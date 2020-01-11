 ГБР завершило формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Мы обеспечили процессуальную участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, осуществлены во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".
Напоминаем, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.
2 января 2020 г. руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.
всех преступников уйло отдали!
Очень хочется знать.
Поведай, шумахерша
...а портрет Главного Приказчика -- всё время висел над Институтской... ...но ему тоже ничего будет....потомки, разве что, осудят -- если последыши не возвеличат...
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18
Timer UA
Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
11.01.2020 17:36
qwer qwer d5889667
и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту