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Все про:журналистика (2557) Львов (3587) Нацполиция (10715) свобода слова (1024) угрозы (655)

 "Будешь и дальше писать - застрелим": полиция открыла производство из-за угроз львовскому журналисту. ВИДЕО

Полиция Львовской области начала досудебное расследование по обращению главного редактора львовского интернет-издания, которому, по его словам, угрожали из-за профессиональной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в Департаменте коммуникаций областной полиции.

"Следователи Шевченковского отдела полиции начали уголовное производство по факту обращения об угрозах неизвестных лиц в адрес главного редактора одного из львовских информационных ресурсов, которые он связывает с профессиональной деятельностью", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Виновникам грозит наказание в виде исправительных работ или лишения свободы до трех лет.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование.

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Во львовском издании "Коррупция.Инфо" 10 января появилась информация о том, что около 17.40 вечера на их главного редактора Дмитрия Разумовского неизвестные молодые в темной одежде с капюшонами пытались совершить нападение.

"Он вышел из офисного здания и шел к своей машине на автостоянку, как со всех сторон к нему стали приближаться агрессивно настроенные молодые люди, которые попытались окружить его. Дмитрий Разумовский у одного из нападавших увидел пистолет, а у другого дубинку", — пишут в издании.

Поэтому Разумовский, как отмечают, выбежал на проезжую часть и вернулся к офисному зданию. У офиса он вынул телефон и записал одного из нападавших, который сказал ему: "Будешь и дальше писать — застрелим".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169381
 
 
 Топ комментарии
 
зелебобики обиделися на журналиста!
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Шо Буба Оманский по этому поводу в фесбуке настрочит? Срочно проверить летоспособность всех интернетизданий?
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вспоминается рассказ о вреде огурцов. слышал лет 40 назад.
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Це часом не той журналіст який топив проти "бариги"
Хто ж йому дохтур?
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Це Львів. Він проти "зільонава кловуна" топив. Це політичні репресіі почались. Кинь йому трохи грошей на картку.
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Все ,як зазвичай. Влада змінюється , гопніки ні.
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Обычно мусора и угрожают журналистам
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Славік вакарчук вже траур зареєстрував з тайланду?
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для своїх зєбілів і мальдівських нехай роскаже
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сходив подивився що то за інтернет-видання таке - смітник.
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Цікаво було б дізнатись, за кого голосував цей редактор львівського інтернет видання. Тішу себе тим, що помиляюсь, але крутиться думка що мабуть за бубочку.
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Всі облачітєлі корупції мають галасувати проти "бариги", інакше ніяк...
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Кому треба наїжати на галіму інтернет-помийницю ? https://korupciya.com/
Швидше всього,дядя трошки пісьнув від компанії місцевих гопніків.
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Найти гандонов и без суда и следствия застрелить! другим будет наука , таким же паскудам!
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Точно - учитывая то, что против Порошка голосовали именно из-за того, что он не собирался боротсья с коррупцией, то ваше перекручивание с ног на голову особенно комично.
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Шо поделать, жисть такая, комичная... и парламент комичный, и ********** изрядно комичный... с 1 апреля как началось, так и не заканчивается. У меня уже аллергия на поп-корн.
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Лучше бы у тебя на свою брехливость и перекручивание инфы с точностью до наоборот аллергия появилась.
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А что вы уверены что все 73% это такого рода бандиты? А может это процент из 27%?
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Ну, вирахувати того, хто погрожував зовсім не важко. Для цього треба лише запросити експерта з походки 😀
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Щось то смердить дешевим піаром від зЕлебобіка і головного борцуна з "баригою" (на жаль не Оманським ішачком) - дмитра разумовського.
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Данєцкіє у Львові або мєстниє внукі асвабадітєлєй голову піднєли.
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Ліс у Карпатах теж "данєцкіе" вирубають? А місячний пейзаж на Волині і Поліссі теж "данєцкіє"?
Чи все ж такі місцеві, серед яких теж немало бидла?
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Що, знову повернувся даунбас? Як при Витьке шапкокраду?
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в нашей стране такого не может происходить))) не верю!
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"Коррупция.Инфо" топит за бубочку с закрытыми глазами...и не задарма.
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шляпа разыгранная самой прозеленой корупцией инфо при инфо поддержке бениного цензор нет
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