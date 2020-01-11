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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:Меркель (1744) Путин (25371) Донбасс (20412) минские соглашения (2729) нормандская четверка (1070)

 Все стороны нормандского саммита настроены добиться дальнейшего прогресса в реализации Минских соглашений, - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает "частично успешной" состоявшуюся в декабре 2019 года в Париже встречу лидеров нормандской четверки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии на пресс-конференции после переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.

Среди достижений саммита она назвала обмен удерживаемыми лицами, но добавила, что не все вопросы удалось решить, в частности, очередное перемирие является неполным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоров в нормандском формате недостаточно для снятия санкций с России, - Меркель

Меркель сказала: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут продолжаться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".

Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Также читайте: Меркель поддержала пересмотр минских соглашений: "Надеемся, что этот документ вновь будет гибким"

Источник: https://censor.net.ua/n3169400
 
 
 Топ комментарии
 
после встречи с Меркель, хyйло заявило, что оно за бессрочный закон о особом статyсе Донбасса, а что скажет на это наш бyбочка оманский, не подскажите, дарагие зебилоиды?
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Встретился с Макроном - сгорел Нотр-Дам.
Постоял с Меркель - у той приступ.
Поговорил с Трампом - импичмент.
Слетал в Оман - султан наебнулся.
Вова! Езжай в Москву.
В Москву езжай, тебе говорят...
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Може навіть і не повертатись.
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Встретился с Макроном - сгорел Нотр-Дам.
Постоял с Меркель - у той приступ.
Поговорил с Трампом - импичмент.
Слетал в Оман - султан *********.
Вова! Езжай в Москву.
В Москву езжай, тебе говорят...
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Верните Бене самолёт, мы все простим...
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после встречи с Меркель, ***** заявило, что оно за бессрочный закон о особом статyсе Донбасса, а что скажет на это наш бyбочка оманский, не подскажите, дарагие зебилоиды?
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Говорить он не станет, просто отсосет, привычка...
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может и так, посмотрим как он это проглотит.
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У квартальщиков большая тренировка...
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отсосет и проглотит? уважение к клиенту...
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Он глотать не собирается. Его задача всё это претворить в реальности. Поверьте,так и будет, Украины не будет...
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СвыновиПЕСыкы, прикиньте, вас уже почти год гнёт, ломает, курочит, вы исходите желчью(ну и тем похожим на шоколад) и плюётесь ядом в Президента..... А ведь ещё(и это минимум) 4,5 года!!!! А там МЫ выберем другого и вам опять придётся исходить и плеваться! Да, на майдан не надейтесь, тикать пидётся вам....
И если дело так пойдёт и дальше..... В общем, берегите сабя, без вас жить будет скучно!
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Алкас, ти пиши не більше одного рядка. Цього достатньо щоби тебе обматюкали та відпрацили у спам. Як рябка безпородного. А ти собі можеш вибрати лише ошийник від бліх.
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Я выбрал тролить СвыноПЕСыкив!
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Молодець, Пінчер Чіхуахуаєвич! Голос! Голос! Хто більш гавка, в того вища ставка.
Бажаю тобі дорости до миски фокстер'єра.
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Всё сбывается, ото похожее на шоколад, уже потекло....
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Не сачкуй! Гавкай по нотах, а не канюч цукерку на арені.

