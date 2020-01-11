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 Заявление Ирана о том, что его военные сбили самолет, требует документального подтверждения, - МАУ

Признание Ираном того, что это его военные по ошибке сбили самолет "МАУ", еще требует документального подтверждения. Именно поэтому некоторые детали, в частности о неприбывших на борт пассажирах, не разглашаются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

"Информацию про людей, которые не прибыли на борт, ми не можем сейчас разглашать, потому что она находится сегодня в определенных правовых действиях правоохранительных органов, которые проверяют возможность (теракта. — Ред.). Тому, что Иран сегодня сообщил, мы еще не имеем документального подтверждения. Версия возможного террористического акта продолжает еще отрабатываться правоохранительными органами. И мы с ними встречаемся, даем соответствующую информацию, показания, что как происходило, какие пассажиры когда откуда летели, когда они прилетели - с нами или не с нами — в Тегеран, почему они не явились на борт. Всю информацию, которая у нас есть, мы отдали правоохранительным органам", - сказал Дыхне.

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Он отметил, что именно поэтому "МАУ" не имеет права на данный момент давать подобные комментарии.

"Если эта версия будет принята правоохранительными органами как несостоятельная, наверняка эта информация будет доступна", - заверил президент авиакомпании.

Дыхне также объяснил ситуацию, связанную с задержкой рейса.

"Это была очень простая штатная ситуация по задержке. На этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади. Соответственно командир корабля, определив взлетную массу самолета, увидев несоответствие, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа из багажника. С этим была связана задержка рейса", - сказал Дыхне.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169383
 
 
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Кто там заявлял из комментаторов, что версия о теракте сразу была исключена украинской стороной,м?
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Хтось не з брехливих мóцкалів може проінформувати за 10- 6 годин до того як збили український літак, які ще рейси вилітали / сідали в тому аеропорті?
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Такое ощущение,что МАУ нанялись к Ирану в адвокаты.
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случайно сбить или провести террористический акт - это две большие разницы и последствия для Ирана будут разными. МАУ никого не защищает.
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Иранцы уже сказали,что сбили случайно. Странно,если было бы иначе,даже если бы они преднамеренно сбили. Дальше то что?
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Случайность подразумевает от Ирана компенсацию, намеренность - наказание за политику.
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Невинуватих посадити (волонтери)
Винуватим подякувати (іністерство тероризму ірану)
Главтерориста привітати
Я нічого не переплутав?
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Что власть, что МАУ как то неохотно принимают эту новость, что то не устраивает это их
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МАУ "требует документального подтверждения..."

Клоуну замовлення зробіть: він вам мультик у 95-му кварталі зніме.
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Расследования нужны. Чтобы в конечном итоге выйти на расию. И уже окончательно объявить ее террористом.
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Логічно. Треба бути повним лохом, щоб вірити заявам.
Треба за допомогою фактів розібратися, що там було насправді. А тоді вже буде видно чи заяви відповідають дійсності, чи ні. Цілком можливо, що да.
Але висновок потрібен базуватися на фактах. Бо ще вчора той самий ріт заявляв зовсім інше.
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Ну действительно -- логика людоедов такая :
мол хотели очередной терракт против США совершить , а получилось , что убили 82 иранца и 7 украинских граждан .
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