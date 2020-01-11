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 Политика Украины
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 Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани: Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате гибели самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он попросил прощения от имени иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций, - Зеленский

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - подчеркнул Президент Украины. Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Также читайте: Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента

"Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", -  говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169399
 
 
 Топ комментарии
 
Олександр Сурков
Вчера в 00:20

Пока мир разбирается с причинами гибели нашего самолета, один непреложный вывод уже можно делать.
Предыдущие сутки показали что наша нынешняя система государственной власти - президент, его офис, ключевые силовики и информационная служба, представляют собой сборище безответственных и некомпетентных авантюристов, которые в принципе не в состоянии организованно и осмысленно действовать в условиях реального форс-мажора.
Ритуальными фейсбучными проклятиями это не изменить, но нужно себе отдавать отчет, что в случае любого серьезного кризиса на территории Украины людей способных принимать решения на Банковой просто нет.
https://www.facebook.com/surkov.blog/posts/3665167230175124
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Вся Украина увидела как примерно будет действовать Зевласть если Хуйло решиться на полномасштабное нападение регулярной армии.
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Возврат тел будет объявлен ошеломительной победой зелёной власти? Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января, - Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани - Цензор.НЕТ 5608
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Теперь на Западе зададутся вопросом, почему Владимир Зеленский выбрал позицию молчания тогда, когда западные лидеры говорили. И не согласовывал ли он позицию с Россией
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Кому ты пытаешься впарить эту ложь что Зеленский молчал и ничего не делал? Прошло всего несколько дней, все видели новостную ленту. На что и на кого такая наглая ложь рассчитана?
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Ну нарисуй ещё МПХ для доказательства своих убеждений.
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Тут не убеждения тут реальность во времени вислюка ушами хлопать
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оце "расстяжка"... Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 3428 "неочикувана"...а сколько их ещё будет...и солько опыта(сына ошибок трудных) ещё будет сделано...и чем они для страны закончатся...
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В том то и дело, что в новостной ленте Зе отсутствовал первые 3 дня. Так что это ты впариваешь. Его даже в Украине не было более суток после крушения.
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Путин и Меркель:
- Украина должна дать Донбассу бессрочный особый статус, закрепленный в Конституции - перевод войны с Россией в статус "внутреннего конфликта"
- это договоренности последней парижской встречи. когда толпа выбирает тупого предателя, она идет на закланье первой
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Чудова новина . Міністр оборони України , на Новорічні свята перебував в Підмосков'ї у тещі . В країні агресорі. Це нормально , як ви думаєте ?
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Молодец Зеленский. Спокойно и методично все делает. Отлично.
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Тебе видней, путинский прихвостень
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методично подводит себя под время когда надо будет сматывать удочки и валить в Ростов,все идет по расписанию
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молодец Зеленский,видно что "печется" об украинцах,я тоже укрианец и я потерпаю от нищеты,разрухи,ничтожных зарплат, когда вы оманский принц займетесь этими вещами? жду
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Схоже, російські парламентери в Омані настійно просили Зеленського не говорити, що літак МАУ збили іранською ракетою виробництва РФ
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В Иране студенты вышли на акции протеста из-за сбитого самолета и требуют наказать виновных Вечером 11 января сотни людей вышли в Тегеране на акцию протеста возле университета имени Амира Кабира, а также перед зданием Тегеранского университета, передает иранская служба Радио Свобода/Радио Фарда. В основном это были студенты обоих вузов, они требовали наказать виновных в крушении самолета "Международных авиалиний Украины", в котором погибли 176 человек. Утром того же дня власти Ирана признали, что он был сбит ракетой, выпущенной военными Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). https://www.currenttime.tv/a/iran-samolet-protests/30372050.html?nocache=1&fbclid=IwAR3lsVUSg27ppjRM226XUIxkT3ozrnVY2HjyCirkSbQ8-PG4NfWqUYnRSTU
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Зеленский еще бы деньги заплатил этому уроду. Оно еще по телефону с этой тварью разговаривает!!!
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у него свойство блазня, вечно присмыкаться перед убийцами
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В Тегеране начались протесты В столице Ирана после заявления по сбитому украинском самолету стало неспокойно. Люди вышли на улицы протестовать. Толпа скандирует "Отставки недостаточно, нам нужно правосудие" и «Долой диктатора».
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Вчера один АНАЛитеГ утверждал, что Иран вообще не воспринимает Зе как политическую фигуру.

Сегодня.- "Рухани позвонил Зеленскому высказал соболезнования и пообещал жёстко наказать всех виновных в авиакатастрофе"
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Для украинофобов это норма. Дебилы сэр.
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Интересно,а "коронованный осёл" перед главбармалеем уже извинился?
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..странный у зебилов през: из всего, что оно сказало нового, в своей чебурашкиной речи, оно сказало только то, что гарантирует привезти и похоронить по-человечески всех мёртвых.. а его Пьеро-Гончарук тупо пообещал всем потерпевшим дать за это деньги..
зебилы, вы таки добились своего - "шЫкарный" выбор вы сделали в прошлом году..
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оманська шльондра мабуть ще раз подякувала рухані що вони зізнались , що збили наш літак
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Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік - ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий - той самий президент тягне час, чекає доказів, з'являється в столиці через 18 год. після катастрофи - і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.
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Зеленский молодец.
Истерикой порохоботов и украинофобов удовлетворен.
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тож його батько "пиз@#нув" був про біомасу, так що маєм те що маєм
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Ты отреагировал - биомасса. Остальные поняли о ком речь.
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навпаки Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 4808 , ти "сглотнул" і це плюс, а далі сам знаєш крути пєдалі....
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Опа. ПроФфесиОнал. Поделился своим опытом. Мне он (твой опыт) не нужен. Делись им со своими коллегами. Ну ты понял, да?
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таварисч...в.и ленин обманул народ дважды...первый раз когда сказал что победа каммунизма скоро и Запад "сгниет"...а второй раз когда выдвинул знаменитый тезис-что любая кухарка(клоун)может управлять государством... Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 8405 кое-то опроверг его в период буквально недели несколько раз...с хорошим "зашкваром"... Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі, мають повернути до 19 січня, - Зеленський поговорив телефоном із президентом Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 2919
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Та ні. Боти, як правило, з анонімомайзера строчать. Який попало - з того серуть. На цей раз - німецька адреса.
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В вопросе со сбитым нашим самолетом,Зеленский и МИД все делают правильно.Безумных Поярковых просьба не истерить,не брюзжать и не брызгать слюной.
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Безумных Поярковых нужно изолировать от нормальных людей. Собсно, хозяин порохоботов сам неадекватен
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Вакарчуку тоже нужно вернутся из Таиланда .до 19 числа , он там отдыхает . Пепе и Зе можно , то надо и самому погреть яйцы .
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