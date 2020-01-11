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Все про:бешенство (55) Николаевская область (922) ЦОЗ (5)

 Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ

31-летнего мужчину в августе 2019 года укусила бездомная собака. 11 января 2020-го его госпитализировали. Сейчас у больного наблюдаются гидро- и аэрофобии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья, мужчина еще летом обратился за помощью, но от профилактических прививок отказался.

Его направили к травматологу, но на прием не явился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупила 93 тысячи доз вакцин для профилактики бешенства, - Минздрав

Отмечается, что наблюдение за собакой не проводилось - животное убежало.

11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения, у него наблюдаются гидро- и аэрофобии.

В ЦОЗ акцентируют: если укусило, поцарапало или лизнуло бездомное или дикое животное, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Инкубационный период бешенства у человека, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года.

В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалфикованои медицинской помощи смерть неизбежна.

Также читайте: С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита

Начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.

Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ 01

Читайте также: Более 170 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю, - ЦОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3169392
 
 
 Топ комментарии
 
Тому їх потрібно підгодовувати і бажано- під дитячими садками та школами.
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Капець... Все ж-таки я за евтаназію.
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Совет форумчанПравила форума
 
смерть будет увы мучительной.. никакие привики сыворотки е помогут.. вирус уже захватил тел.. самое страшное что судорги такие то выламывает и разрывает переломы вывих костей ног рук спины..
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Принцип схожий на правець (ураження нервової системи), але тут прогресує параліч. Котрий власне і є причиною невідворотного фатального фіналу.
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https://youtu.be/utKErFAOjwU

Ось старе відео. Бачив дуже давно, проте запам'яталось.
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Бачив. Загнало в депресію на цілий день.
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Мужика ожидает страшная смерть. А наша медицина не видит в этом проблемы и даже не попытается дать ему спокойно уснуть навсегда.....
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Не повезло чуваку.
Собака тут тоже не виновата. Она сама, бедолага, мучается и страдает, бо от такой болячки животные очень быстро и тяжело умирают.
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Тому їх потрібно підгодовувати і бажано- під дитячими садками та школами.
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Зара у лікарів вакцину силою не витягнеш.
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В статье ж написано, что потерпевший отказался от прививок. А силой не уколешь. Это просто беспечность, думал, что пронесет.
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на заборе тоже написано, у знакомого маму бешеный кот укусил, вакцины НЕТ! гдето сами доставали и кололись, случмсь что врачи сказали бы , что от прививок отказались.Правда было 2 года назад, сейчас как незнаю.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья, мужчина еще летом обратился за помощью, но от профилактических прививок отказался.
Источник: https://censor.net.ua/n3169392

Не догнали, не связали и не ввели вакцину?
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Колись в юності теж проходив антирабічну вакцинацію (собацюра цапнула) - тут є один нюанс: протягом півроку після вакцинації не можна пити алкоголь. Від слова зовсім.
Для адекватної людини це не проблема... але є екземпляри, для яких "та вьі шо, как так - ПОЛГОДА НЕ БУХАТЬ?! Та не, ну его нах - авось пронесет... пойду водкой лучше подлечусь".
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Влада, яка не може навести порядку із бродячими псами на вулицях міст-сіл, на більш щось серйозне нінащо не здатна!!!!
Живемо в псярниках, куди не піди одні собаки бродячі!
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Це місцева влада повинна слідкувати. У моєму місті волонтери стерилізують і чіпують собак. Популяція їх не збільшується, і всі неагресивні. Потрібно, щоб у власників собак були паспорти на них, собаки з татуюванням номера. І щоб власник ніс відповідальність. Бо візьмуть собі пса, а потім викидують на вулицю.
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А с кошками что делать ? Они тоже бешенством болеют и так же нападают на людей ?
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а ты попробуй что нибудь сделать - типа отстрел или ещё о том чтобы потравить - тут ********* диванные такой вой подымут об "издевательстве над животными" и срок впаять могут больший чем за убийство человека....
*********...©...

тут было менты нашли мешок с 2-мя дохлыми собаками так форумчане чуть не поусирались от негодования...
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Від щеплень відмовився, по направленню до травматолога не з'явився. Природний відбір.
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Літом 18 го вкусив бродячий пес. Приходжу в лікарню, там альтернатива - госпіталізація без прививок і лікарі за тебою стежать, або письмова відмова від госпіталізації теж без прививок , але тепер я стежу за тою собакою.
10 днів того собаку день в день сторожував.
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А что медики скажут? А то похоронили мужика уже...
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Медики скажут что нужно готовица к похоронам и поскорее. Это никак не лечица.
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В Украине если начались симптомы, то это уже приговор. В Америке иногда врачам удаётся вытянуть больного с того света после проявления симптомов, но и то далеко не всегда.
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А собака подхватила гепатит и триппер.
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По двору стаї бігають..
Підгодовують , щоб їх не чіпали, рекет
собачий якийсь..Мене бояться..
😜
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Саме цікавє що коли негайно звертаєшся до лікаря, тобі кажуть що спостерігайте за твариною, мені навіть радили у травм пункті найняти кінолога аби знайти того пса, все що завгодно аби не робити щеплення, лише після скандалу на тему що я не хочу втрачати час на пошуки пса і залучення телефонного права мені зробили перше щеплення, після другого хотіли зіскочити мовляв зараз нова схема, лікарі падли, радять одне а роблять зовсім інше...
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