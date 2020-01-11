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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) Загороднюк (106)

 В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк

Двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO, находятся в Иране в составе украинской группы для расследованием причин крушения самолета МАУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных человек", - сказал министр.

"Один из экспертов рассматривал 15, а другой - 17 инцидентов, они сертифицированы IKAO (Международная организация гражданской авиации - Ред). У одного - 30 лет летного стажа, другой - инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого.Поэтому у нас нет сомнений, что из всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", - отметил Загороднюк.

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По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.

"Одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

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"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил Загороднюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3169395
 
 
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Прочитав заяву іранського генерала. Заява чоловіка, який має честь. Заяви ж московських виродків, як завжди - намагання уникнути відповідальності, й підставити ближнього. Виродки, яких більше в світі ніде немає. Нація виродків. Це я про рускій мір.
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Яка честь може бути в генерала, який стріляє по цивільних літаках? Або допускає, щоб все було так організоване під його керівницітвом, що люди яким цей генерал дав зброю або дозволив приїхати з рашкі і використовувати на території Ірану зброю.
Тим більше, цей генерал знав про збиття через декілька хвилин після влучення, якщо не секунд. І дуже спокійно мовчати. Пока вже не додавили з усіх боків.
Якщо рашки набагато гірші, це не значить, що в того виродка є якась честь.
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Наші також знали. Але наша влада боялася відкривати рота, доки іранці не визнали вини самі. Я переконаний, що зеленському путін наказав й рота не розкривати про якусь вину військових Ірану, а тим більше, кремля. І Бєня таке саме наказав. Хоч це і його літак.
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А когда Украина сбила,признали через 5 минут прям?
Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
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Там никакой чести, там признание под давлением неопровержимых фактов. В отказ уже не пойдешь. Только крайним сделают какого-нибудь стрелочника оператора Алибабу. И что это за система ПВО, которая не может отличить транспондер гражданского борта от военного?
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А когда Украина сбила,признали через 5 минут прям?Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем
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И чего это Иран так быстро лапки кверху задрал? -- точно, шо не из-за американских ракет и санкций. Там они насмерть стоять будут!
-- есть такая тема у блатных -- взять чужое на себя -- будут и дачки, и грев, и адвокаты и УДО за примерное поведение...
Ничто не ново в этом мире
Хотя и грош ему цена,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна. (с)
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Череда внезапных случайностей
Оператор иранской системы ПВО принял украинский "Боинг" за ракету и сбил
Иранская система ПВО приняла украинский самолет, который потерпел крушение под Тегераном, за крылатую ракету ....
Случайно прервалась связь с самолётом;
Случайно требование Хаджизаде прекратить авиасообщение не было выполнено;
Случайно откуда-то поступило сообщение о запущенной крылатой ракете;
Случайно прервалась связь расчёта с штабом узла ПВО;
Случайно после подбития самолёт сделал полный разворот...
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Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана, после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть .. Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке... (с)
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K04EGAR IV

 В эти секунды тысячи разгневанных иранцев вышли на улицы с требованием отставки главнокомандующего Хасана Рухани, отдавшего приказ уничтожить украинский Боинг.
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Іран поривався зізнатися зразу, але в нього ушло три дні, щоб переконати Зеленського...
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- Слабаки - подумал Путин и приказал на всякий случай еще глубже закопать трупы боевого расчета Бука, сбившего рейс MH17.
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Любителям Петушария и страны.уа посвящается В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3490

В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1966
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Іранський генерал визнав свою вину, і готовий нести покарання. Він не розводить лохів, як це робить наша влада, чи москалі. Тому й живемо так, що поняття честі, та гідності в нашого народу спотворені. Більший негідник не той, хто вбив невинну людину, і взяв на себе відповідальність. А той, хто вкусив, і зуби заховав.
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