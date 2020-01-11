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 Происшествия, Авто
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Все про:ДТП (5971) Россия (74725) украинцы (3055)

 Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в России, есть погибшие и травмированные

В Орловской области РФ в ДТП с участием украинского микроавтобуса погибли три человека, семеро получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane.

Также смотрите: Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пятеро пострадавших. ФОТО

В результате ДТП водитель и пассажир Renault и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Источник: https://censor.net.ua/n3169380
 
 
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Забудьте, що існує (поки що) така країна, як Кацапія.
Навіщо взагалі туди їздити українцям? Не розумію...
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А украинцы туда и не ездят...
Украинский паспорт...это еще не показатель...что человек украинец...у малороса к сожалению точно такой же паспорт...
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"Поки що" -зайве.
Взагалі забудьте. Бо зара війна , а потіп кацапія зникне
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То не украинцы, то обладатели украинских паспортов, не более. Отсюда-не жалко ни разу.
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На фабрику в липецк ехали
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Зачем? При Бубочке на АвтоЗазе российские Лады начали собирать. Там больше заработают. И Раше прибыли отстегнут.
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Гыыыы, а что богдан тогда собирал и собирает?
А чьи аккумуляторы присутствовали на строительстве керченского моста?
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Тем более, что

У 2013 році закладено будівництво третьої виробничої лінії фабрики у селі Косирьовка за 7 км від Липецька, однак у березні 2014 року роботи зі спорудження фабрики було призупинено.[1]
24 квітня 2015 року роботу фабрик у Липецьку та Сенцово було призупинено через арешт коштів компанії «Рошен» в Росії та обшуки офісних та виробничих приміщень компанії.[1]
20 січня 2017 року компанія «Рошен» остаточно зупинила роботу фабрики та оголосила про ліквідацію цього структурного підрозділу.[2]
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В орловской области? Даже приблизительно не знаю, где это. Такая глушь , откуда там граждане цивилизованной страны?

На нарашку ездить - себя не уважать
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Зачем нам эти новости? О тех "гражданах Украины", которым "всё равно" и которые попёрлись во время войны (!!!) в логово "мышебратьев"? Как-то абсолютно фиолетово.
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то вже чисто кацапська справа, сподіваюсь українців крім малоросів не було
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Орловська область? Одразу згадується одне з топових оповідань жахів за останні роки (оригінальне таке поєднання, хоррор + сюр):
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ.

Рука пород древесных,
Река дорог железных
Течет к нам из Орла,
Ла-ла, ла-ла.
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Абсолютно позрен на этих ложных граждан Украины.
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Але Зеленський має висловити співчуття сім'ям своїх виборців.
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Пруться дебіли до козломордих, а потім обмінюй їх на злочинців що вбивали українців
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