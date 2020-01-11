 Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья, мужчина еще летом обратился за помощью, но от профилактических прививок отказался.
Его направили к травматологу, но на прием не явился.
Отмечается, что наблюдение за собакой не проводилось - животное убежало.
11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения, у него наблюдаются гидро- и аэрофобии.
В ЦОЗ акцентируют: если укусило, поцарапало или лизнуло бездомное или дикое животное, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Инкубационный период бешенства у человека, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года.
В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалфикованои медицинской помощи смерть неизбежна.
Начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.
Ось старе відео. Бачив дуже давно, проте запам'яталось.
Собака тут тоже не виновата. Она сама, бедолага, мучается и страдает, бо от такой болячки животные очень быстро и тяжело умирают.
Источник: https://censor.net.ua/n3169392
Не догнали, не связали и не ввели вакцину?
Для адекватної людини це не проблема... але є екземпляри, для яких "та вьі шо, как так - ПОЛГОДА НЕ БУХАТЬ?! Та не, ну его нах - авось пронесет... пойду водкой лучше подлечусь".
Живемо в псярниках, куди не піди одні собаки бродячі!
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тут было менты нашли мешок с 2-мя дохлыми собаками так форумчане чуть не поусирались от негодования...
10 днів того собаку день в день сторожував.
Підгодовують , щоб їх не чіпали, рекет
собачий якийсь..Мене бояться..
😜