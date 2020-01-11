 Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", - написала Зеркаль.
По ее словам, эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен:
а) полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;
б) прекратить эти действия немедленно;
в) предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;
г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.
Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
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г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.
Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
"Британский эксперт по авиационной безопасности Тодд Кертис рассказал Би-би-си, что в обычной практике расследование было бы совместным, и его проводили бы Иран (страна, где произошло крушение), Украина (страна, которой принадлежит самолет) и США (страна-производитель).
на счету этих "дебилов Пороха" выигранные у раши процессы на миллиарды долларов
зачем метать бисер перед свиньями.
Зе команда Ваши рекомендации имела ввиду
У них мацковские методички действий
Или это просто пиар и Вы собрались в президенты??
Вышинский
Чи то відлучення від корита так впливає...
Чи одвічна істина державної служби: я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак...
Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана,
после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.
В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке.
Или ты крепкий на слова обзывать Украину проституткой только со сцены?
Проще нужно: "Украине следует немедленно начать все необходимые в данном случае процедуры, а именно:
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