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НЕ льсти себе, когда я гавкаю коты серуться от страха.....
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Для досягнення цього ефекту пінчер очікує поки кіт не сяде срати і тут же починає гавкати. Бачили, знаємо. Продовжуй розважати котів і надалі, гавчику.
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І що, виходить? 😁 Ти тут навіть не у ролі троля, до цього є розумніші. Ти тут у ролі місцевого блаженного. З чим тебе і поздоровляю. 😁 Твоя писанина окрім здорового реготу нічого іншого не викликає. Тому пиши більше і частіше, троль, блін. 🤣
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Я тут в роли петарды в твоей попе!
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То ти ще й живеш у сраці? 🤣🤣🤣 Дійсно клоун!
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Вишь как классно питарда стрельнула....
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глисты в попе не стреляют, y них там родная говень.
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В чём бы я не был, ядом ты плюёшься... Не захлебнись, убогий Ылит!
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Правильно, Алкас, молодець. Твоє місце однозначно в дупі. Ніколи не чув щоби глистам давали імена. Тебе звуть Петарда? То ти дівчинка?
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ну так сиди в жопе и не высовывайся...
воняешь здесь...
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Петарда то взорвалась, Ылитарный пацючёк?
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Малоросс, тебе Портнов другое приказал, то, что по твоему уму, но ты, очевидно, только языком можешь размахивать, а не кулаками. :D
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Великороссс, ты дофига намахал кулаками? Баця тебя ох как имеет, а ты, по ходу, только подмахивать гаразд!
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Малоросс, я байки Портнова на форуме не рассказываю.
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Малоросс, Портнова то ты почему не слушаешь, но ведёшь священную борьбу за его зраду?
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Не, веду борьбу со скотоЫлитой, которая решила, что она это боХ!
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баби не дають так ти тут фантазуєш немічне Усі сторони нормандського саміту налаштовані домогтися подальшого прогресу в реалізації Мінських угод, - Меркель - Цензор.НЕТ 3329
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Вот видишь и желчь летит, и яд, и курочит, и ломает, и говна летят.... Ылита сатанеет... 4,5 года выдержите ещё или...?
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alks ты клавиша от пианино на котором играл Ишак Оманский. Твоего тупого лба коснулся детородный орган ************
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Спокойне, прогоришь раньше времени!
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На Майдани виходили активні громадяни. Так було завжди. Але таких небагато. Фейсбучна аудиторія набагато більша. Вона й проголосувала за зеленського. Ті ж, хто виходив на Майдани за мишебрата не проголосує. Щодо ваших погроз. Коли підніметься новий Майдан, ви з своїх тхорячих нор носа не висунете. Все зміниться. Тільки не на вашу користь. Ви здатні тільки на форумах голос подавати.
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Это я угрожаю????? Да вы уже задрали всех воем про майдан. И летом собирали, три раза осенью, к Новому Году два, на весну шесть назначили..... А я угрожаю?
Да и сколько бомжей пришло на последний???
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Тобі досі гикається? Ти даунецький чи тебе привозили скотовозами постирчати на "антимайдані" за 200 гривень?
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alks вы уже не выберите другого президента ваш клоун не даст либо позволит поставить Мертвечука и 4.5 года это зеленое чучело не проправит судя по турборежиму, в этом году его уберут, уйдет сам, или вынесут в Ростов, так что курочит будет т**я от того что благодаря шеколадному и его честной власти без подкупов каруселей пришло к власти это зеленое недразумение, дол..** ты зеленый!!!
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Та він кацапський троль. Не опускайтеся до дискусії з ним. Один-два матюки у відповідь - і кнопку "Спам".
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Вони собі щось планкюують, про що ь домовояються, тільки ті, від кого це щпюплнжить, на них ложили. Наприклад, більшість українців.
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Та давайте вже вносьте в Конституцію входження дамбасітов на правах автономії.
Зелебобіки прагнуть відбудовувати дамбас за власний рахунок.
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Будет ещё "веселее" - они будут с ними на улице встречаться, куда их не пускала "партия войны"...
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пока выродок ботоксный у власти и такие слизняки как меркель и макрон ничего не изменится, потому что пуйло прекрасно понимает как только с повестки дня будет снят вопрос даунбаза, все переключатся на крым, для этого ботокс и затеял всё там, посему рабсея ставит и будет ставить условия на которые мы не согласимся никогда и стреляли и будут стрелять, только бы о крыме ни слова
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Ху*** уже уговорило Меркель и Оланда проводить выборы и Порошенко согласился, по-своему, начал приводить аргументы Меркель и Оланду, что без обеспечения безопасности их проведения и присутствия СМИ и партий на территории Лугандона выборы невозможны и они согласились, а Зелемойский выполняет Минские соглашения, не имея ума понять - что в них заложено да так, что Ху*** дал добро на их подписание...
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Штазі мінський процес розуміє так само, як і путін. Не дивно. Штазі й кгб - близнюки. Одноклітинні.
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В.Шендерович
Почувствуйте разницу

Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.
Наши виляют и врут шестой год, - и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.
Не то чтобы те были лучше - упаси боже! Не то чтобы менее опасны - о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто - почувствуйте разницу - над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.
А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное «гы-гы» и «а вы докажите»... А когда докажут и припрут к стенке, - угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмёшь…
У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, - пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, - потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.
А измененное сознание - вопрос времени.
Если что, можно обойтись и без гурий
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как куйло настроил в Минске трио, так оно и шесть лет частично играет "ла ла ла" ,и куда Ты их не отправь, или в Нормандию ,или на Марс оду миру, это французско-немецко - рашистское трио Украине не сыграет никогда...
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

🤑
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Малоросс, а почему их стал выполнять твой Зелемойский? Ты, очевидно, ненавидел Порошенко за то, что он их не исполнял, а ставил свои условия?
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За своєю дупою дивись, бульбашист..))
***** там вже...))
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Малоросс, ты заменил льва на осла и Х**** теперь внаглую прёт в Беларусь, а на очереди Кавказ и прибалтийские республики бывшего СССР. Ты за чарку и шкварку продвинулся к тому, чтобы участвовать в захватнических войнах паРаши...
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интересная у вас подача новостей то что "считает" Меркель не о чем пустышка почему вы не цитируете подачу с обох сторон Меркель и Пуйла?для обьективности а только Меркель-цитата без редактирования -"Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, передает «Интерфакс».Глава государства призвал руководство Украины начать реализацию минских соглашений, несмотря на внутриполитические проблемы. «Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации минских соглашений», - сказал Путин.Он также отметил, что на переговорах с канцлером Германии «подробно обсуждалось» урегулирование внутриукраинского кризиса.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Путин в Москве на совместной с Меркель пресс-конференции потребовал бессрочного особого статуса для ОРДЛО.

