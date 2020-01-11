 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, есть погибшие и травмированные

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane.

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В результате ДТП водитель и пассажир Renault и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.