EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  481  12
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1299) взрыв (4432) Нацполиция (10715) правоохранительные органы (786) Донецкая область (4401)

 На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области в результате взрыва боеприпаса в частном доме погиб 24-летний мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция 01

"Сегодня около 14:15 в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении.

На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция 02

Смотрите: Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес домой. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройство разорвалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция 03
На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция 04

Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва гранаты на Виннитчине погиб мужчина, двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169398
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Храните деньги в Сберегательной кассе!
 показать весь комментарий
 
надо же!!!! как такое может быть!!!! Интересно, долго это еще будет продолжаться???? Сколько еще дол....обов осталось???
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть, вирішив "от этой зелёной хмуйнёй гвоздь захмуярить в стену".
 показать весь комментарий
 
"Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Москве на совместной с канцлером ФРГ Ангела Меркель пресс-конференции, передают российские СМИ.
Путин заявил, что понимает всю сложность внутриполитических процессов в Украине, но если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования на Донбассе, то нужно идти по пути реализации минских соглашений." - Слушайте путина- век воли не видать!!!
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное оружие на украинских дорогах, это ночные телеги с бухими пассажирами, коняками и *********! -- с гранатомётами, всё ж полегче, пока что...
 показать весь комментарий
 
Мабуть болгаркою розпиляти намагався.
 показать весь комментарий
 
 
***** выстyпило за бессрочный закон о статyсе Донбасса.
интересно, а что скажет на это наш бyбочка оманский, а зелебобики?
 показать весь комментарий
 
Видать не был никогда гранатометчиком.
Шо тогда полез?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх