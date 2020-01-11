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Все про:авиакатастрофа (1218) Иран (709) МАУ (131) Евгений Дыхне (1)

 Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не отложила рейс из Тегерана в Киев в связи с отсутствием информации о наличии угрозы от иранской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге а аэропорту "Борисполь" в субботу.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено" – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжается работа над квалификацией преступных действий, которые привели к крушению самолета в Иране, - замгенпрокурора Касько

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169376
 
 
 Топ комментарии
 
Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza

Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?

вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
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Кого это волнует, кроме Раши? Что ты лепишь это сюда?
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МАУ затримала рейс на 30-40 хвилин через якісь свої причини і оператор іранської ЗРК не очікував побачити в небі український Боїнг, бо він мав пролетіти там за розкладом на 30-40 хвилин раніше! Операторам ЗРК про затримки рейсів МАУ не докладують! Фактично технічні проблеми МАУ і призвели до катастрофи! Якби рейс МАУ вилетів би за розкладом, його б не збили іранці!
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Фактично технічні проблеми МАУ і призвели до катастрофи!
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Не согласен. Иран несет всю 100% ответственность за ракету, но МАУ могли отменить рейс в этот день на основании обострения обстановки. МАУ не в лесу живет, ***.
Жизнь пассажира - приоритет.
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Конечно жадность. Нотам америкозов о закрытии неба Ирана получили все.
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технически не должна быть задержка исправного самолета, значит его просто подставляли под ракеты. Это оправдание слабое и просто разведка отдыхала и просто все забили на угрозы Ирана и пр.
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Всі обставини вильоту рейсу МАУ з Тегерану мають бути ретельно досліджені! Чому затримували виліт рейс, з яких причин, як інформували операторів ЗРК про наявність цивільних рейсів в небі та їх затримки, хто інформував операторів ЗРК про пуск американської ракети в момент прольоту українського літака?
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По твоему оператор не видел что самолет взлетает со стороньі аеропорта?
Или тьі думаешь он не видел вторичньіх данньіх с транспондера на радаре?
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..а ещё все обстоятельства вылета лайнера в Тегеран днём ранее ..
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Придурок,как мау может задержать рейс. Шо ты из жопы говно вытягиваешь и на цензоре размещаешь?
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некуй вообще было лететь туда , зная , что там начались вооружённый конфликт... но видно бабло превыше всего...
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презЕдент в Омане, глава СБУ Баканов - в Куршевель, глава МВД Аваков в Италии снимает стрессы.....................б*ля и это В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ!
Праздники видите ли у них, КАНИКУЛЫ и они поехали отдыхать!
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Это у каких папередников ты видел. чтобы все руководство страны одновременно отсутствовало? Совсем уже забрехались зебилы.
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так у них шизофренія при владі, це нормально
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Кто-то тут иранцев называл бармалеями..Но признаться в трагической ошибке (надеюсь, что все же это было непредумышленно) может не каждый.. Кацапам этого не дано
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Признаться - это, когда сразу, а не через 3 дня сплошной брехни.
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Абдалла‏ @turkmendagz 9 часов назад

Иранцы вынуждены были признать очевидное, только после того как поняли, что у разведслужб Запада есть доказательства их вины. Надо отдать должное им. Они оказались более адекватными, чем их российские коллеги.
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Да были бы адекватными, не отбрехивались бы 3 дня, а сказали - разбираемся. А так яйца дверью прищемили - куда уже брехать?
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Признал Иран, потому что хоть немного совести и человечества имеют в отличие от террористической кацапии.
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- Слабаки, подумал Х...ло и приказал, на всякий случай, еще глубже закопать трупы боевого расчета Бука, сбившего рейс MH17.
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Какая нах информация нужна-новости читаете? Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ - Цензор.НЕТ 8518
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...обидел ты зелепузиков - писюанист регулярно отдыхает!
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Всего лишь несколько минут полета.
И вместо длинного - короткий путь.
Что было там, в горящем самолете? -
НЕ знаем. Но теперь - не в этом суть.

И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.

Быть может, кто-то вслух заплакал громко.
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребенка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.

Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно - кто в том виноват.

Их не вернуть. Оттуда - не приходят.
Живым остались слезы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть - конец иль вовсе не конец?

О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь - так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы -
И снова смерти жесткая рука.

Душа, душа где после смерти будет?
Куда ведет дорога - в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить к небесам последний взгляд.
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А кто расскажет почему был задержан до времени начала намаза?
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А своих мозгов нет !? .
Весь мир ожидает обмена ударами, а эти (нет слов) летят как все в порядке. Не ценят жизнь пассажира.
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Не просто пассажира, а своих сограждан. Они не выполняют свои обязанности.
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Как бы помогли твои мозги в этой ситуации!
Ни одна авиакомпания мира, кроме американских, не объявила о прекращении полетов.
Но у МАУ "мозгов нет", по твоим словам.
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малазия, сингапур, китай ещё до обстрела ракетами отменили.
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Бабломойський і його компанії цінують тільки гроші!
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идет военный конфликт, и странно почему никого не предупредили что тайно нанесут ракетный удар по военным базам.
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потому что тайно нанесут ракетный удар
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Почему рейс вылетел на час позже? В расписании 5-15, по факту 6-12. По сути Иран объявил войну в 2 часа ночи, обстреляв базы
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Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza

Заявление Ирана: мы так боялись американских самолетов, что с перепугу сбили гражданский борт третьей страны. Я только одного не пойму, они что, думали, что американские бомбардировщики взлетают бомбить Иран с аэропорта в Тегеране?

