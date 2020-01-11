 Офис Генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется крушение украинского самолета в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офис Генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - говорится в сообщении.
Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины", – отметили в ОГПУ.
8 января Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие было поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом". Источник: https://censor.net.ua/n3169389»
«В Госдуме РФ раскритиковали Иран за признания своей вины в крушении Boeing.
11 января, Признание иранскими властями вины за крушение украинского Boeing в Тегеране вызвало критику со стороны российской Госдумы. По словам заместителя председателя парламентского комитета по обороне Юрия Швыткина, ответственность за авиакатастрофу необходимо возложить на США.
Вчіться писати грамотно.
Молодець проти овець
7 годин тому Політика 3 056 308 4 17
Трагедія загибелі українського «Боїнга» стала першим серйозним іспитом для президента Зеленського. Корабель як відомо, перевіряють штормом, а офіцерів - боєм. Політиків, аби знати їм ціну, перевіряють кризовими ситуаціями. Що показав у кризовій ситуації Зеленський?
Про загибель українського «Боїнгу» компанії МАУ преса повідомила 8 січня біля 6-ї години ранку. Приблизно двома годинами пізніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу - з Маскату (Султанат Оман) де перебував на скандальному відпочинку, який ОПУ старанно називає «робочою поїздкою». Буквально через 15 хв. видання «Daily Mail» повідомило, що український літак міг бути збитий. Ще через 15 хв. Зеленський заявив, що припиняє «робочу поїздку» в найдорожчий готель Оману і терміново вилітає до Києва.
Отут і почалися дива. «Терміново» у виконанні Зеленського - це через 18 годин. До Києва Зеленський прибув о 2.30 ночі 9 січня приватним літаком. Видання «Тексти» встановило, що літак був замовлений і прибув до Маскату ще до аварії, тож затримала Зеленського не відсутність транспорту. Що конкретно - не зрозуміло.
По прибуттю до Києва Зеленський провів нараду в своєму офісі, на якій були відсутні голова СБУ Баканов і голова ОПУ Богднан. Обоє все ще перебували на відпочинку. Існує інформація, що лише увечері 9 січня з відпочинку повернувся міністр інфраструктури Криклій, в підпорядкуванні якого знаходиться Державіаслужба. Незрозуміла інформація по міністру МВС Арсену Авакову - схоже він відпочиває ще й досі.
Далі більше. До вечора 9 січня керівники Британії, Канади і США зробили заяви про те що український літак схоже був збитий іранською ракетою. Україна… промовчала. Про можливість ракетної атаки президент заговорив лише о 9-13 10 січня. Нагадаю, вперше про можливість ракетної атаки преса повідомила через 2 години після аварії. Але й це не межа. У Верховній раді де у президентської сили монобільшість, на момент написання цих рядків не відбулося засідань комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з іноземних справ. Це - у парламентсько-президентській республіці.
І на біс. СБУ так і не відкрило справу про теракт - МВС натомість шукає помилку пілотів «Боїнга».
Аби зрозуміти те що сталося, я наведу простий приклад - уявіть собі загострення на фронті, під час якого начальник Генштабу - на пляжі, командувач ООС - у відпустці, командири бригад - на дачах, і що в неповному складі їх вдається зібрати лише через 18 годин після події, а МО загострення взагалі ігнорує. Питання на кмітливість - де на той час уже буде ворог? Очевидно, свій перший справжній іспит президентська команда провалила з тріском, виставивши себе - негідною, а країну - незахищеною.
Колишні працівники адміністрації президента уже пишуть, як з початком війни з Грузією (!) у Києві на Банковій вони зібралися через дві години - прямо з курортів. Це - за «слабкого» Ющенка. Коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, про агресію Росії президент Порошенко заявив того ж 25 листопада 2018 р., у ніч на 26-е засідало РНБО, а о 16-й 26 листопада Верховна Рада вже зібралася по питанню впровадження Воєнного стану. Порівняно з нині… Як там кажуть прибічники Зеленського? «Дайте йому ще 100 днів - навчиться»? А не запізно вчитися?
Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік - ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий - той самий президент тягне час, чекає доказів, з'являється в столиці через 18 год. після катастрофи - і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.
Про таке український народ від роду віку казав: «Був молодець проти овець, а зустрів молодця - і сам як вівця».
АПДЕЙТ. А тим часом вже й сам Іран визнав що український літак був збитий іранською ракетою.
может лучше все же терроризм?тогда сбу
Украинский блогер, ветеран АТО, бизнесмен Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что важно обратить внимание - про обстрелы, раненых и трех погибших с начала года - полная тишина со стороны военно-политического руководства страны, полный игнор, никаких «расследований» и «брифингов», никаких высказываний сочувствия и реакции на действия оккупанта.
«Перемирие», нет никаких оснований продолжать враждовать с Россией, ведь этого же хотели 73%.
Валерий Прозапас отмечает, если бы не сбитый в Иране самолет и международный резонанс - представители власти и до понедельника с отпусков не вернулись, настолько им плевать на войну и армию.По словам ветерана АТО, нам рассказали про «перемирье», перед Путиным прогнулись, по телевизору показали, предшественников заклеймили, попиарились - и в Оман при первой же возможности. С таким равнодушием к стране не то, что не воюют, но и за мир не борются.
это просто бизнес на крови!
Кому воно потрібне, отой Крим, Донбас, Маріуполь, Миколаєв, Одесса, Харків, Причорномор'є...
-- фууу -- Совком зашмэкало -- коллективной ответственностью стрелочников...
Це наші порушили-екіпаж та пасажири??
🤔
У ВМС ЗС України визначились з майбутніми артилерійськими установками до патрульних катерів "Слов'янськ" та "Стробільськ" типу Island.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на прес-службу Командування ВМС ЗС України.
На два переданих від США патрульних катери типу Island будуть встановлені стволи та автомати з 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М.
Очікується, що гармати будуть встановлені на лафети від артилерійських установок MK-38 Mk.0 котрі були на катерах типу Island.
Тобто на катерах залишиться артилерійська установка з ручним наведенням без стабілізатора.
У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію. Також розглядається доотримання аналогічних установок і на "Старобільськ" та "Слов'янськ", проте остаточного рішення не прийнято.