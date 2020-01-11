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 Политика Украины
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 2 167 офицерских должностей в ВСУ заместят сержантскими

В ходе реформы в Вооруженных Силах Украины более 2 тыс. офицерских должностей заместят сержантскими.

Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По его словам, этот процесс согласно Дорожной карты начался еще в 2017 году. Всего на сержантские планируется заменить 2 167 офицерских должностей. Это происходит как в военных частях ВСУ, так и в органах военного управления различных уровней. И когда выбирали эти должности, то во внимание прежде всего принимали целесообразность их замещения.

В 2017-2018 годах заменено 1 222 офицерских должностей (56% от определенного количества), в 2019 году - 819, и до конца 2020 года будет замещено еще 126.

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"Если должность была вакантной, ее пытались заменить как можно быстрее, а если занята, то просчитывали, сколько офицер еще будет находиться на ней, а потом замещали", - отметил Косинский.

Важно, что эти новые сержантские должности по своим функциям тождественны офицерским. Под них сначала определяли военно-учетную специальность, штатно-должностную категорию и тарифный разряд. После этого по каждому направлению организовали подготовку сержантов в колледже или в учебном центре. То есть перед тем, как вступить в должность, сержанты получили соответствующее образование: большинство из них учились два с половиной года в колледже.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169393
 
   
 Топ комментарии
 
Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?».
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2 167 офицерских должностей в ВСУ заместят сержантскими - Цензор.НЕТ 5280 До військ НАТО, а тим більш США ще дуже й дуже далеко. Декілька поколіть, а головне- правильний західний напрямок руху потрібні!
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Так воно й було, якщо не гірше.
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Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?».
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Другое вспомнилось.
4 часа я работаю на себя, 2 на хозяина и 2 на великую Японию
На себя я работаю, хозяев у меня нет, а нафига мне их великая Япония?
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це було б смішно якщо не було б так сумно. В тій же Японії близько 100 000 чиновників на увага!!! 140 000 000 населення, а от у нас понад 400 000 аж на трохи більше 35 000 000...
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До військ НАТО, а тим більш США ще дуже й дуже далеко. Декілька поколіть, а головне- правильний західний напрямок руху потрібні!
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Ну-ну. Мусоров уже в полицейских переделали. И губернаторы есть, и президент, и парламент, сейчас ещё префектуры будут. Всё, как на Западе. Наслаждаемся. Обезьяны, ****.
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У Нас дофіга генерал-лейтенантів-майорів-полковників..
Заберіть перше-генерал..
Буде справедливо!
🙌🏻
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Ось як би зменшили кількість єнералів, то було б добре. У нас спецслужбою командує цілий літінант і то нічо.
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Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский,Источник: https://censor.net.ua/n3169393

Какой такой старший прапорщик?? Такого звания в ВСУ уже нет....
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Сейчас есть главный мастер-сержант...а не старший прапорщик....
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Якщо ******** головнокомандувач - злісний дезертир, який шість разів ухилявся ПІД ЧАС ВІЙНИ від призову, і зеленого поняття не має про те, що таке армія, то зміна офіцерів на сержантів видається дитячими пустощами.
На жаль, це тільки початок.
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