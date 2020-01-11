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 Политика Украины
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 Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль

Бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль объяснила, каким должен быть алгоритм последующих действий Украины в плане международного права после того, как Иран признал, что сбил украинский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом. Эти нарушения международного права являются международными противоправными действиями, за которые Иран несет ответственность", - написала Зеркаль.

По ее словам, эта ответственность порождает правовые последствия для Ирана, который должен:

а) полностью принять на себя ответственность за международные противоправные действия;

б) прекратить эти действия немедленно;

в) предоставить Украине соответствующие гарантии и гарантии неповторимости этих международных противоправных действий;

г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169378
 
   
 Топ комментарии
 
и кто это будет делать?зелохи?
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Бубочка только квартал туда может послать, на большее не расщитывай - те.
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Чомусь спочатку прочитав "переворота" Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4409
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Я думав що ідіотські поради дає тільки порошенко, але бачу що не він один повен ідіотських ідей! Які переговори під час війни? Потрібно вивезти уламки літака в Україну для проведення експертиз та слідчих дій і вести своє розслідування і вимагати компенсацій від Ірану і встановлення всіх обставин пуску ракет по українському літаку і покарання винних!
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зелибобка, ты статью читало?
...
г) обеспечить Украине полную компенсацию за вред, причиненный этими международно-противоправными действиями.

Зеркаль отметила, что Украина должна требовать от Ирана переговоров с ним относительно этих нарушений международного права и правовых последствий, вытекающих из них.
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Где вас клонируют, кретинов, на криворожской помойке? "Потрібно вивезти уламки літака в Україну для проведення експертиз"))))))))) Вы ЗЕбилтьные нелохи хоть что то смотрите и читайте, кроме сериала Скоты и К-ал 95.
"Британский эксперт по авиационной безопасности Тодд Кертис рассказал Би-би-си, что в обычной практике расследование было бы совместным, и его проводили бы Иран (страна, где произошло крушение), Украина (страна, которой принадлежит самолет) и США (страна-производитель).
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переговоры нужно в сирии проводить и позвать для гарантии , росиян и ордловцев,омерику не будём...
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Переговоров для чего ? Есть факт. И есть признание. Нужны не переговоры, а калькуляция убытков и компенсации погибших. Оплата их Ираном. Все.
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нужна подготовка к судебным искам в случае отказа ираном компенсации.и первый этап-переговоры.чего тут заумного?судья первый вопрос задаст-а вы от них требовали?
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Суды насколько мне известно лишь в их случаях,когда сторона ,противится.И если Иран сможет сам без оговорок компенсировать,то этим частично обелит себя в глазах мира. Зачем не давать ему это сделать ? Будет он благодарен,если ему сразу по башке,судом ?
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ты хотя бы заголовки читаешь? Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5836или сразу по клаве клацаешь?
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вот для всего этого и нужны переговоры и "бумага" с подписью Ирана на выходе
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Глупая баба. Какие гарантии может дать тебе тотолитарный режим ? Сегодня дал,завтра забрал и никому не сказал )) Чессно слово,я думал шо она умнее. От того ее видно и турнули за тупость.
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Для того щоб Іран оплатив всі збитки потрібно йому надати ту "калькуляцию убытков", і саме для цього потрібні переговори на яких обговорюються суми і процедура відшкодування збитків.
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Бубочка только квартал туда может послать, на большее не расщитывай - те.
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Педро Мальдивского туда можно послать порешать. Но он не сргласиться, он же "царь".
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Дайте дуре сельодку..
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никто ее тебе не даст - не заработала.
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эта "дура" за свои выигранные процессы стоит у частных компаний сотни тысяч долларов, в отличие от тебя, ущербного
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🤣🤣эти бывшие такие дебилы
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ну не нынешние ЗЕбилы, конечно.


