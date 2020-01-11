 Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "ВВС.Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

По его словам, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. "С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является попадание ракеты, и повлияли на Иран.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты", - сказал он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские специалисты сразу после прибытия на место крушения, передавали информацию Киеву. По его словам, эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

"Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - пояснил Данилов.

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае у нас были эти доказательства. Уже на украинской стороне".

По словам господина Данилова, на фото, которые были обнародованы в субботу, четко видно, что ракета попала в кабину пилотов:

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"Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.