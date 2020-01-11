EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  229  14
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8584) Донбасс (20409) Объединенные силы (429)

 Враг применил 120-мм минометы в районе Красногоровки, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, из запрещенного минскими соглашениями 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашим позициям рядом с Красногоровкой и со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 11 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады. ФОТО

Напомним, 10 января наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили трое украинских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3169394
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кожного дня обстріли, а клоуни потвори знайшли вихід - брехати, в будь- якому випадку, що без втрат. А потім все одно інформація про втрати вилазить.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем ему? Он знает о ближайшем корпоративе своей квартальной шоблы и этого достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
главное не стрелять и отойти от линии разграничения!
КАКАЯ РАЗНИЦА!
 показать весь комментарий
 
 
трошки офтоп

Маргарита Симоньян‏Подлинная учетная запись @M_Simonyan

Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье.
 показать весь комментарий
 
Пока Сруль (Зе) не назовет в разговоре с Путлером вещи своими именами (Украина отражает нападение Московии), а будет продолжать мямлить про "ту сторону на яку має вплив росія) - ничего не будет. Сруль (Зе) должен сделать предметом переговоров не "развод воюющих сторон
Вот уж выбрали президента, так выбрали...
 показать весь комментарий
 
 
В Минских соглашениях есть пункт о выводе всех иностранных военных с территории Украины, вот пусть с этого и начинает наша КВНовская власть..... А то Штайнмаер, выборы, и проч. глупости... Пока на Донбассе орудуют русские/братья - будет война. Примета такая: если куда-либо приходят русские со своим миротворчеством - будет бесконечная война, разруха, убийства и грабежи...
 показать весь комментарий
 
 
вооруженные формирования Российской Федерации
Это цитата, или случайно в заголовок вырвалось?

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх