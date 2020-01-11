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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (786) преступления против Майдана (76) ГБР (838) Венедиктова (22)

 ГБР завершило формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана"

32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мы обеспечили процессуальную участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые  расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, осуществлены во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана

Напоминаем, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 г. руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Также читайте: Семьи героев Небесной Сотни просят не назначать Буряка главой отдела ГБР по делам Майдана из-за конфликта интересов

Источник: https://censor.net.ua/n3169388
 
 
 Топ комментарии
 
Портнов кожну кандидатуру перевірив і схвалив?
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Теперь скорость расследования возрастет
ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 2386
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свыночола свыня все делала чтобы не вышлю на банду- пашинских, пасторов и остальной гидоты
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В Иране после заявления по сбитому украинском самолету теперь неспокойно. Самолёт украинский, большинство погибших в нем были иранцами. Люди протестуют в Тегеране и скандируют: «отставки недостаточно, нам нужна справедливость и долой диктатора».
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Схоже що Нелох з Оманії влаштував імпічмент не тільки Трампу.
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Спробуй не писати, а тільки читати,бо коли пишеш то зразу видно що тог не нік ,а ціна твого розуму. ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 6340
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Портнов кожну кандидатуру перевірив і схвалив?
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какое раследование.
всех преступников уйло отдали!
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Эх, спецподразделение, это теперь у них спецзарплата будет... И на этом все!
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Кто же, все-таки, организовал эту бойню?
Очень хочется знать.
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Кремлівський недомірок на лабутенах.
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Тебе про пугабэ не понравилось? Обижают вождя?
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Что творят... Уже все заочные тюрьмы натрамбовали и всё лютуют..
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Теперь скорость расследования возрастет
ДБР завершило формування спецпідрозділу з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 2386
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Какая скорость была при сыньоносом?
Поведай, шумахерша
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свыночола свыня все делала чтобы не вышлю на банду- пашинских, пасторов и остальной гидоты
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оно и щас,не стесняясь,это делает
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А-бе-бе-бе-бе-е-еее... Ве-ве-ве-ве-ве-е-еее... Варня-я-яяя...
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Ничего не поменялось. Зам.трубы буряк рулит,портнов дергает за нитки а венедиктова так...абы была.
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Никто, никому за бойню на Майдане, ничего не сделает -- все исполняли Приказ! -- такие исполнители нужны любой Власти...
...а портрет Главного Приказчика -- всё время висел над Институтской... ...но ему тоже ничего будет....потомки, разве что, осудят -- если последыши не возвеличат...
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Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
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Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
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и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту
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А я вот успел скопировать, отличный образчик работы масковских специалистов, оцените логику, которую вам ненавязчиво предлагают:

Timer UA

Спустя 5 лет прозрели и стали задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова или Пашинского?
11.01.2020 17:36
qwer qwer d5889667

и стояли твари на виду и кроль и свыня и бык, значит стреляли именно они,чтобы возмутить народ и на крови прийти к корыту

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