этого очень бы хотелось - как уже заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев", - подчеркнул эксперт, удивившись словам того, что "всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии".

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Прямая вина Ирана за незакрытие воздушного пространства очевидна, уверен Лукашевич.

"Даже если тебя спровоцировали, убил ты по собственной дурости. Похожую картину мы видим и в деле МН17: в то время как Россия обвиняет Украину в моральной ответственности в незакрытии воздушного пространства над зоной АТО, судить будут Россию за то, что ее "Бук" сбил малазийский "Боинг", убив 298 человек на его борту. Почувствуйте разницу. И обратите внимание, что у нас из официоза никто даже ни пискнул о вине Ирана за незакрытие воздушного пространства - полагаю, что и вопрос с украинской ответственностью в июле 2014 года отныне закрыт, слишком уж у Ирана рыло в пуху", - обратил внимание Лукашевич.

Он заявил, что если Россия признает вину США в эскалации напряженности в ирано-американских отношениях, "то тогда нужно признать и нашу моральную ответственность за поставки оружия полным мудакам, способным сбивать гражданские самолеты на вылете из собственного аэропорта". "Мы реально помогаем оружием всякой международным отморозкам - режимам, которые, по нашему примеру, и сами не живут, и не дают жить другим. Теперь иранцы "обновят свои системы ПВО, чтобы предотвратить подобные "ошибки" в будущем". Т. е. закупят у нас новые, больше им никто не продаст. Что там Косачев говорил про "извлечение уроков из этой трагедии"? Извлечение уроков - это не про нас. И поэтому случайные люди гибнут из-за нашего оружия, поставляемого разным уродам по всему миру", - пишет Лукашевич.

По его мнению, ЗРК "Тор-М-1" был переведен в автоматический режим на время утреннего намаза. Комплекс обнаружил летящую в его направлении воздушную цель, не ответившую на запрос "свой-чужой" и сделал пуск. "Если я прав - никого не накажут", - предполагает эксперт.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.