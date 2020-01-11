 В районе проведения ООС на Луганщине военнослужащие ВСУ награждены отличиями Верховной Рады. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Награды получили военнослужащие частей и подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.
"Поздравляю каждого, кто защищал и защищает нашу независимость, кто обеспечивает мир и покой, здесь в районе боевых действий. - отметил Гайдай в обращении к воинам. Искренняя благодарность Вам за добросовестную и преданную службу, мужество и отвагу".
за это:
"Статус Донбасса - в Конституцию!" Путин и Меркель рассказали, о чем договорились по Украине
https://www.obozrevatel.com/abroad/status-donbassa-v-konstitutsiyu-putin-i-merkel-rasskazali
Нагороджують, якщо вже писати східноукраїнським діалектом, знаками отличия!
Бо виходить моторошний біопанк: прописали ДНК-апґрейди, і вояки набули унікальних рис відмінності, подібних до Ківи, Яременка та інших патологічних персонажів... сумнівна нагорода...