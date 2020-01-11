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 Политика Украины
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 Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "ВВС.Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

По его словам, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. "С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является попадание ракеты, и повлияли на Иран.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты", - сказал он.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что украинские специалисты сразу после прибытия на место крушения, передавали информацию Киеву. По его словам, эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

"Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону", - пояснил Данилов.

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае у нас были эти доказательства. Уже на украинской стороне".

По словам господина Данилова, на фото, которые были обнародованы в субботу, четко видно, что ракета попала в кабину пилотов:

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"Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169386
 
   
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просты вы ссыкливые чмыри зеленые боялись сказать это?да?
в отставку валите!зеЛеные дегенераты
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Що ж ви цю інформацію не оприлюднили? Мали...
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"Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран"

Але бубочка їм сказав: "Дайте докази". А коли Іран, щоб уникнути санкцій і мінімізувати негативні наслідки вирішив визнати свою вину, проте наголосив що це була випадковість, аж тоді слуги розродились заявами. Вчора весь день піддавали сумніву дані розвідки США, Канади і Великобританії і схилялись до іранської версії про "технічну несправність". Вірогідно весь цей час велись переговори з Іраном про відкупні. І той пообіцяв добре відшкодувати за літак і сім'ям загиблим, може й щось відстібнув Зе-переговорникам щоб вони не піднімали це питання у міжнародних судах і в ООН. Зразу після катастрофи, якось дуже підозріло полетів літак з Москви в Оман. Чи не на переговори з Зеленським? Бо весь день, коли західні лідери повторювали про іранську ракету російського виробництва, було видно, що Бубочка Оманський на боці Росі й Ірану.
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Султан Оману Кабус бін Саїд помер після п'ятдесяти років правління, і після візиту зеліdeath

фуйло в паніці, 9 травня судний день.
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" Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он."
Гм.....
От неуважаемых партнёров из Расии?
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Эффективная площадь рассеивания крылатой ракеты "Томагавк" (специально привел пример дозвуковой ракеты), равняется 0,1 кв.м.
ЭПР пассажирского самолета, варьируется от 70 до 100 кв.м.
Следовательно, спутать Боинг с Томагавком, маловероятно и не важно в какой проекции локатор подсветил цель.
А возможность достаточно точно идентифицировать тип цели (истребитель, бомбардировщик, ракета) появилась у радиолокаторов еще в 60-х годах прошлого века.
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Да вы шо, так может и про Шеремета вы вкурсе, просто вам надо поработать, ведь Украина очень сложная страна.
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Угу, трындеть не мешки ворочать.
Почитайте заявы "типо дипломатов"
После пожара и хрен насос.Идиоты зеленые.
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Не гони, брехло, все уже видели что вы там расследовали, мерзавцы.
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Ну если такие страны как США , Канада , Англия , Австралия сразу заявили , что самолёт сбили ракетой ( двумя ) , то уже было всё понятно . На таком уровне ( президентов - премьеров ) голословными заявлениями не бросаются . Одна раша пока ещё дурака включает . Но это и прогнозируемо , ведь продавать оружие террористам - значит быть спонсором терроризма , а путину - ***** ой как этого не хочется .
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Ну і що після оцього зізнання ми маємо думати про цього клоуна Данілова???? Тільки одне. Він або ще від новорічний свят не відійшов, або ж вчасно не похмилився. Вибирайте одне з двох бо третього варіанту в мене немає. Які ж клінічні ідіоти знаходяться зараз біля керма державою Україна.
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-Господин премьер министр ,вы первым в мире заявили что украинский самолёт был сбит ПВО Ирана ,,cкажите , как вы узнали . ?

