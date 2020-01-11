 Все стороны нормандского саммита настроены добиться дальнейшего прогресса в реализации Минских соглашений, - Меркель

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии на пресс-конференции после переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.
Среди достижений саммита она назвала обмен удерживаемыми лицами, но добавила, что не все вопросы удалось решить, в частности, очередное перемирие является неполным.
Меркель сказала: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут продолжаться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".
Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Постоял с Меркель - у той приступ.
Поговорил с Трампом - импичмент.
Слетал в Оман - султан *********.
Вова! Езжай в Москву.
В Москву езжай, тебе говорят...
И если дело так пойдёт и дальше..... В общем, берегите сабя, без вас жить будет скучно!
Бажаю тобі дорости до миски фокстер'єра.
воняешь здесь...
Да и сколько бомжей пришло на последний???
Зелебобіки прагнуть відбудовувати дамбас за власний рахунок.
Почувствуйте разницу
Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке.
Наши виляют и врут шестой год, - и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.
Не то чтобы те были лучше - упаси боже! Не то чтобы менее опасны - о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто - почувствуйте разницу - над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.
А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное «гы-гы» и «а вы докажите»... А когда докажут и припрут к стенке, - угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмёшь…
У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, - пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, - потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.
А измененное сознание - вопрос времени.
Если что, можно обойтись и без гурий
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
🤑
***** там вже...))
Путин в Москве на совместной с Меркель пресс-конференции потребовал бессрочного особого статуса для ОРДЛО.
Фрау в это время задумчиво кивала.
Потом ботокс сказал, что верит в Зеленского и его "мудрость".
Фрау продолжала задумчиво кивать.
Завтра Мендель напишет, что только "порохобот" может быть против бессрочного особого статуса для ОРДЛО.
Фрау задумчиво поднимет глаза к потолку.
Порошенко был гвоздём в ботинке Путина, Зеленский стал его ортопедической стелькой. Мне нечего добавить к этим словам высокопоставленного кремлёвского чиновника.
Фрау, в принципе, неплохой человек, но кто станет считаться с ортопедической стелькой в ботинке Пу?
Меркель в Москве заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"
Для Украины, угроза национальной безопасности есть мистер Бин.
Вы глубоко озабоченный товарищ коломойского, будете с сивохами возлагать цветы в Донецке к памятникам захарченко, гиви и мотролы.
Под камеру они может с вами и гопак станцуют в ордло.
ордло предоставите самый особый статус, и включать его будете под контролем путина в конституцию, не забудьте только устроить следователей мгб ордло, следователей прокуратуры ордло, депутатов городских и районных, боевиков двух корпусов и предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
С каждым днём вы скатываетесь и ведёте всех к бойне.
Мадан был зря, вся борьба Украины за независимость последние шесть - тоже зря.
Всё это называется капитуляция и вопрос - а зачем тогда народ украины боролся всё это время за свою независимость, когда капитулировать можно было ещё в марте 2014 года?
Так что будет мир в Украине - русский мир. Аминь.