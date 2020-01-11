 2 167 офицерских должностей в ВСУ заместят сержантскими

Об этом сообщил начальник Управления по работе с сержантами Генерального штаба старший прапорщик Александр Косинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По его словам, этот процесс согласно Дорожной карты начался еще в 2017 году. Всего на сержантские планируется заменить 2 167 офицерских должностей. Это происходит как в военных частях ВСУ, так и в органах военного управления различных уровней. И когда выбирали эти должности, то во внимание прежде всего принимали целесообразность их замещения.

В 2017-2018 годах заменено 1 222 офицерских должностей (56% от определенного количества), в 2019 году - 819, и до конца 2020 года будет замещено еще 126.

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"Если должность была вакантной, ее пытались заменить как можно быстрее, а если занята, то просчитывали, сколько офицер еще будет находиться на ней, а потом замещали", - отметил Косинский.

Важно, что эти новые сержантские должности по своим функциям тождественны офицерским. Под них сначала определяли военно-учетную специальность, штатно-должностную категорию и тарифный разряд. После этого по каждому направлению организовали подготовку сержантов в колледже или в учебном центре. То есть перед тем, как вступить в должность, сержанты получили соответствующее образование: большинство из них учились два с половиной года в колледже.

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