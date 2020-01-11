 Враг применил 120-мм минометы в районе Красногоровки, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, из запрещенного минскими соглашениями 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашим позициям рядом с Красногоровкой и со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 11 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 10 января наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили трое украинских военнослужащих.
КАКАЯ РАЗНИЦА!
Маргарита СимоньянПодлинная учетная запись @M_Simonyan
Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье.
Вот уж выбрали президента, так выбрали...
Это цитата, или случайно в заголовок вырвалось?