-Мне сказал по телефону президент Украины Зеленский . .
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Они это из фейсбука узнали. Страна в смартфоне. Здобули. Дякую, зелебобики.
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О і ще одне. десь я вже таке читав. В Советскому Союзі вийшла колись книжка одного геніального полководця Називається Воспоминания и размышления. Там він також розповідає як він все знав і все предвідев. То із той же опери.
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Ищу КЭГЭБИСТСКОГО УБЛЮДКА под ником гавфаш! Но он зассал появляться потому приведу некоторые факты без него. В одной ветке раньше,я немного пошатал его нервную систему,и он,с пеной у рта,начал выть мне любимую песню всех гэбистов и обожателей сссры про " сссры тебе бесплатное образование дал! сссры тебе бесплатную квартиру дал! (не дал,-вышвырнул из очереди с двумя маленькими детьми на руках! А дом мы купили всей семьей,за громадные в то время деньги) и всякое такое..." То есть,этот УБЛЮДОК,(который был,и наверное есть и сейчас СТУКАЧ кгб) пишет на сайте одно,а в мыслях совсем другое! Этот ВЫРОДОК БЕЗМОЗГЛЫЙ,"забывает",что перед тем как что-то дать,-советская власть,у людей ВСЕ ОТОБРАЛА! Вот такой подонок среди нас есть! Так сказать,информация к размышлению.
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Судячи з ніку це запаребрік. В спам і всі діла.
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вы знали... а прЗЕдент знал?
или не хотел знать!
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Вот теперь президент выглядит еще глупее, чем раньше. Ведь после слов Трампа и Макрона он отказался поддержать позицию, что наш самолет был сбит ракетой. Таким образом, он показал не спешит солидаризоваться со своими западными партнерами, объявившими, что с высокой долей вероятности причиной крушения было поражение ракетой. И это значит, что либо глава РНБО врет, либо Зеленский ему не доверяет, либо Зеленский знал о том, что боинг был сбит ракетой, но решил не говорить об этом. Даже не знаю какой из этих вариантов хуже.
Boryslav Bereza, Jan 11 at 18:03
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а чого мовчав на прес конференції з гончаруком? страшно було чи привикли бикувати
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Так давно про це знали, що аж в генеральну прокуратуру повiдомити забули

Офіс Генерального прокурора змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752
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Зебилы, вы видите что ваших ботов в разы меньше нормальных людей? Смердючки кацапские.
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Збито Боїнг. Посольство: Це не ракета. Поломка. Зе: вже лічу! ГПУ відкрий справу! Зникає на день. ГПУ заводить справу на екіпаж. Союзники: Збив Іран. Зе: Спекуляція! Какіє ваші даказатєльства? С: Точно Іран. Зе: Нє палітізіруйтє! Іран: Я збив. 1+1: як мудро повів себе презедент! Україна мала докази ракетного удару по літаку "МАУ" ще до заяви Ірану - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1089
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ти ба яка офігітєльна у нас нова молода команда на чолі з Шмарклею... Весь світ навколо них крутиться... )) Оце млять клоуни...
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Украина имела...ещё до заявления Ирана.Очень даже красиво!!! Но если имела,то где же была адекватная реакция???!!! Ожидали,когда чужие люди,(по несчастью имеющие погибших в этом случае) обвинят преступников в преступлении?!А если бы вдруг на борту находились исключительно граждане Украины,тогда бы как? Языки в задницу... Вот такого при Петре Алексеевиче Порошенко действительно не было и быть не могло.Думай-те!!!
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А может все в соответствии с главным посылом его президентства -"какая разница". Пофигизм теперь государственная цель. Это то,что нас объединит по-Зеленскому?
Он долго молчал про Боинг, не спешил в Украину - ему просто " какая разница" .
Почему Боинг загорелся и упал? -"Какая разница".""Какая разница " почему погибли люди-жалко кончено, но их уже нет"?
ЕГО цель на этот период "каникул" достигнута- офшор успешно посетил (внес-взял?), жену с тещей на курорт свозил, с кураторами- кремлядями встретился, оплату (аванс?) за услуги получил. Методичку с Медведчуком согласовал. А что вы ( украинцы) про это думаете - "какая разница"!
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Данілов, Ау !!! Так що там за ракета, хто власник і в кого купили ???
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