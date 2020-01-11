 Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге а аэропорту "Борисполь" в субботу.
"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено" – сказал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
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Не согласен. Иран несет всю 100% ответственность за ракету, но МАУ могли отменить рейс в этот день на основании обострения обстановки. МАУ не в лесу живет, ***.
Жизнь пассажира - приоритет.
Или тьі думаешь он не видел вторичньіх данньіх с транспондера на радаре?
Праздники видите ли у них, КАНИКУЛЫ и они поехали отдыхать!
Иранцы вынуждены были признать очевидное, только после того как поняли, что у разведслужб Запада есть доказательства их вины. Надо отдать должное им. Они оказались более адекватными, чем их российские коллеги.
И вместо длинного - короткий путь.
Что было там, в горящем самолете? -
НЕ знаем. Но теперь - не в этом суть.
И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.
Быть может, кто-то вслух заплакал громко.
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребенка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.
Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно - кто в том виноват.
Их не вернуть. Оттуда - не приходят.
Живым остались слезы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть - конец иль вовсе не конец?
О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь - так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы -
И снова смерти жесткая рука.
Душа, душа где после смерти будет?
Куда ведет дорога - в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить к небесам последний взгляд.
Весь мир ожидает обмена ударами, а эти (нет слов) летят как все в порядке. Не ценят жизнь пассажира.
Ни одна авиакомпания мира, кроме американских, не объявила о прекращении полетов.
Но у МАУ "мозгов нет", по твоим словам.
Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?
вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
самолёт /мы все случай негативные съедаем
и даем 501 последнее предупреждение /
должен быть адекватный ответ
Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Источник: https://censor.net.ua/n3168757
То есть, если бы наш самолёт вылетел точно по расписанию, трагедии бы не было? Видимо, да.
- прєзєдєнт таємно займався офшорними справами свого ляльковода,
- голова СБУ таємно відпочивав за кордоном,
відповідальним особам в країні намає інтересу займатись державними справами. Вони зайняті особовими справами. І це вже СИСТЕМА.
зєлєна "влада" це як нероба - зроби його примусово хазяїном - все прийде в занепад.