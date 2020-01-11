 В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Награды получили военнослужащие частей и подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

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"Поздравляю каждого, кто защищал и защищает нашу независимость, кто обеспечивает мир и покой, здесь в районе боевых действий. - отметил Гайдай в обращении к воинам. Искренняя благодарность Вам за добросовестную и преданную службу, мужество и отвагу".