 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, есть погибшие и травмированные

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane.
В результате ДТП водитель и пассажир Renault и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
Навіщо взагалі туди їздити українцям? Не розумію...
Украинский паспорт...это еще не показатель...что человек украинец...у малороса к сожалению точно такой же паспорт...
Взагалі забудьте. Бо зара війна , а потіп кацапія зникне
А чьи аккумуляторы присутствовали на строительстве керченского моста?
У 2013 році закладено будівництво третьої виробничої лінії фабрики у селі Косирьовка за 7 км від Липецька, однак у березні 2014 року роботи зі спорудження фабрики було призупинено.[1]
24 квітня 2015 року роботу фабрик у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт коштів компанії «Рошен» в Росії та обшуки офісних та виробничих приміщень компанії.[1]
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.[2]
На нарашку ездить - себя не уважать
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ.
Рука пород древесных,
Река дорог железных
Течет к нам из Орла,
Ла-ла, ла-ла.
(с)