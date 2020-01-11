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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
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 Тегеран должен сделать правильные выводы и принять меры, чтобы это не повторилось, - Маас о крушении самолета МАУ

МИД Германии положительно оценил признание иранскими властями ответственности за уничтожение украинского пассажирского самолета.

Об этом заявил в субботу глава ведомства Хайко Маас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тегерану следует сделать правильные выводы после расследования этой катастрофы и принять меры, чтобы это больше никогда не повторилось", - заявил министр.

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Маас снова выразил соболезнования родным жертв в пострадавших странах.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169397
 
 
 Топ комментарии
 
Маас про катастрофу літака; а Г+Г в цей час - "«Вечірній Квартал» - проект студії «Квартал 95» у форматі інтелектуального гумору" з клованом в головній ролі.
Ага, траур...
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дійшло, зебіл?
А як же галасував ти...
Покаєшся?
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Эстонцы в этом плане молодцы, использовали секретное оружие-оберег. Дали монике велик
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Маас про катастрофу літака; а Г+Г в цей час - "«Вечірній Квартал» - проект студії «Квартал 95» у форматі інтелектуального гумору" з клованом в головній ролі.
Ага, траур...
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И чтобы больше ни-ни !
И пальчиком так грозно покачать ...
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В Тегеране начался майдан, студенты требуют отставкти и суда над друганами *****😂
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Иран не Украина и НИХ у них не получится. Дурень думкою багатие...
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Кацап, всё у них получится, а потом и твоё ***** будет с палкой в жопе😂
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Я даже палку для этого предоставлю и буду очень потом страдать...Он такой великий...150 в прыжке на каблуках...
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Висновки повинен зробити не лише Тегеран. Висновки повинні зробити всі.
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Но при этом..."Российский проект Поток-2 должен быть достроен, поскольку Германия от него выигрывает. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции.
Как считает Меркель, трубопровод легитимирован посредством нового европейского законодательства. "Нам необходимо довести его до конца"...
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...понять и простить, обнять и плакать...
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У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.
Про це повідомляє The Guardian.
«У Twitter з'являються повідомлення про вуличні протести в Тегерані проти іранської влади після того, як вона визнала, що український літак помилково збили іранські військові», - йдеться в повідомленні.Протестувальники в Тегерані вимагають відставки аятоли Алі Хаменеї, а також судового покарання винних в авіакатастрофі.

Повідомляється, що, судячи з постів у Twitter та коментарях до них, протестують переважно студенти Технологічного університету імені Аміра Кабіра в Тегерані.
Деталі з'ясовуються.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853959-u-tegerani-pocalisa-protesti-pisla-viznanna-vini-za-zbitta-litaka-mau.html
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Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»
Тегеран должен сделать правильные выводы и принять меры, чтобы это не повторилось, - Маас о крушении самолета МАУ - Цензор.НЕТ 3816
Как передает Радио Свобода, они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО. На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолетаТегеран должен сделать правильные выводы и принять меры, чтобы это не повторилось, - Маас о крушении самолета МАУ - Цензор.НЕТ 1034
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В Іраку вбили оператора раша тудей (c)

У мендель личная трагедия, коллегу убили.
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Оператор видеоагенства Ruptly Сааф Гали, который работал на RT убит в Ираке

Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян…
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А я, четыре раза в год, летаю над Ливией. И всё было хорошо, пока Эрдоган не принял решение туда войска отправить. На кой хрен ему Ливия??? Однако- надА! Ивот, через полтора месяца, мне снова лететь над Триполи и остальной Ливией. Хреново то, что летаю я исключительно "Туркиш Эрвэйз"... Думаете, кто-то коридоры сменит?! Та ни в жисть! Пока кого-то не свалят. Например- непреднамеренно.
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Тегеран и так сделал правильные выводы,и нефиг на них давить.Сами признали свои ошибки.И некое поколение шакалов думает что может их добить.Так ничего не получится.
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Висновки? Висновок №1. Де звернення Зеленського до міжнародної спільноти щодо встановлення вини виробника ракетного комплексу?
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Пока ЗРК "ТОР" будет на вооружении ПВО Ирана, повториться может в любой момент. Российские ЗРК не определяют гражданский лайнер летит или военный, только подготовка оператора и фсе.
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