вот с аэропортом совсем неудобно получилось, да. У меня две версии.
1. стреляли ваньки, и их закинули в Иран совсем недавно. Местность не знали, в картах запутались.
2.стреляли ваньки, они целенаправленно сбивали гражданский борт, чтобы с Ираном Запад больше договариться не стал
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в случае реальной войны цены на нефть бы поднялись в два раза
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с каких делов? Иран на нефтерынке играет мизерную роль из за санкций.
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за ванек, абсолютно согласен. сегодня уровень образования и професионализма пал почти повсюду, а у вояк не того ни другого вообще никогда и небыло. кроме того, по любому ваньки "живые трупы" с момента получения военного билета. а уж в таких командировках, их нет уже с момента прибытие на место. обычные расходники без роду и племени. вот и эти, если они там в кунге были, то их сегодня уже точно вообще нет. дематерилизовались.
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Ат іранскай? А ат американскай вам, підарасам, нє дастатачна?
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в отличии от свинорусов, иранцы пусть не сразу, но все же нашли мужество признать за собой вину.
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Смотрел брифинг. Впечатление двоякое. С одной стороны, искреннее сочувствие руководства. С другой - когда спросили, какого хрена они туда вообще поперлись - стали резко в позу, что ни Иран, ни наше правительство им не запретили туда летать. Тогда вопрос. Вы что - лохи? У вас что-нет службы безопасности полетов и рисков? Не думаю. Даже у моей лоховской компании есть. Так мозги у вас там есть у кого-то? На один шаг вперед думать умеете или Коломойский думать запретил? В общем, создалось впечатление, что вся искренность из-за большого перепугу.
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ни одна авиакомпания не запретила своим самолетам летать в тегеран, из тех что регулярно выполняли рейсы( кроме американских, понятно почему). Какие претензии к МАУ?
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никто не задумался почему сбили именно украинский
самолёт /мы все случай негативные съедаем
и даем 501 последнее предупреждение /
должен быть адекватный ответ
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Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Западные авиакомпании, имеющие сообщение с главным аэропортом Ирана, в ту ночь также выполняли перелеты. В 2:43 ночи из Тегерана вылетел рейс Lufthansa во Франкфурт, в 4:23 (с 40-минутной задержкой) - рейс Austrian в Вену. С 5:00 до 5:20 произошло три вылета турецких и катарской авиакомпании.
Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Источник: https://censor.net.ua/n3168757

То есть, если бы наш самолёт вылетел точно по расписанию, трагедии бы не было? Видимо, да.
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Рейс не был отменен потому, что Коломойскому в лице МАУ хотелось срубить бабла на эвакуации украинским экипажем иностранных граждан! Из всех пассажиров на борту всего 2 (!!!) гражданина Украины! Остальные- транзитные! Что, стали оправдываться после проклён, которые сыпятся на вашу "горячую линию" от возмущенных людей? Что же Коломойский молчит? Не рассказывает, в какую сторону нужно "идти Украине"? Язык в одном месте застрял? Мрази бросили людей в зону вооруженного конфликта, отправили на смерть! Рейс из Тегерана не был отложен из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны, - МАУ - Цензор.НЕТ 736 Молодых, красивых, перспективных..... РАДИ БАБОК!!! Чтобы вы ними подавились!!!
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Если по честному, то МАУ тупо демпинговала и зарабатывала бабло. И им пох было, что Штаты 3 января убили иранского генерала, а Иран объявил, что будет мстить. Хотя тут претензии не только к МАУ, но и к руководству страны, которое должно было запретить полеты в Иран уже 3 января. Но Зе, который в сериале так весело высмеивал *****-мальдивскую, сам полетел загорать в Оман. И насрать ему было на то, что мир стоял на грани серьезного военного конфликта.
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покажи мне хоть одну не американскую авиакомпанию, ранее выполнявшую рейсы в тегеран и запретившую делать это из-за конфликта сша и ирана?
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Вина РФ в том, что был сбит украинский "Бонг" очевидна, ЗРК "ТОР" производимый РФ и проданный Ирану имеет существенный недостаток, он "не видит" транспортеров гражданских самолётов иначе пуска ракет вообще не могло быть т.к. ставится запрет на пуск по гражданскому самолёту или это сознательно отключили.
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Самолет не должен был взлетать, тут очередной раз в разборках военные забывают про гражданских, как по мне СБУ должно было предупредить авиакомпании Украины об угрозе... Хотя уверен что такой обязанности у них просто нет... и это плохо.
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СБУ займалося відпочиванням тіла зєлєбаканова у Альпах. І прикриттям вештання і вирішування справ свого ляльковода тілом зєлєнського у чорних офшорах.
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Давайте будемо відвертими: рейс не був відкладений чи затриманий під час воєнних дій тому, що:
- прєзєдєнт таємно займався офшорними справами свого ляльковода,
- голова СБУ таємно відпочивав за кордоном,
відповідальним особам в країні намає інтересу займатись державними справами. Вони зайняті особовими справами. І це вже СИСТЕМА.
зєлєна "влада" це як нероба - зроби його примусово хазяїном - все прийде в занепад.
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Зараз буде дуже багато об"єму інформації від МАУ, до МАУ, про МАУ, потів виправдовування від МАУ. Це буде робити ляльковод зєлєнського, щоб відтягнути увагу від своєї ляльки вкинутої у крісло президента України.

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