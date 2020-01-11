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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады. ФОТО

На Луганщине, по поручению председателя Верховной Рады, председатель Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил военнослужащим, которые по итогам прошлого года добросовестно выполняли свои служебные обязанности, отличия Верховной Рады Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады 01

Награды получили военнослужащие частей и подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

"Поздравляю каждого, кто защищал и защищает нашу независимость, кто обеспечивает мир и покой, здесь в районе боевых действий. - отметил Гайдай в обращении к воинам. Искренняя благодарность Вам за добросовестную и преданную службу, мужество и отвагу".

Источник: https://censor.net.ua/n3169391
 
 
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военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады. Цензор, не тупи, награждаются знаками отличия... ну только в ВР отличиями может быть.
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за что умирают наши воины? В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5234

за это:
"Статус Донбасса - в Конституцию!" Путин и Меркель рассказали, о чем договорились по Украине

https://www.obozrevatel.com/abroad/status-donbassa-v-konstitutsiyu-putin-i-merkel-rasskazali
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которые по итогам прошлого года добросовестно выполняли свои служебные обязанности, отличия (в отличии от) Верховной Рады Украины.
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А шо воно таке, "отличія верховной ради"?
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Грамоты на картонке, напечатанные струйником.
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Кілька тисяч таких грамот - і бліндаж перекрити можна...
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Знаки отличия от сборища тунеядцев и подонков. Сомнительная награда.
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штабні отримали? А солдатам на передовій навіть людських умов не створили... В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5173
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..бывший комбат присутствует..- отмечен (походу не только за котрабас..)
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И.В.Сталин,уголовный преступник государственного масштаба,при всей моей к нему ненависти,всегда имел железную логику в политических решениях.Хоть в вопросах внешней,хоть внутренней политики .По его приказу и с личным участием,был разработан Статут(не путать с уставом,в русском языке то же есть слово "статут"),определяющий весьма конкретно,кто,за что и какой награды может быть удостоен. Нам не помешает поучиться.
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Ото молодці...грамотки вручають...стьоб 95...вам привіт від овоча через портнова...
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Цензоре! Що це за борошна - "награждены отличиями Верховной Рады"?
Нагороджують, якщо вже писати східноукраїнським діалектом, знаками отличия!
Бо виходить моторошний біопанк: прописали ДНК-апґрейди, і вояки набули унікальних рис відмінності, подібних до Ківи, Яременка та інших патологічних персонажів... сумнівна нагорода...
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