Фрау в это время задумчиво кивала.

Потом ботокс сказал, что верит в Зеленского и его "мудрость".
Фрау продолжала задумчиво кивать.
Завтра Мендель напишет, что только "порохобот" может быть против бессрочного особого статуса для ОРДЛО.
Фрау задумчиво поднимет глаза к потолку.
Порошенко был гвоздём в ботинке Путина, Зеленский стал его ортопедической стелькой. Мне нечего добавить к этим словам высокопоставленного кремлёвского чиновника.
Фрау, в принципе, неплохой человек, но кто станет считаться с ортопедической стелькой в ботинке Пу?
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А, Лугандонія є стороною? Бо коли я їв смачний пломбір у Луганську такої терористичної організації,що планує керувати моєю країною не було. Та я так думаю і в подальшому не буде.
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2. Это что беженцы с Сирии и Ливана снова не хлынули в Европу
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Как то позорно все выглядит, когда путин и меркель обсуждают, что должна делать Украина со своей Конституцией, как ее изменять. Это где такое в мире вообще есть. Страну горе-политики превратили в объект международного права.
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Это вмешательство во внутреннии дела государства или гибридная война
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Коли Німеччина і расєя у таких дружніх стосунках з кимось завжди так, Польща була розділена коли їх стосунки були саме такі...
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Если власти Украины пойдут на этот шаг то это будет позор и унижение всех украинцев независимо где они живут. Такого не припомню, что бы какая то страна указывала другой какую конституцию принимать.
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Німеччина і срср не розмінювалися на такі дурниці як нав'язувати країні яку конституцію приймати, вони поділили Польщу між собою і потреба у конституції відпала автоматично, про щось схоже мріє путєн і зараз але до влади прийшов бубочка какаяразніца який у 95 кварталі думав що достатньо українцям припинити стріляти, и всё на...
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04-06-2019 Политолог: Принцип Петра Порошенко «ни слова об Украине без Украины» нарушено - и это как минимум надолго.



Усі сторони нормандського саміту налаштовані домогтися подальшого прогресу в реалізації Мінських угод, - Меркель - Цензор.НЕТ 3770

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За какую цену интересно госпожа канцлерин продает Украину..... ?
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Статус Донбасса - в Конституцию. Путин и Меркель рассказали в Москве, о чем договорились по Украине.
Для Украины, угроза национальной безопасности есть мистер Бин.

Вы глубоко озабоченный товарищ коломойского, будете с сивохами возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотролы.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
С каждым днём вы скатываетесь и ведёте всех к бойне.
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После того, как уЗеленские проведут реинтеграцию, толпы халявщиков, которые думали на халяву, только за вброс в урну бюллетеня, иметь зарплату, как в Москве, хлынут саранчой на неоккупированные территории, они не будут восстанавливать Донбасс, который они разграбили...
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Давно вже мова йде про те щоб обнести той лугандон парканом і покласти всі витрати на рашку але схоже нам цю пухлину впихнуть назад ... Схоже Ленін жил, Ленін жив, Ленін будет жить. А Україна за всі роки "незалежності" на це згодна.
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ото слово паркан юлькой произнесено и стало символом войны
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та невже? А я гадав, що "зелені чоловічіки" з-закордону... Дивина.
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война началась давно только реально по боевому в Славянске.
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та невже, а в Криму? А зимою 2013-2014 в Києві? Це просто так все було? Шановний вчить матчастину, апотім пишіть.
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Хай виконають те, про що вже домовилися. "ПОВНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ, ОБМІН "ВСІХ НА ВСІХ": ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПОВІВ, ПРО ЩО ДОМОВИЛАСЯ "НОРМАНДСЬКА ЧЕТВІРКА".
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по итогам сегодняшнего дня можно было бы примитивно написать о том, что фрау бундесканцлерин надо отправлять на пенсию, но именно это и было бы примитивизмом ибо она выполняет волю БОЛЬШИНСТВА немцев и ВСЕГО крупного германского бизнеса да и некрупного тоже и это проблема.. для Украины.
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Это известно, но надо уметь с этим работать и ролики на ФБ в работе не помогут...
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Агент Кремля баба Ангела систематично і постійно здає Україну мокші за власні прифиренції.. Меркель продажна як і вся Європа.
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И всё это будет делаться за счёт Украины, её национальным интересам, вопреки евроатлантической интеграции Украины и её суверенитета.
Мадан был зря, вся борьба Украины за независимость последние шесть - тоже зря.
Всё это называется капитуляция и вопрос - а зачем тогда народ украины боролся всё это время за свою независимость, когда капитулировать можно было ещё в марте 2014 года?
Так что будет мир в Украине - русский мир. Аминь.
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