на счету этих "дебилов Пороха" выигранные у раши процессы на миллиарды долларов
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тебе не достанутся, зубожилым и подохнешь. бабло в ОМАНЕ.
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ЗЄко-***** ще не "колишні", але квиток на Ростов випрошують давно.
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Ирина вы конечно мне импонируете но..
зачем метать бисер перед свиньями.
Зе команда Ваши рекомендации имела ввиду
У них мацковские методички действий
Или это просто пиар и Вы собрались в президенты??
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В офисе припрезедента нет специалистов по управлению, одни дебилы во власти, посмотрите на Пристайко - "на щастя погибло 11 украинцев", Баканов - отдых в Германии Крушавель, Осел Оманский встречается с умирающим султаном в Омани для Зедебилов 73%, кто там что будет требовать, это же малороссы
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Зеркаль, ты не прав[а]. Для того, чтобы выкатить такие предъявы, нужны доказательные выводы следственной комиссии. а "заявления" и "признания" не являются доказательством.
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"признание своей вины - царица доказательств"

Вышинский
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Колись давно, вважав цю жінку розумною...

Чи то відлучення від корита так впливає...
Чи одвічна істина державної служби: я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак...
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Вона і далі є розумною. Просто таким є міжнародний протокол у випадку подібних ситуацій. Адже Іран брав на себе міжнародні зобов'язання у сенсі безпечних пасажирських перельотів над своєю територією, інакше б над нею не літали міжнародні пасажирські рейси. Ці зобов'язання Іран грубо порушив, оце і є міжнародні протиправні дії. Так це називається мовою дипломатії. Гарантії того, що ці дії не повторяться, компенсації за ці дії слід обговорювати у форматі міжнародних перемовин з протоколюванням, бо саме на них висловлюється позиція держави з того чи іншого питання.
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На переговоры послать Зеленского. Может, руководство Ирана вымрет. Или затрясет.
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працюємо хлопці,петро олексійович казав шо получка 14 числа
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tZE inform‏ @tZEinform 5 мин.5 минут назад

Идет отличная подготовка к "кидку лоха" ."Зарубежные партнеры" уже разъяснили Зеленскому, что данные предоставленные ими не могут быть использованы в суде по причине особой конфиденциальности и секретности. Заявление о сбитии украинского самолета делает Генеральный штаб Ирана,

после чего Корпус стражей исламской революции берет на себя ответственность, после чего ответственность берет на себя аэрокосмические силы корпуса стражей исламской революции. В конце концов судится будет Украина с каким нибудь Абдулой, который собственно и нажал кнопку.

В качестве компенсации у него заберут сто баранов. Если они у него есть Для особо умных объясняем что КСИР в Иране - это типа организованной народной военной самообороны. За то Вова еще месяц может пиарится рассказывая о дырках в поржавелом металле собранном на свалке.
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Как бы то ни было, ответственно всё равно государство Иран. И именно оно выплатит компенсацию. Не жду никаких кидков, не в той они ситуации.
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юрист международного права?или поговорить? Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5980
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вони тільки вбивць можуть віддати, а тут Зеркаль таке для них озвучила.
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Якби Лана Зеркаль працювала у МЗС, то може так і було б. Але ми були свідками, як бубочка проводив переговори з путіним, і якими були наслідки.
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Вот черти черножопые. Изначально ведь всё отрицали и зажимали чёрный ящ. Но у нас то чуть ли не сразу появились доказательства, что это была ракета. После чего иран пошёл на попятную, и типа признался. Но подозреваю там есть намного больше в чём признаваться. Без руки мордора здесь не обошлось, это стопудово.
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Давай Володька, побудь немного проститутом за Украину, попроси компенсации от Ирана!
Или ты крепкий на слова обзывать Украину проституткой только со сцены?
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Отчего же только это? А почему Зеркаль молчит о расследовании, которое Украина должна довести до конца, чтобы доказать расейский след в этом деле? Или соевый мародер предпочитает не беспокоить "делового партнера"? Україна мусить вимагати від Ірану переговорів, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9368
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Я не знаю кто сможет требовать. Пока они, зеленые, в основном паясничают на международной арене. Вы думаете к ним кто серьезно относится? Клоуны...
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Не надо так пафосно!
Проще нужно: "Украине следует немедленно начать все необходимые в данном случае процедуры, а именно:
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