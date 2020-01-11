 Заявление Ирана о том, что его военные сбили самолет, требует документального подтверждения, - МАУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне.

"Информацию про людей, которые не прибыли на борт, ми не можем сейчас разглашать, потому что она находится сегодня в определенных правовых действиях правоохранительных органов, которые проверяют возможность (теракта. — Ред.). Тому, что Иран сегодня сообщил, мы еще не имеем документального подтверждения. Версия возможного террористического акта продолжает еще отрабатываться правоохранительными органами. И мы с ними встречаемся, даем соответствующую информацию, показания, что как происходило, какие пассажиры когда откуда летели, когда они прилетели - с нами или не с нами — в Тегеран, почему они не явились на борт. Всю информацию, которая у нас есть, мы отдали правоохранительным органам", - сказал Дыхне.

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Он отметил, что именно поэтому "МАУ" не имеет права на данный момент давать подобные комментарии.

"Если эта версия будет принята правоохранительными органами как несостоятельная, наверняка эта информация будет доступна", - заверил президент авиакомпании.

Дыхне также объяснил ситуацию, связанную с задержкой рейса.

"Это была очень простая штатная ситуация по задержке. На этом рейсе было очень большое количество багажа и ручной клади. Соответственно командир корабля, определив взлетную массу самолета, увидев несоответствие, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа из багажника. С этим была связана задержка рейса", - сказал Дыхне.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.